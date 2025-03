Ernie X1 se positionne directement face à des modèles américains de renom comme GPT-4 d’OpenAI ou LLaMA de Meta. Contrairement à ses prédécesseurs, Ernie X1 n’est pas simplement un grand modèle de langage ; il se veut un modèle de raisonnement, capable de comprendre des relations logiques complexes, de générer des chaînes de pensée explicites et d’offrir des analyses plus poussées que la simple génération de texte.Le choix de l’open-source est particulièrement stratégique : il permet à Baidu de s’inscrire dans une dynamique mondiale d’innovation collaborative tout en renforçant l’attractivité de ses technologies auprès des chercheurs et entreprises hors de Chine. Cette décision témoigne également d’une confiance accrue dans la maturité technologique du modèle, suffisamment avancé pour s’exposer à l’audit et à la critique internationale.Baidu, la réponse chinoise à Google, a lancé deux nouveaux modèles d'IA. Samedi, Baidu a lancé Ernie X1, un modèle de raisonnement qui, selon la société, « offre des performances comparables à celles de DeepSeek R1 pour un prix deux fois moins élevé ». Elle a également lancé un modèle de fondation multimodale appelé Ernie 4.5 qui, selon la société, « surpasse GPT-4.5 dans de nombreux tests de référence tout en étant vendu à seulement 1 % de GPT-4.5 ».Baidu a également annoncé que son chatbot, Ernie Bot, serait mis gratuitement à la disposition du public le 1avril, plus tôt que prévu.Le géant de la technologie a déclaré qu'il allait « intégrer progressivement » Ernie 4.5 et X1 dans son écosystème de produits, y compris Baidu Search, le moteur de recherche dominant en Chine.ERNIE 4.5 est le dernier modèle d'IA multimodale de Baidu, un généraliste polyvalent conçu pour les tâches et les interactions quotidiennes. En tant que système multimodal, ERNIE 4.5 traite plusieurs types de données à la fois, en intégrant du texte, des images, du son et de la vidéo.ERNIE X1 est un modèle de raisonnement spécialisé conçu pour des tâches avancées telles que les mathématiques et le codage complexe. À l'instar de DeepSeek-R1 ou d'OpenAI's o1, ce type de modèle montre explicitement à l'utilisateur son processus de réflexion, ce qui permet de comprendre plus facilement comment il parvient à une réponse ou à une solution particulière.Les entreprises continuent d'investir massivement dans des modèles axés sur le raisonnement comme ERNIE X1, car ces modèles ciblent directement des tâches qui apportent une valeur commerciale évidente. Selon des données récentes d'Anthropic, les tâches de raisonnement et de codage sont les principaux cas d'utilisation en entreprise et représentent une part importante de l'adoption de l'IA.Malgré le développement rapide de l'IA, l'adoption par les entreprises reste faible au niveau mondial, et les modèles qui excellent dans les domaines à forte intensité de raisonnement (mathématiques, codage, analyse avancée) sont plus susceptibles de fournir une valeur commerciale tangible, d'augmenter les revenus et d'accélérer l'adoption de l'IA sur le marché des entreprises.Le principal argument de vente de Baidu pour ERNIE X1 est sa stratégie de prix agressive. Voici une comparaison rapide avec DeepSeek-R1 (les informations sur les prix sont exactes au 17 mars 2025) :Malgré un prix attractif, Baidu n'a pas encore fourni de références détaillées confirmant les performances de l'ERNIE X1 par rapport au DeepSeek-R1, ce qui laisse planer une certaine incertitude quant à sa compétitivité dans le monde réel.Les jetons sont la plus petite unité de données qu'un modèle d'IA traite. Les entreprises fixent le prix des modèles en fonction du nombre de jetons d'entrée qu'ils traitent et de jetons de sortie qu'ils génèrent.Pour Ernie 4.5, Baidu a déclaré que les prix des jetons d'entrée et de sortie commencent à partir de 0,004 yuan chinois par millier de jetons d'entrée et 0,016 par millier de jetons de sortie.Alors que Baidu fait valoir ses coûts par rapport au dernier modèle « émotionnellement intelligent » GPT-4.5 d'OpenAI, le modèle V3 de DeepSeek l'emporte à peine sur Ernie 4.5 en termes de coûts. Ernie X1 est le plus abordable, coûtant moins de 2 % des prix pratiqués par OpenAI pour des modèles similaires. Les économies mises à part, ceux qui ont déjà essayé Ernie semblent impressionnés. « J'ai joué avec pendant des heures, les performances sont impressionnantes », a déclaré Alvin Foo, partenaire de Zero2Launch, dans un message publié sur X.[TWITTER]

