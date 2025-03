L'Espagne va imposer des amendes massives pour non-étiquetage des contenus générés par l'IA, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 35 millions € ou 7 % du chiffre d'affaires annuel mondial des entreprises

Le non-étiquetage des contenus générés par l'IA sera qualifié d'infraction grave

Le projet de loi interdit les techniques de manipulation par l'IA et la surveillance biométrique



Cette initiative intervient à un moment où la désinformation induite par l'IA ne cesse de s'amplifier, des études prédisant que d'ici 2026, les contenus générés par l'IA seront largement plus nombreux que ceux créés par les humains . D'autre part, selon le Forum économique mondial, les deepfakes augmentent à un rythme stupéfiant de 900 % par an.Au-delà des risques de désinformation, le contenu fourni par l'IA est également en train de remodeler la visibilité numérique. Une étude Semrush de février 2025 a révélé que les contenus générés par l'IA peuvent se classer sur Google et sont généralement un peu plus performants que ceux créés par l'homme. Ces résultats soulignent l'influence croissante de l'IA sur la sphère numérique.Le projet de loi, qui a été approuvé par le gouvernement espagnol le mardi 11 mars dernier, adopte les lignes directrices de la loi historique de l'Union européenne sur l'IA (AI Act) imposant des obligations de transparence strictes aux systèmes d'IA jugés à haut risque, a déclaré à la presse le ministre de la Transformation numérique, Oscar Lopez.« L'IA est un outil très puissant qui peut être utilisé pour améliorer nos vies (...) ou pour diffuser de la désinformation et attaquer la démocratie », a-t-il déclaré.L'Espagne est l'un des premiers pays de l'UE à mettre en œuvre les règles de l'Union, considérées comme plus complètes que le système des États-Unis, qui repose en grande partie sur le respect volontaire et sur un ensemble disparate de réglementations nationales.Oscar Lopez a indiqué que tout le monde était susceptible de subir des attaques de type « deepfake » - un terme désignant des vidéos, des photographies ou des audios qui ont été édités ou générés par des algorithmes d'IA, mais qui sont présentés comme réels.Le projet de loi espagnol, qui doit être approuvé par la chambre basse, qualifie le non-respect de l'étiquetage adéquat des contenus générés par l'IA d'« infraction grave » pouvant entraîner des amendes allant jusqu'à 35 millions d'euros (38,2 millions de dollars) ou 7 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.S'assurer que les systèmes d'IA ne nuisent pas à la société est une priorité pour les régulateurs depuis qu'OpenAI a dévoilé ChatGPT fin 2022, qui a épaté les utilisateurs en les engageant dans une conversation de type humain et en effectuant d'autres tâches.Le projet de loi interdit également d'autres pratiques, telles que l'utilisation de techniques subliminales - sons et images imperceptibles - pour manipuler les groupes vulnérables. Oscar Lopez a cité en exemple les chatbots incitant les personnes dépendantes aux jeux d'argent ou les jouets encourageant les enfants à réaliser des défis dangereux.Il empêcherait également les organisations de classer les personnes grâce à leurs données biométriques en utilisant l'IA, en les notant en fonction de leur comportement ou de leurs traits personnels pour leur accorder l'accès à des avantages ou évaluer leur risque de commettre un crime.Toutefois, les autorités seraient toujours autorisées à utiliser la surveillance biométrique en temps réel dans les espaces publics pour des raisons de sécurité nationale.L'application des nouvelles règles sera du ressort de l'agence de surveillance de l'IA nouvellement créée, l'AESIA, sauf dans des cas spécifiques impliquant la confidentialité des données, la criminalité, les élections, les notations de crédit, les systèmes d'assurance ou de marché des capitaux, qui seront supervisés par leurs organismes de surveillance correspondants.Alors que les inquiétudes concernant les contenus générés par l'IA augmentent, les géants de la Tech prennent également des mesures pour améliorer la transparence. En septembre 2024, Google a annoncé qu'il commencerait à étiqueter les images générées par l'IA dans ses résultats de recherche , en réponse aux craintes des consommateurs. Les étiquettes, basées sur les métadonnées de la C2PA, apparaîtront ainsi dans Google Search, Google Lens et Circle to Search d'Android, avec une extension potentielle aux publicités et à YouTube.Projet de loi du gouvernement espagnol ; Oscar Lopez, ministre de la Transformation numériqueQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du gouvernement espagnol crédible ou pertinente ?