L’université de Columbia suspend l’étudiant qui a conçu l’outil d’IA pour réussir l’entretien technique rigoureux d’Amazon

Le tableau ramène la question de la qualité des entretiens techniques sur la table

I just got kicked out of Columbia for taking a stand against Leetcode interviews.



Here's the whole story (long thread): pic.twitter.com/Q7LPWjwyA7 — Roy (@im_roy_lee) March 27, 2025

La mise sur pied d’ « Interview Coder » est la raison de son expulsion par l’université

yeah this shit is a game changer https://t.co/IsTnM3g7Jy — Interview Coder (@InterviewCoder) March 28, 2025

De plus en plus de voix se lèvent pour dénoncer le manque de pertinence des entrevues techniques dans la filière du génie logiciel



« Je viens d'être expulsé de Columbia pour avoir pris position contre les entretiens Leetcode », annonce-t-il dans de récentes publications en ligne.Les Big Tech américains sont connus pour soumettre les candidats aux postes d'ingénieur à une batterie d'entretiens. La partie la plus détestée du processus est l'entretien technique. Lors d'un entretien technique, les programmeurs doivent résoudre des problèmes de codage ésotériques. Souvent les candidats doivent le faire en direct devant une caméra, sous le regard d'un employé de l'entreprise. C'est un processus perçu comme exigeant, voire intimidant.Roy Lee, étudiant en deuxième année à l'université de Columbia, a trouvé le moyen de réussir les tests de codage des Big Tech sans subir une pression quelconque. Il a conçu un logiciel appelé « Interview Coder » qui utilise l'IA pour contourner le processus des entretiens techniques brutaux des Big Tech.Le programme de Roy Lee fait le travail difficile de l'entretien technique à votre place. L'étudiant a également déclaré que « Interview Coder » est totalement « invisible » pour les programmes que les entreprises utilisent pour surveiller l'ordinateur d'un candidat lors d'un entretien technique.« En réalité, le produit est simple. Vous prenez une photo et vous demandez à ChatGPT : "peux-tu résoudre le problème que pose cette photo ?". Littéralement, c'est tout le produit. Quelqu'un pourrait probablement construire un prototype fonctionnel de cette version qui fonctionne en moins de 1 000 lignes de code », explique-t-il. Il dit avoir utilisé son programme pour passer des entretiens techniques dans des entreprises comme TikTok, Meta et Amazon.Roy Lee a déclaré que toutes ces entreprises lui ont fait des offres. « J'ai enregistré le cycle complet avec Amazon comme démonstration ultime du produit pour montrer que cela fonctionne ; le processus de recrutement est maintenant brisé », a déclaré l'étudiant lors d'un entretien avec Gizmodo.Roy Lee a enregistré l'intégralité de son entretien technique avec Amazon et l'a publié, sans coupure, sur YouTube. Amazon lui a ensuite fait une offre. Il l'a rejetée. Pour lui, l'important était de prouver que son logiciel fonctionne, et non de réussir un entretien technique et de décrocher un poste. La vidéo n'est plus disponible sur YouTube en raison d'une réclamation de droit d'auteur envoyée par Amazon. Le code source de l'outil « Interview Coder » est disponible sur GitHub.« D'après tous les entretiens que j'ai ratés au fil des ans (je ne pense pas avoir jamais réussi un véritable « entretien de codage », où que ce soit ?), l'objectif du recrutement dans le secteur de la technologie est de trouver des personnes dont le niveau se situe entre 100 et 115, puis de rejeter tous les autres parce qu'ils représentent un risque trop important.Si vous échouez aux étranges entretiens obligatoires de performance à la demande, remplis de tâches aléatoires sans rapport avec le rôle réel du poste, les intervieweurs supposent immédiatement que vous êtes un 0 à 55, mais ils ne peuvent pas vraiment dire si vous êtes plutôt dans la fourchette des 120 à 200 - surtout dans le cas où, eh bien, si l'intervieweur a moins d'expérience ou moins de connaissances ou moins de capacités que le candidat, alors l'intervieweur ne peut tout simplement pas détecter les personnes très performantes ?Personnellement, j'ai eu des entretiens où le responsable de l'embauche ne savait apparemment pas comment les choses fonctionnaient, mais il était également en charge de l'architecture du produit ? Vous demandez pourquoi leur plateforme a une douzaine de fonctionnalités cassées lorsque vous essayez de l'utiliser (et qu'elle vous facture des milliers de dollars par mois pour des services qui n'ont même pas été fournis), mais on vous répond simplement par un regard vide parce que le « lead senior engineering manager product architect » de 24 ans ne sait pas vraiment comment fonctionnent les systèmes, les plateformes, l'architecture, les réseaux, les dns, les ssh, la surveillance, l'utilisabilité, l'observabilité, la fiabilité ou la planification de la capacité ? Ensuite, bien sûr, on vous rejette sous un faux prétexte de « manque d'expérience » alors que vous essayez de promouvoir le développement de correctifs pour leur plateforme apparemment en déclin.L'embauche dans le secteur technologique moderne, en raison des craintes persistantes de l'ensemble de l'industrie de ne pas embaucher des « personnes secrètement incompétentes », est devenue un jeu qui ne permet pas de juger de manière significative l'expérience et l'impact des individus. La plupart des entretiens d'embauche dans la technologie sont aussi pertinents pour les performances professionnelles que si, pour embaucher un boulanger, il fallait l'interroger sur la manière dont les orbitales d'électrons lient le gluten travaillé, puis rejeter les boulangers qui ne dessinent pas immédiatement une configuration orbitale valide.Je me souviens avoir renoncé à passer un entretien chez Google après qu'un recruteur ait aboyé des questions sur la théorie des graphes dans un haut-parleur de mauvaise qualité, avec son ordinateur portable juste à côté du microphone, de sorte que tout ce que l'on pouvait entendre était une frappe bruyante et un homme en colère qui se plaignait que vous ne répondiez pas assez vite à ses questions hors de propos. L'ensemble du secteur accepte en quelque sorte que les candidats vivent des entretiens négatifs et dégradants sur le plan personnel, au cours desquels les candidats sont minés par un vague sentiment de supériorité sociale de la part des intervieweurs. Bien sûr, ce serait formidable d'avoir des rémunérations de 30 000 dollars par jour dans les grandes entreprises technologiques, mais il y a longtemps qu'elles ont décidé de préférer embaucher les mauvaises personnes qui passent les bons tests plutôt que d'évaluer les gens en fonction de leur expérience, de leurs capacités et de leur ambition », rapporte Matt Stancliff de la situation qui prévaut dans la filière en matière d’entrevues techniques.Que pensez-vous du point de vue de Matt Stancliff sur les entretiens techniques et comportementaux ? Avez-vous des anecdotes à raconter ?Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients des entretiens techniques ? 