PDG de Mistral : « L'impact de l'IA sur le PIB de chaque pays sera à deux chiffres dans les années à venir ». Arthur Mensch compare l'IA à l'avènement de l'électricité

PDG de Mistral : « L'impact de l'IA sur le PIB de chaque pays sera à deux chiffres dans les années à venir ».

Arthur Mensch a comparé l'IA à l'avènement de l'électricité, encourageant des nations à développer leurs infrastructures



Guillaume Lample, Arthur Mensch et Timothée Lacroix, les cofondateurs de Mistral AI

Pourquoi le Chat alors qu'il existe d'autres assistants d'intelligence artificielle ?



Rapide comme un éclair



Alimenté par les modèles Mistral les plus performants et à faible latence, ainsi que par les moteurs d'inférence les plus rapides de la planète, le Chat raisonne, réfléchit et répond plus rapidement que n'importe quel autre assistant de chat, jusqu'à ~1000 mots / sec. Nous appelons cette fonctionnalité Flash Answers, et elle est actuellement disponible en avant-première pour tous les utilisateurs.





Fondé sur des informations diverses



Le Chat combine les connaissances pré-entraînées de haute qualité des modèles Mistral avec des informations récentes issues de la recherche sur le web, d'un journalisme solide, des médias sociaux et de multiples autres sources afin de fournir des réponses nuancées et fondées sur des preuves.



Le meilleur traitement d'upload au monde



La compréhension des images et des documents par Le Chat s'appuie sur les meilleurs modèles de vision et de reconnaissance optique de caractères (OCR) de l'industrie, ce qui garantit une grande précision dans les fichiers arbitraires complexes tels que les PDF, les feuilles de calcul, les fichiers journaux et les images complexes, parfois même indéchiffrables.



Exécution et analyse de code sur place



Nous introduisons également l'interpréteur de code dans Le Chat, qui permet aux utilisateurs d'exécuter du code en bac à sable, d'effectuer des analyses scientifiques, de créer des visualisations et d'exécuter des simulations. Cette fonctionnalité fait de Le Chat un outil pratique pour valider les algorithmes et explorer les données.



Alimenté par les modèles Mistral les plus performants et à faible latence, ainsi que par les moteurs d'inférence les plus rapides de la planète, le Chat raisonne, réfléchit et répond plus rapidement que n'importe quel autre assistant de chat, jusqu'à ~1000 mots / sec. Nous appelons cette fonctionnalité Flash Answers, et elle est actuellement disponible en avant-première pour tous les utilisateurs.Le Chat combine les connaissances pré-entraînées de haute qualité des modèles Mistral avec des informations récentes issues de la recherche sur le web, d'un journalisme solide, des médias sociaux et de multiples autres sources afin de fournir des réponses nuancées et fondées sur des preuves.La compréhension des images et des documents par Le Chat s'appuie sur les meilleurs modèles de vision et de reconnaissance optique de caractères (OCR) de l'industrie, ce qui garantit une grande précision dans les fichiers arbitraires complexes tels que les PDF, les feuilles de calcul, les fichiers journaux et les images complexes, parfois même indéchiffrables.Nous introduisons également l'interpréteur de code dans Le Chat, qui permet aux utilisateurs d'exécuter du code en bac à sable, d'effectuer des analyses scientifiques, de créer des visualisations et d'exécuter des simulations. Cette fonctionnalité fait de Le Chat un outil pratique pour valider les algorithmes et explorer les données.

Une promesse de croissance indiscutable, mais inégale

La promesse de l’automatisation : une menace pour l’emploi ?

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Arthur Mensch a déclaré que chaque pays devrait mettre en place sa propre infrastructure d'intelligence artificielle en raison de ce qu'il prévoit être un énorme changement économique. « L'impact sur le PIB de chaque pays sera à deux chiffres dans les années à venir », a déclaré Mensch, PDG de la startup française Mistral, dans un épisode du podcast A16z.Le produit intérieur brut est une mesure courante de la valeur des biens et services produits dans un pays. Selon Mensch, les pays qui ne mettent pas en place leurs propres systèmes d'IA risquent de voir leur argent partir vers d'autres pays. Il a comparé l'IA à l'avènement de l'électricité : « Il y a 100 ans, si vous ne construisiez pas d'usines d'électricité, vous vous prépariez à l'acheter à vos voisins, ce qui, en fin de compte, n'est pas génial parce que cela crée des dépendances ».Le PDG a ajouté que l'IA diffère également de l'électricité dans certains domaines clés. Il s'agit d'une technologie de production de contenu qui pourrait transmettre les valeurs et la culture d'un pays, raison pour laquelle il a déclaré que l'IA nécessitait une plus grande implication que l'électricité.Mensch, qui a cofondé Mistral en 2023, a participé à l'épisode consacré à l'IA souveraine avec le PDG de Nvidia, Jensen Huang. Les deux PDG ont convenu que chaque pays devait trouver une stratégie nationale en matière d'IA et développer ses propres capacités dans ce domaine, car la technologie sera largement utilisée, notamment dans le service public, l'agriculture et la défense. Huang a déjà fait des commentaires similaires, y compris directement à des représentants du gouvernement.Mistral, fondée par d'anciens chercheurs de DeepMind et de Meta, construit de grands modèles de langage et a lancé un chatbot d'IA générative appelé « Le Chat » . Elle est en concurrence directe avec OpenAI, Anthropic et DeepSeek et affirme que ses modèles peuvent fonctionner beaucoup plus rapidement que ceux de ses pairs.Dans sa présentation de "Le Chat", Mistral AI explique :Mistral a été évaluée pour la dernière fois à 6,2 milliards de dollars lors d'un tour de table en juin, auquel ont participé General Capital, Lightspeed et Andreessen Horowitz. En janvier, Mensch a déclaré qu'il envisageait d'introduire la société en bourse plutôt que de la vendre.Mensch est également un fervent partisan de l'ouverture des grands modèles de langage et a réitéré sa position dans le podcast. Les partisans de l'open source affirment qu'il permet à la technologie de se développer rapidement et démocratiquement, puisque tout le monde peut modifier et redistribuer le code. En revanche, les partisans des modèles à source fermée, comme OpenAI, affirment qu'ils sont plus sûrs parce que le code reste confidentiel.« Entre 2010 et 2020, il y a eu une accélération des progrès parce que tous les laboratoires construisaient les uns sur les autres et c'est quelque chose qui a disparu avec les premiers grands modèles de langage d'OpenAI en particulier », a-t-il déclaré. « La raison pour laquelle nous avons créé Mistral est de rétablir cette roue d'inertie ouverte : "Je contribue à quelque chose, puis un autre laboratoire contribue à quelque chose d'autre et nous itérons à partir de cela" ».Le mois dernier, Mensch a déclaré que le nouveau modèle de la startup chinoise DeepSeek était un stimulant pour le monde des logiciels libres.L’argument central du PDG de Mistral repose sur l’automatisation et l’innovation. En réduisant les coûts de production et en augmentant la productivité, l’IA devrait, selon lui, stimuler la croissance économique dans tous les secteurs. Les progrès dans des domaines comme la santé, la finance, et la logistique pourraient effectivement contribuer à une meilleure efficacité des ressources, ce qui se traduirait par une augmentation de la richesse produite.Cependant, cette vision optimiste masque une réalité plus complexe : les bénéfices de l’IA seront loin d’être uniformément répartis. En premier lieu, les pays qui investissent déjà massivement dans la recherche et l’innovation, principalement les États-Unis, la Chine et certains pays européens, sont les mieux positionnés pour tirer profit de cette révolution technologique. Ils auront un accès privilégié à l’infrastructure nécessaire et une main-d’œuvre qualifiée pour intégrer l’IA dans leurs processus économiques.En revanche, les pays en développement, avec leurs infrastructures limitées et leurs ressources humaines moins spécialisées, risquent de ne pas voir les mêmes retours sur investissement. La fracture numérique et la disparité des capacités technologiques renforceront les inégalités mondiales, et certains pays pourraient même être laissés pour compte. L’IA pourrait exacerber les écarts économiques existants, plutôt que de les réduire, ce qui poserait des défis considérables en matière de justice sociale et d’équité économique.Un autre point critique de la prévision du PDG de Mistral est l’impact de l’IA sur l’emploi. L’automatisation des tâches répétitives est l’un des principaux moteurs de la croissance économique envisagée. Dans les industries où l’automatisation peut améliorer l’efficacité, comme la fabrication ou la gestion des processus, la productivité pourrait effectivement connaître une hausse significative. Cependant, cette automatisation a un coût social : la disparition de certains emplois. Les travailleurs dont les compétences ne correspondent pas aux nouvelles exigences du marché du travail risquent d’être laissés pour compte.L’IA pourrait ainsi entraîner une destruction massive d’emplois dans certains secteurs, sans nécessairement compenser cette perte par la création de nouveaux postes à haute valeur ajoutée. Bien que l’on puisse s’attendre à la naissance de nouvelles industries liées à l’IA, il est fort à parier que la transition vers ces nouveaux emplois ne sera ni immédiate ni équitable. Les travailleurs moins qualifiés, en particulier, se retrouveront probablement en difficulté pour s’adapter à cette évolution rapide du marché de l’emploi.En outre, l'IA pourrait réduire la demande de travail humain dans des secteurs traditionnellement créateurs d'emplois, comme les services ou l’agriculture, et n’offrir que...