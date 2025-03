La démo d'une IA dotée d'une voix étrangement réaliste suscite l'étonnement et le malaise en ligne, l'IA présente des imperfections troublantes et est prête à se comporter comme un patron en colère

OpenAI introduit des assistants d'IA personnalisés appelés « GPT » qui jouent différents rôles selon vos besoins,

et prévoit de rémunérer les créateurs dont les GPT seront utilisés

Créés sans aucune expérience en codage

Un GPT Store où les GPT sont distribués et, à terme, monétisés

Plus tard ce mois-ci, nous lançons la GPT Store, présentant des créations de constructeurs vérifiés. Une fois dans le magasin, les GPT deviennent consultables et peuvent grimper dans les classements. Nous mettrons également en lumière les GPT les plus utiles et les plus agréables que nous rencontrons dans des catégories telles que la productivité, l'éducation et « juste pour le plaisir ». Dans les mois à venir, vous pourrez également gagner de l’argent en fonction du nombre de personnes utilisant votre GPT.



OpenAI a présenté les GPT, un moyen pour chacun de créer sa propre version du système d'IA conversationnelle populaire. Non seulement vous pouvez créer votre propre GPT pour le plaisir ou la productivité, mais vous pourrez bientôt le publier sur un marché appelé GPT Store... et peut-être même gagner un peu d'argent dans le processus.Les GPT personnalisés ont été annoncés lundi lors du DevDay, la toute première conférence des développeurs d'OpenAI à San Francisco, où la société a également annoncé un GPT-4 turbocompressé et moins cher, des prix plus bas pour les développeurs utilisant ses modèles dans leurs applications, et la nouvelle que ChatGPT a atteint un un chiffre stupéfiant de 100 millions d’utilisateurs hebdomadaires.« Nous pensons que si vous donnez aux gens les outils nécessaires, ils réaliseront des choses incroyables », a déclaré sur scène le fondateur et PDG Sam Altman.À cette fin, la société introduit ce qu’elle appelle les GPT, « des versions personnalisées de ChatGPT que vous pouvez créer dans un but spécifique ». Il est possible que le nom choisi génère une certaine confusion, puisque GPT, ou encore, est en fait le terme technique pour ce type de grand modèle de langage.« Depuis le lancement de ChatGPT, les gens demandent des moyens de personnaliser ChatGPT pour l'adapter à la manière spécifique dont ils l'utilisent », a indiqué OpenAI dans un communiqué. « Nous avons lancé des instructions personnalisées en juillet qui vous permettent de définir certaines préférences, mais les demandes pour plus de contrôle ont continué à arriver. De nombreux utilisateurs expérimentés conservent une liste d’invites et d’ensembles d’instructions soigneusement conçus, en les copiant manuellement dans ChatGPT. Les GPT font désormais tout cela pour vous ».Par exemple, dans une capture d'écran de l'interface GPT fournie par OpenAI, le prochain GPT Store affiche des assistants d'IA personnalisés appelés « Writing Coach », « Sous Chef », « Math Mentor » et « Sticker Whiz » disponibles à la sélection. La capture d'écran décrit les GPT comme des assistants conçus pour vous aider à rédiger des commentaires, des recettes, de l'aide aux devoirs et à transformer vos idées en autocollants découpés.Les GPT peuvent être créés sans aucune expérience en codage et peuvent être aussi simples ou complexes que vous le souhaitez, comme OpenAI l'a expliqué.Par exemple, vous pourriez avoir un GPT formé sur votre collection de recettes afin que vous puissiez rapidement demander de quels ingrédients vous avez besoin pour cette soupe. Ou vous pourriez lui faire ingérer des informations sur une série fantastique tentaculaire afin de lui demander « dis moi, qui est Sam Sam ? ». Et si vous êtes plus sérieux, vous pouvez, en tant que développeur ou entreprise, faire former un GPT sur tout votre code propriétaire, afin que d'autres puissent rapidement vérifier leur style ou générer un code harmonieux.Il est possible de créer un GPT simplement en discutant avec ChatGPT et en décrivant ce que vous voulez (il sera bientôt possible de le tester).« Vous pouvez en effet programmer un GPT avec un langage simplement en lui parlant », a expliqué Altman. « Il est facile de personnaliser leur comportement pour qu'ils fassent ce que vous voulez. Cela les rend très accessibles et donne du pouvoir à chacun ». Il l'a démontré sur scène, décrivant à ChatGPT sous un « Nouveau projet GPT » qu'il souhaitait créer un bot qui conseille les fondateurs sur la façon d'améliorer leur startup. Il a ensuite mis en ligne une conférence qu’il avait donnée sur le sujet, lui a dit d’être concise et constructive, et a décidé qu’elle était prête.Vous pourrez également faire appel à des services externes, comme l'envoi d'une langue non prise en charge à une API de traduction, mais les utilisateurs pourront choisir si leurs données peuvent être traitées de cette façon.L’annonce la plus marquante a peut-être été celle du GPT Store d’OpenAI, qui sera la plate-forme sur laquelle ces GPT seront distribués et, à terme, monétisés*:Cela vous semble familier ? Le modèle App Store s’est avéré incroyablement lucratif pour des entreprises comme Apple, il n’est donc pas surprenant qu’OpenAI tente de le reproduire ici. Non seulement les GPT seront hébergés et développés sur les plateformes OpenAI, mais ils seront également promus et évalués.Il n’est pas clair à ce stade s’il sera possible de simplement facturer l'utilisation de votre GPT ou s’il s’agira strictement d’un partage des revenus. Lorsque la question a été posé à Altman, il a répondu qu'il s'attendait à ce que la stratégie évolue beaucoup, d'abord avec une part directe des revenus (d'ampleur indéterminée), et plus tard avec la possibilité de souscrire à des GPT individuels si la demande existe.On ne sait pas exactement qui sont ces «*constructeurs vérifiés*», mais il s'agit probablement simplement d'un obstacle pour empêcher des « personnalisation » frauduleuse (un GPT par exemple conçu pour indiquer comment monter une escroquerie). Quoiqu'il en soit, OpenAI a présenté les GPT construits par Code.org, TripAdvisor et Canva, il se peut donc qu'au début, il s'agisse davantage d'applications officielles que d'expériences GPT individuelles.OpenAI vise clairement haut ici, et la décision de s'imposer comme une plate-forme indépendante des magasins d'applications et des méthodes de distribution existants pourrait la mettre directement en conflit avec des grandes enseignes de l'industrie comme Apple et même son éternel mécène, Microsoft. Apple pourrait contester la monétisation des modèles GPT sans prendre sa part via l'App Store. Le PDG Satya Nadella est apparu brièvement sur scène pour réitérer à quel point il est enthousiasmé par le partenariat, mais on a certainement le sentiment qu'OpenAI est celui qui va de l'avant et que Microsoft se relègue à un rôle de support. Combien de temps cette relation peut-elle rester amicale ? Les prochaines années seront pour le moins intéressantes.