Un étudiant a utilisé l'IA pour réussir l'entretien technique rigoureux d'Amazon et affirme que le travail de la plupart des programmeurs sera obsolète dans deux ans

il envisage de quitter l'université

Un étudiant développe un outil d'IA pour réussir les entretiens techniques

Le processus traditionnel d'entretien technique est dépassé à l'ère de l'IA ?

Que pensent la communauté et l'université de Columbia de cette situation ?

L'IA va-t-elle rendre les programmeurs obsolètes ? Roy Lee en est convaincu

OpenAI : l'IA peut écrire du code, mais ne parvient pas à le comprendre

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les Big Tech américains sont connus pour soumettre les candidats aux postes d'ingénieur à une batterie d'entretiens. La partie la plus détestée du processus est l'entretien technique. Lors d'un entretien technique, les programmeurs doivent résoudre des problèmes de codage ésotériques. Souvent les candidats doivent le faire en direct devant une caméra, sous le regard d'un employé de l'entreprise. C'est un processus perçu comme exigeant, voire intimidant.Roy Lee, étudiant en deuxième année à l'université de Columbia, a trouvé le moyen de réussir les tests de codage des Big Tech sans subir une pression quelconque. Il a conçu un logiciel appelé « Interview Coder » qui utilise l'IA pour contourner le processus des entretiens techniques brutaux des Big Tech.Le programme de Roy Lee fait le travail difficile de l'entretien technique à votre place. L'étudiant a également déclaré que « Interview Coder » est totalement « invisible » pour les programmes que les entreprises utilisent pour surveiller l'ordinateur d'un candidat lors d'un entretien technique.« En réalité, le produit est simple. Vous prenez une photo et vous demandez à ChatGPT : "peux-tu résoudre le problème que pose cette photo ?". Littéralement, c'est tout le produit. Quelqu'un pourrait probablement construire un prototype fonctionnel de cette version qui fonctionne en moins de 1 000 lignes de code », explique-t-il. Il dit avoir utilisé son programme pour passer des entretiens techniques dans des entreprises comme TikTok, Meta et Amazon.Roy Lee a déclaré que toutes ces entreprises lui ont fait des offres. « J'ai enregistré le cycle complet avec Amazon comme démonstration ultime du produit pour montrer que cela fonctionne ; le processus de recrutement est maintenant brisé », a déclaré l'étudiant lors d'un entretien avec Gizmodo.Roy Lee a enregistré l'intégralité de son entretien technique avec Amazon et l'a publié, sans coupure, sur YouTube. Amazon lui a ensuite fait une offre. Il l'a rejetée. Pour lui, l'important était de prouver que son logiciel fonctionne, et non de réussir un entretien technique et de décrocher un poste. La vidéo n'est plus disponible sur YouTube en raison d'une réclamation de droit d'auteur envoyée par Amazon. Le code source de l'outil « Interview Coder » est disponible sur GitHub.Roy Lee envisageait d'obtenir un diplôme de l'université de Columbia et de s'en servir pour décrocher un emploi dans le secteur des grandes technologies. La formation à l'entretien technique a tué sa passion pour le travail. « C'est l'une des expériences les plus pénibles que j'aie jamais vécues dans le domaine de la programmation », a-t-il déclaré. Il a expliqué qu'il pensait que c'était la voie à suivre pour pouvoir obtenir un emploi dans une grande entreprise.Il a ajouté avoir passé 600 heures à s'entraîner pour les entretiens techniques. « J'avais l'impression que je devais le faire. C'était quelque chose que je devais faire pour obtenir un emploi dans une grande entreprise technologique, et il y avait tant à apprendre, tant à mémoriser, et tant de problèmes aléatoires que je pouvais m'attendre à ce qu'on me lance à la figure », a-t-il déclaré. Mais en fin des comptes, Roy Lee a changé d'avis sur la programmation.Il a déclaré : « cela m'a fait détester la programmation. Il est absurde que les entretiens techniques se déroulent de cette manière et que ce soit ainsi qu'ils se sont déroulés au cours des deux dernières décennies », a-t-il déclaré. Selon lui, l'IA générative démontre que ces méthodes sont dépassées.Roy Lee est devenu un critique du processus traditionnel d'entretien technique depuis son expérience avec son programme « Interview Coder ». Selon lui, ces entretiens portent souvent sur des sujets que personne ne verra jamais dans le cadre de son travail. Il s'agit plutôt d'une performance pour les cadres.« Il s'agit de savoir si vous avez déjà vu le problème, si vous avez mémorisé la solution et si vous pouvez faire comme si c'était la première fois que vous voyiez le problème. La réponse à une bonne partie de ces problèmes est tellement algorithmique. De plus, ils ne sont pas du tout représentatifs de ce que vous faites en tant que programmeur dans le cadre de votre travail », a-t-il déclaré. Ses déclarations ont suscité des réactions mitigées sur la toile.Les actions de Roy Lee ont suscité un débat sur la pertinence du processus traditionnel d'entretien technique dans l'industrie technologique. Selon l'étudiant, le processus d'entretien actuel est une performance plutôt qu'un véritable test des compétences en programmation, et que les progrès de l'IA rendront bientôt obsolètes de nombreux emplois dans le secteur de la technologie. Il fait toutefois l'objet de critique et beaucoup ne partagent pas son avis.Deux jours après que Roy Lee a publié son entretien technique avec Amazon sur YouTube, quelqu'un a envoyé une note à Columbia pour l'accuser d'avoir triché pendant l'entretien. L'étudiant a pris connaissance de la plainte lorsque l'université lui en a transmis une version expurgée. La plainte indique qu'Amazon va annuler son offre et que l'entreprise est contrariée par le fait qu'un étudiant de l'université avait « triché » lors d'un entretien technique.« Amazon a une longue tradition de collaboration avec Columbia Engineering et nous sommes profondément préoccupés par des situations comme celle-ci. Nous faisons confiance à Columbia pour prendre les mesures qui s'imposent à l'égard de cet étudiant, et nous espérons poursuivre ce partenariat de longue date », indique la plainte. L'université a programmé une audience disciplinaire pour le 11 mars, mais Roy Lee ne compte pas y assister.Roy Lee a déclaré avoir passé des entretiens chez TikTok, Meta et Amazon. Meta et TikTok n'ont pas répondu à la demande de commentaire sur le sujet. Amazon a refusé de commenter le cas de Roy Lee, mais a déclaré que son processus de recrutement évolue pour répondre aux exigences du moment.Margaret Callahan, porte-parole d'Amazon, a déclaré que l'entreprise accueille favorablement les candidats qui souhaitent partager leurs expériences de travail avec des outils d'IA générative, mais que ces candidats doivent s'engager à ne pas utiliser d'outils non autorisés au cours du processus d'entretien.Roy Lee ne compte pas assister à l'audience disciplinaire. L'étudiant a ajouté qu'il a réservé un aller simple pour quitter la ville et qu'il ne sera même pas sur le campus lorsque les responsables de Columbia voudront s'entretenir avec lui. Lors de l'entretien, Roy Lee a également déclaré qu'il a l'intention de quitter l'université et que le programme qu'il a construit pour duper les Big Tech est la preuve que les emplois qu'ils offrent sont désormais obsolètes.L'histoire de Roy Lee est devenue virale dans les cercles de programmation après qu'il a posté sa vidéo sur YouTube et a eu une portée encore plus grande après qu'il a posté sur X (ex-Twitter) les mesures disciplinaires prises par Columbia. En attendant, l'attention que Roy Lee a reçue lui a été bénéfique.Il vend des abonnements à Interview Coder pour 60 $ par mois. Il admet que le fait de passer de grands entretiens et de publier la partie technique en ligne était un stratagème de marketing. « Je n'avais pas vraiment le courage de faire quelque chose comme ça jusqu'à tout récemment », a-t-il déclaré.Mais Roy Lee n'en démord pas. « Le processus traditionnel d'entretien technique est un fardeau pour les programmeurs et pour le monde. Les Big Tech ne sont pas incités à changer », a-t-il déclaré, bien que de nombreuses études contredisent son point de vue sur l'impact de l'IA sur les programmeurs.L’impact de l'IA sur l’emploi dans le secteur technologique suscite des débats passionnés, oscillant entre optimisme technologique et craintes d'une automatisation massive. Alors que certains redoutent que l'IA remplace les travailleurs qualifiés dans un avenir proche, notamment dans des domaines comme le développement logiciel et la science des données, [URL="https://emploi.developpez.com/actu/369566/...