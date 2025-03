Désormais Google enregistre sur quoi vous cliquez et à qui vous envoyez vos emails pour alimenter une IA censée pouvoir mieux vous aider dans vos recherches

Les résultats de recherche améliorés de Gmail vous permettent de trouver plus rapidement les e-mails que vous recherchez



Si vous avez déjà eu du mal à trouver des informations dans votre boîte de réception débordante, vous n'êtes pas le seul. C'est pourquoi Gmail déploie une fonction de recherche plus intelligente, optimisée par l'IA, qui vous permet d'obtenir les résultats les plus pertinents, plus rapidement.



Au lieu d'afficher les e-mails par ordre chronologique en fonction de mots clés, les résultats de recherche de Gmail prennent désormais en compte des éléments tels que la récence, les e-mails les plus consultés et les contacts fréquents. Grâce à cette mise à jour, les messages électroniques que vous recherchez ont beaucoup plus de chances de figurer en tête des résultats de recherche, ce qui vous permet de gagner un temps précieux et de trouver plus facilement des informations importantes.



Les résultats de recherche « les plus pertinents » sont déployés à l'échelle mondiale pour les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel. Ils sont accessibles sur le web et dans l'application Gmail officielle pour Android et iOS. Une fois disponible dans votre compte, vous pouvez basculer entre les résultats « les plus pertinents » et « les plus récents ». Nous étendrons cette fonctionnalité aux utilisateurs professionnels à l'avenir.

Début mars, Google avait commencé à tester des résultats de recherche exclusivement générés par intelligence artificielle (IA) . Cette initiative vise à offrir aux utilisateurs des réponses plus directes et synthétiques, sans nécessiter de naviguer vers des sites externes. Cette annonce de Google marquait une étape significative dans l'évolution des moteurs de recherche.Plus récemment, Google a doté Gmail d'une IA afin d'améliorer la fonctionnalité de recherche et de permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement des courriers électroniques spécifiques. L'entreprise a annoncé le déploiement d'une nouvelle fonction de "" alimentée par l'intelligence artificielle, conçue pour fournir plus rapidement des résultats plus pertinents.Selon Google, les résultats de recherche de Gmail donneront désormais la priorité à des facteurs tels que la récence, les courriels sur lesquels on a cliqué fréquemment et les destinataires contactés fréquemment, plutôt que d'afficher simplement les résultats par ordre chronologique sur la base de mots-clés. Cette approche de tri améliorée vise à faire apparaître les courriels les plus pertinents pour les utilisateurs. Toutefois, les utilisateurs auront toujours la possibilité de basculer entre les résultats "les plus pertinents" et "les plus récents" en fonction de leurs préférences.L'option de recherche "la plus pertinente" est actuellement déployée pour les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel et est disponible à la fois sur le web et sur l'application officielle Gmail pour Android et iOS. Google a également fait part de son intention d'étendre cette fonctionnalité aux utilisateurs professionnels à l'avenir.Au début du mois, Google a introduit dans Gmail une autre amélioration basée sur l'IA, qui utilise son IA Gemini pour détecter et ajouter automatiquement des événements à l'agenda Google des utilisateurs en fonction du contenu des messages électroniques. Gemini analyse essentiellement les courriers électroniques pour déterminer s'ils contiennent des détails relatifs à un événement et, le cas échéant, fournit aux utilisateurs un nouveau bouton "Ajouter à l'agenda" pour une programmation rapide. Cette fonctionnalité est actuellement déployée pour les abonnés payants de Google, notamment les utilisateurs professionnels, les entreprises et les établissements d'enseignement. Le déploiement devrait s'achever le mois prochain.Fait intéressant, Google avait récemment doté son chatbot Gemini d'une nouvelle capacité qui s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à utiliser l'IA pour réinventer la recherche. Cette fonctionnalité permet à Gemini d'accéder à l'historique de vos recherches sur Google, ce qui, selon Google, aide le chatbot à produire des résultats plus personnalisés. Si vous lui en donnez l'accès, l'IA utilisera prétendument ces données sensibles pour vous proposer des recommandations plus pertinentes. Cependant, nombreux sont ceux qui s'inquiètent de voir leur historique de navigation divulguée. Mais Google affirme que la fonctionnalité peut être désactivée à tout moment.Voici l'annonce de Google de la fonctionnalité :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette fonctionnalité ?