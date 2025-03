Nvidia annonce les « supercalculateurs personnels d'IA » : DGX Spark et DGX Station

permettront aux utilisateurs de créer des prototypes, d'affiner et d'exécuter des modèles d'IA de différentes tailles

Envoyé par Nvidia Envoyé par DGX Spark est le plus petit supercalculateur d'IA au monde, permettant à des millions de chercheurs, de data scientists, de développeurs robotiques et d'étudiants de repousser les limites de l'IA générative et physique grâce à des performances et des capacités massives.



Au cœur du DGX Spark se trouve la super-puce Grace Blackwell NVIDIA GB10, optimisée pour un format de bureau. La GB10 est dotée d'un puissant GPU NVIDIA Blackwell avec des Tensor Cores de cinquième génération et le support FP4, fournissant jusqu'à 1 000 billions d'opérations par seconde de calcul IA pour le réglage fin et l'inférence avec les derniers modèles de raisonnement IA, y compris le modèle de base du monde NVIDIA Cosmos Reason et le modèle de base du robot NVIDIA GR00T N1.



La super-puce GB10 utilise la technologie d'interconnexion NVIDIA NVLink™-C2C pour fournir un modèle de mémoire cohérente CPU+GPU avec une bande passante 5 fois supérieure à celle du PCIe de cinquième génération. Cela permet au superchip d'accéder aux données entre un GPU et un CPU afin d'optimiser les performances pour les charges de travail des développeurs d'IA à forte intensité de mémoire.



La plate-forme d'IA complète de NVIDIA permet aux utilisateurs de DGX Spark de déplacer en toute transparence leurs modèles de leur bureau vers DGX Cloud ou tout autre cloud accéléré ou infrastructure de centre de données - sans pratiquement modifier le code - ce qui facilite plus que jamais le prototypage, l'ajustement et l'itération de leurs flux de travail.



En avant toute avec la DGX Station



NVIDIA DGX Station apporte des performances de niveau centre de données aux ordinateurs de bureau pour le développement de l'IA. Premier système de bureau à être construit avec la super puce de bureau NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, DGX Station dispose d'un énorme espace mémoire cohérent de 784 Go pour accélérer les charges de travail de formation et d'inférence à grande échelle. Le Superchip de bureau GB300 est équipé d'un GPU NVIDIA Blackwell Ultra avec des Tensor Cores de dernière génération et une précision FP4 - connecté à un CPU NVIDIA Grace™ de haute performance via NVLink-C2C - délivrant les meilleures communications et performances système de sa catégorie.



La DGX Station est également équipée de la NVIDIA ConnectX®-8 SuperNIC, optimisée pour surcharger les charges de travail informatiques d'IA hyperscale. Prenant en charge le réseau jusqu'à 800 Gb/s, le ConnectX-8 SuperNIC fournit une connectivité réseau extrêmement rapide et efficace, permettant une connectivité à haut débit de plusieurs stations DGX pour des charges de travail encore plus importantes, et des transferts de données accélérés par le réseau pour les charges de travail d'IA.



En associant ces capacités de pointe des stations DGX à la plateforme d'IA NVIDIA CUDA-X™, les équipes peuvent obtenir des performances exceptionnelles en matière de développement d'IA de bureau.

Pensé pour les modèles géants et l’entraînement local



Dans un contexte où l’intelligence artificielle redéfinit les contours de la recherche, de l’industrie et de la création numérique, Nvidia frappe un grand coup avec l’annonce de sa nouvelle gamme de stations de travail : le DGX Station Desktop, présenté comme un véritable « superordinateur personnel » dédié à l’IA.Jusqu’à présent, les infrastructures DGX de Nvidia étaient réservées à des centres de données ou des laboratoires dotés de ressources considérables. Avec le DGX Station Desktop, Nvidia démocratise cette puissance et la rend accessible aux entreprises, aux laboratoires, mais aussi aux chercheurs et aux créateurs exigeants qui souhaitent disposer d’une force de calcul hors norme directement sur leur bureau.« L'IA a transformé chaque couche de la pile informatique. Il est logique qu'une nouvelle classe d'ordinateurs émerge, conçue pour les développeurs natifs de l'IA et pour faire tourner les applications natives de l'IA », a déclaré Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA. « Avec ces nouveaux ordinateurs personnels DGX AI, l'IA peut s'étendre des services du cloud aux applications de bureau et de périphérie ».« C'est l'ordinateur de l'ère de l'IA », a déclaré Huang lors de la présentation. « C'est à cela que les ordinateurs devraient ressembler, et c'est ce que les ordinateurs exécuteront à l'avenir. Et nous avons maintenant toute une gamme pour les entreprises, des plus petits aux stations de travail ».Selon Nvidia, le DGX Spark permet d'effectuer jusqu'à 1 000 billions d'opérations par seconde (un billion étant 1 000 milliards) dans le domaine de l'IA grâce à une puce Grace Blackwell Superchip de 10 Go. Quant à la DGX Station, elle est équipée d'une puce Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip GB300 de Nvidia associée à 784 Go de mémoire.« Les agents d'intelligence artificielle seront partout », a poursuivi Huang. « Leur fonctionnement, celui des entreprises et le nôtre seront fondamentalement différents. Nous avons donc besoin d'une nouvelle gamme d'ordinateurs. Et c'est ce qu'il nous faut. »Avec la montée en puissance des modèles de fondation tels que GPT, Llama ou Gemini, de nombreuses entreprises souhaitent désormais entraîner ou affiner leurs propres modèles localement, sans nécessairement dépendre des grandes plateformes cloud. Nvidia répond à cette tendance avec le DGX Desktop : il devient possible d’effectuer du fine-tuning de modèles comptant plusieurs milliards de paramètres en interne, avec la flexibilité et la confidentialité que cela implique.Malgré ses capacités comparables à celles d’un cluster, la DGX Station Desktop s’installe comme un ordinateur classique et ne nécessite pas d’infrastructure serveur complexe. Le système intègre les environnements logiciels Nvidia, notamment CUDA, cuDNN, et le framework Nvidia AI Enterprise, offrant un écosystème clé en main. La station est également optimisée pour fonctionner avec les grands outils de machine learning et deep learning tels que PyTorch, TensorFlow ou JAX.Ce lancement n’est pas anodin. Les entreprises qui développent des applications IA avancées (R&D, finance quantitative, biotech, simulation industrielle, création numérique) cherchent à réduire leur dépendance au cloud et à maîtriser leurs cycles de développement. Nvidia leur propose ici un atout stratégique : une machine locale capable de rivaliser avec les puissances de calcul cloud tout en offrant confidentialité, contrôle et des coûts potentiellement plus prévisibles à long terme.Prix et disponibilitéNvidia n’a pas encore dévoilé le prix officiel, mais il s’agit clairement d’un produit premium. La DGX Station Desktop s’adresse avant tout aux entreprises, instituts de recherche et laboratoires disposant de budgets importants et d’une volonté d’investir dans l’indépendance technologique. Les premières livraisons sont attendues dans le courant de l’année 2025. DGX Spark est disponible dès à présent, tandis que DGX Station devrait être commercialisé dans le courant de l'année par des partenaires industriels, notamment Asus, Boxx, Dell, HP et Lenovo.Étant donné que les systèmes seront fabriqués par différentes entreprises, Nvidia n'a pas mentionné le prix des unités. Toutefois, en janvier, Nvidia a indiqué que la configuration de base d'un ordinateur de type DGX Spark se vendrait aux alentours de 3 000 dollars.Source : Nvidia Cette puissance de calcul est-elle vraiment utile à domicile ou dans les petites entreprises, ou reste-t-elle réservée à une élite industrielle et académique ?Les entreprises ont-elles intérêt à investir dans un superordinateur local face à l’évolution rapide des offres cloud et leur flexibilité ?Nvidia cherche-t-il, avec ce produit, à réduire la dépendance de ses clients au cloud, ou au contraire à verrouiller son écosystème propriétaire ?Ce type de produit va-t-il modifier l’équilibre entre les géants du cloud et les entreprises qui préfèrent internaliser leurs capacités d’IA ?Que signifie le fait de pouvoir entraîner des modèles géants « chez soi » en termes de régulation et de sécurité ?Cette puissance à portée de main pourrait-elle accentuer la fracture numérique entre grandes entreprises et PME, ou entre pays développés et pays émergents ?