Je suis ravie d'annoncer la sortie de mon nouveau livre, Source Code, qui sera publié en février prochain. Il s'agit de mémoires sur mes jeunes années, depuis mon enfance jusqu'à ma décision de quitter l'université et de fonder Microsoft avec Paul Allen. J'y raconte les relations, les leçons et les expériences qui ont jeté les bases de tout ce qui a suivi dans ma vie.Je suis dans le collimateur du public depuis le début de la vingtaine, mais une grande partie de ma vie avant cela n'est pas bien connue. Au fil des ans, on m'a souvent posé des questions sur mon éducation, mon séjour à Harvard et la cofondation de l'entreprise. Ces questions m'ont fait prendre conscience que les gens pouvaient être intéressés par mon parcours et les facteurs qui l'ont influencé.Dans le livre, j'évoque certains des aspects les plus difficiles de mes débuts, notamment le sentiment d'être un enfant inadapté, les conflits avec mes parents lorsque j'étais un adolescent rebelle, la perte soudaine d'un proche et le fait que j'ai failli être renvoyé de l'université. J'aborde également les difficultés liées à l'abandon des études pour parier sur un secteur qui n'existait pas encore. Mais tout au long de ce livre, vous découvrirez également les histoires des nombreuses personnes qui ont cru en moi, qui m'ont poussé à grandir et qui m'ont aidé à transformer mes bizarreries en atouts. Et je réfléchis à la chance que j'ai eue d'être né dans une famille formidable à une époque de changements technologiques historiques et d'optimisme, et d'arriver à l'âge adulte juste au moment où la révolution de l'ordinateur personnel prenait son essor.Je prévois d'écrire deux autres mémoires, l'un sur mon travail chez Microsoft et l'autre sur la philanthropie. Mais Source Code est mon histoire d'origine, et j'ai hâte de la partager.

William Henry Gates III, né le 28 octobre 1955, est un homme d'affaires, investisseur, philanthrope et écrivain américain, surtout connu pour avoir cofondé la société de logiciels Microsoft avec son ami d'enfance Paul Allen. Au cours de sa carrière chez Microsoft, M. Gates a occupé les postes de président du conseil d'administration, de directeur général (CEO), de président et d'architecte logiciel en chef, tout en étant le principal actionnaire individuel de l'entreprise jusqu'en mai 2014. Il a été l'un des pionniers de la révolution micro-informatique des années 1970 et 1980.Gates est né et a grandi à Seattle, dans l'État de Washington. En 1975, il fonde Microsoft avec Allen à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. M. Gates a dirigé l'entreprise en tant que président et directeur général jusqu'à ce qu'il quitte ses fonctions de directeur général en janvier 2000, remplacé par Steve Ballmer, mais il est resté président du conseil d'administration et est devenu architecte logiciel en chef.À la fin des années 1990, il a été critiqué pour ses tactiques commerciales, considérées comme anticoncurrentielles. En juin 2008, M. Gates passe d'un rôle à temps partiel chez Microsoft à un travail à temps plein à la Fondation Bill et Melinda Gates, la fondation caritative privée qu'il a créée en 2000 avec son épouse de l'époque, Melinda. Il a quitté son poste de président du conseil d'administration de Microsoft en février 2014 et a assumé le rôle de conseiller technologique pour soutenir le nouveau PDG Satya Nadella. En mars 2020, M. Gates a quitté ses fonctions au sein des conseils d'administration de Microsoft et de Berkshire Hathaway pour se concentrer sur ses efforts philanthropiques dans les domaines du changement climatique, de la santé mondiale, du développement et de l'éducation.Bill Gates annonce la sortie de son livre "Source Code" pour l'année 2025, mais vous pouvez d'ores et déjà précommander ce nouveau livre. Le livre retrace son enfance jusqu'à la création de Microsoft en 1975.