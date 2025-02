Grok a bloqué les résultats disant que Musk et Trump « répandent la désinformation »

Elon Musk déclare que sa startup d'IA xAI lancera Grok 3, un nouveau chatbot qui, selon lui, surpasse les modèles d'IA existants, d'ici à deux semaines

malgré son offre de 97 milliards pour racheter OpenAI

Grok 3 : Elon Musk vante les mérites de son prochain chatbot avant sa sortie

La formation de Grok 3 a nécessité des centaines de millions d'heures de GPU

Elon Musk tente de racheter OpenAI malgré ses déclarations au sujet de Grok

Grok est très souvent impliqué dans des controverses



« Grok 3 a des capacités de raisonnement très puissantes, donc dans les tests que nous avons effectués jusqu'à présent, Grok 3 surpasse tout ce qui a été publié, à notre connaissance, donc c'est un bon signe », a déclaré Elon Musk lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Il est intervenu lors de l'événement via visioconférence. Mais l'annonce a suscité le scepticisme, car Elon Musk est coutumier des annonces fracassantes qui se révèlent fausses.« Nous pensons qu'il sera meilleur que tout le reste, et peut-être que ce sera la dernière fois qu'une IA sera meilleure que Grok », a-t-il poursuivi, défiant ainsi le ChatGPT d'OpenAI, qui domine depuis longtemps le marché. OpenAI est de plus en plus rattrapé par les challengers tels que Claude et Gemini.Mais qu'est-ce qui rend le dernier modèle de Grok si intelligent ? Lors de la vidéoconférence, Elon Musk a affirmé que Grok 3 a été formé à partir de données synthétiques et qu'il était capable de réfléchir à ses erreurs en passant les données au peigne fin afin de parvenir à une cohérence logique.En revanche, les concurrents tels que Gemini et ChatGPT sont formés principalement à partir de données réelles. Cette méthode de formation est censée aider les chatbots d'IA à mieux saisir les nuances et les complexités humaines, mais elle peut exposer les développeurs de chatbots à des accusations de vol de données et pourrait également compromettre les performances des chatbots en limitant la quantité de données auxquelles une entreprise a accès.Elon Musk a déclaré que la méthode de formation synthétique de Grok 3 sera la clé de son succès. Toutefois, l'utilisation du chatbot étant toujours limitée aux utilisateurs de son réseau social X (anciennement Twitter), il n'est pas certain que ses capacités « accrues » aient un impact réel sur sa part de marché.À l'heure actuelle, Grok est encore un petit joueur dans le jeu de l'IA. Il est nettement moins populaire que des rivaux comme ChatGPT, qui représentait 62,5 % de la part de marché des outils d'IA en novembre 2024. OpenAI reste le leader incontesté malgré la concurrence féroce de Google, Anthropic et Meta.Grok a d'abord été mis à disposition sur X Premium, ce qui a considérablement limité sa disponibilité. Il a ensuite été mis gratuitement à la disposition de tous les utilisateurs de la plateforme de médias sociaux d'Elon Musk, et un nouveau site Web autonome est désormais disponible pour tous les autres.Selon les informations disponibles sur Grok 3, son entraînement a nécessité d'énormes ressources informatiques. Les experts estiment qu'il a nécessité plus de 200 millions d'heures de GPU. Il a fonctionné sur le supercluster Colossus de xAI avec 100 000 GPU Nvidia H100, soit une puissance de calcul dix fois supérieure à celle de son prédécesseur. Même sans réglage précis, Elon Musk a affirmé que le modèle de base était plus performant que Grok-2.« Parfois, je pense que Grok-3 est d'une intelligence effrayante. Il propose des solutions que vous n'auriez même pas anticipées ; vous savez, des solutions qui ne sont pas évidentes », affirme Elon Musk. Mais Grok 3 n'est pas tout à fait prêt pour le prime time. Elon Musk compare le travail restant à la finition d'une maison.« Les 5 % restants, c'est-à-dire les cloisons sèches, la peinture et les garnitures, même si ce n'est pas un gros travail, cela transforme la maison », a-t-il déclaré. Elon Musk s'attend à ce que le chatbot soit lancé d'ici deux à trois semaines. « Il est probable que Grok-3 sorte d'ici une semaine ou deux », a-t-il déclaré. Il n'a pas précisé si Grok 3 serait accessible au public ou si elle ferait l'objet d'un abonnement, comme ce fut le cas pour Grok-2 au début.L'intégration de Grok-3 avec au réseau social X lui a donné l'avantage de pouvoir explorer l'application de médias sociaux en temps réel au lieu de se fier à la navigation sur le Web. Le système peut extraire des données en temps réel de la plateforme et propose ce que xAI appelle le « Unhinged Mode », qui, selon la FAQ de la startup, est destiné à être « répréhensible, inapproprié et offensant ». Grok est présenté comme un chabot non censuré et non woke.La concurrence dans le domaine de l'IA s'est fortement intensifiée. Alors que ChatGPT dominait le marché en 2024, le modèle open source chinois DeepSeek-R1 s'est imposé comme un concurrent sérieux, surpassant à la fois GPT-4o et Llama 3.1 de Meta, bien qu'il utilise beaucoup moins de ressources.Elon Musk a fondé xAI pour concurrencer OpenAI après avoir accusé l'entreprise de dévier de sa trajectoire initiale. En effet, Elon Musk a cofondé OpenAI en 2015 avec Sam Altman, actuel PDG d'OpenAI, et d'autres cofondateurs. OpenAI a été fondé en tant qu'organisation à but non lucratif. Mais Elon Musk a quitté OpenAI en 2018 à la suite de différends sur la direction à donner à la startup. Il est depuis devenu un critique virulent des actions de l'entreprise.Aujourd'hui, Elon Musk tente de racheter OpenAI . Un consortium d'investisseurs dirigé par Elon Musk a déclaré le 10 février 2025 qu'il a offert 97,4 milliards de dollars pour racheter les actifs de l'organisation à but non lucratif OpenAI. Bien entendu, l'offre a été tout de suite refusée par les dirigeants d'OpenAI.L'on ignore pourquoi Elon Musk veut reprendre le contrôle d'OpenAI s'il affirme lui-même que sa nouvelle startup xAI surpasse désormais la concurrence. La question reste posée. Néanmoins, il est possible qu'Elon Musk tente de racheter OpenAI pour empêcher sa transformation en une société à but lucratif.Lors de son intervention au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, Elon Musk s'en est pris à Sam Altman à nouveau. Il a critiqué la gestion d'OpenAI par Sam Altman et a dénoncé le projet de transformer le laboratoire d'IA à but non lucratif en une entité à but lucratif . Elon Musk a comparé cette vision à celle d'une « organisation à but non lucratif visant à sauver la forêt amazonienne, mais qui devient une entreprise de bois qui abat les arbres ».Elon Musk a notamment poursuivi OpenAI et ses dirigeants en justice l'année dernière pour stopper cette initiative. Selon une déclaration récente d'un juge fédéral américain, le procès intenté par le propriétaire de la Tesla et de SpaceX contre le laboratoire d'IA pourrait même aller jusqu'à son terme.Grok dispose d'atouts pouvant lui permettre de concurrencer ses rivaux. Par exemple, grâce à son intégration au réseau social X, Grok est populaire auprès des utilisateurs de la plateforme et de ceux qui pourraient trouver les réponses des modèles d'IA plus populaires un peu génériques et banales.Toutefois, Grok a souvent été impliqué dans des controverses , qu'il s'agisse de répondre à des invites par de la désinformation politique ou de promouvoir des contenus biaisés en raison de son accès aux données du réseau social X, notamment des contenus promouvant la haine et la violence. Des concurrents comme ChatGPT et Gemini disposent également de beaucoup plus de paramètres, ce qui rend leurs réponses généralement beaucoup plus précises.Dans l'ensemble, même avec l'utilisation de données d'entraînement synthétiques, certains analystes estiment qu'il est peu probable que Grok 3, qui sera bientôt commercialisé, puisse tenir la dragée haute à ses concurrents plus importants. Grok d'Elon Musk est toujours en quête de fiabilité.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations d'Elon Musk au sujet de son prochain chatbot Grok 3 ?Avez-vous testé les précédentes versions de Grok 3 ? Si oui, que pensez-vous de leurs performances ?Que pensez-vous de l'approche basée sur des données synthétiques pour entraîner les modèles d'IA ? Est-ce fiable ?Selon vous, pourquoi Elon Musk veut-il racheter OpenAI alors qu'il affirme que Grok surpasse désormais les performances de ChatGPT ?