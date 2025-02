Les éditeurs de presse britanniques lancent une campagne "Make it Fair" pour mettre fin au "vol de contenu" par l'IA, les modèles d'IA récupérant des contenus sur internet sans autorisation, mention ni paiement

The UK’s creative industries have today launched an unprecedented campaign #MakeItFair across national, local and regional news brands to highlight how their content is at risk of being given away for free to AI firms as the government proposes weakening copyright law.

Read on… pic.twitter.com/aJokhO41Kn — News Media Association (@newsmediaorg) February 25, 2025

Les journaux du Royaume-Uni diffuseront la campagne « Make it Fair »

“I don't think I've ever seen newspapers editorialised with one voice - this is a first.”



News UK COO David Dinsmore explains the Make It Fair campaign, warning about the existential threat posed by generative AI models to creative industries.@DaveDins @StigAbell @KateEMcCann pic.twitter.com/ncGFoXKYpO — Times Radio (@TimesRadio) February 25, 2025



Cet appel à des protections plus strictes contre la menace posée par l'IA intervient alors qu'OpenAI a reconnu ouvertement qu' il est impossible de créer des outils comme ChatGPT sans utiliser des contenus sous copyright , ce qui ravive les inquiétudes concernant la violation des droits d'auteur.Le lancement de la campagne « Make It Fair » a eu lieu le mardi 25 février, le jour même de la clôture d'une consultation gouvernementale visant à recueillir des avis sur la manière dont le cadre juridique britannique relatif à l'IA et au droit d'auteur peut soutenir les industries créatives et le secteur de l'IA.La campagne a été conçue pour « sensibiliser le public britannique à la menace existentielle que font peser sur les industries créatives les modèles d'IA générative, dont beaucoup récupèrent des contenus créatifs sur l'internet sans autorisation, sans reconnaissance et, surtout, sans paiement ».Les journaux hebdomadaires du pays mèneront la campagne tout au long de la première semaine du mois de mars, dans l'espoir d'inciter les citoyens à écrire à leurs députés.Selon le communiqué de presse qui présente l'initiative, l'impact sur les entreprises créatives et les individus « sera dévastateur si cela continue sans contrôle, ou pire encore si le gouvernement légitime ce vol de contenu ».La consultation, qui a débuté le 17 décembre, vise à recueillir des avis sur différents objectifs, notamment sur la manière de garantir aux développeurs d'IA l'accès à du matériel de haute qualité pour former des modèles de pointe.Owen Meredith, directeur général de la News Media Association, a déclaré : « Nous disposons déjà de lois de premier ordre en matière de droit d'auteur au Royaume-Uni. Elles ont permis de soutenir la croissance et la création d'emplois dans l'économie créative du Royaume-Uni, en aidant certains des plus grands créateurs du monde - artistes, auteurs, journalistes, scénaristes, chanteurs et auteurs-compositeurs, pour n'en citer que quelques-uns. Et pour une société démocratique saine, le droit d'auteur est fondamental pour permettre aux éditeurs d'investir dans un journalisme de qualité et fiable.»« La seule chose qui doit être affirmée est que ces lois s'appliquent également à l'IA, et des exigences de transparence devraient être introduites pour permettre aux créateurs de comprendre quand leur contenu est utilisé. Au lieu de cela, le gouvernement propose d'affaiblir la loi et de rendre essentiellement légal le vol de contenu », a rajouté Owen Meredith.À l'inverse des éditeurs de presse qui réclament un renforcement de la protection des droits d'auteur, Mustafa Suleyman, patron de l'IA chez Microsoft, a suggéré qu' il est tout à fait acceptable de voler du contenu se trouvant sur le web ouvert , justifiant ainsi l'entraînement des modèles d'IA à partir de données sous copyright. Il affirme notamment que ces contenus sont assimilables à des « freeware » et peuvent être copiés et utilisés sans restriction.Pour coïncider avec la campagne « Make it Fair », un millier de musiciens britanniques ont publié le 25 février un album commun contenant des enregistrements silencieux de studios vides.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative des éditeurs de presse britanniques cohérente ou pertinente ?