Après la sortie du générateur d'OpenAI, nous avons vu des images générées par l'IA représentant des versions Studio Ghibli d'Elon Musk, du « Seigneur des anneaux » et du président Donald Trump. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, semble même avoir fait de sa nouvelle photo de profil une image de style Studio Ghibli, probablement réalisée avec le générateur d'images natif de GPT-4o. Les utilisateurs semblent télécharger des images et des photos existantes dans ChatGPT et demander au chatbot de les recréer dans de nouveaux styles.La dernière mise à jour d'OpenAI fait suite à la publication par Google d'une fonction d'IA similaire pour les images dans son modèle Gemini Flash, qui a également suscité un moment viral au début du mois de mars lorsque des personnes l'ont utilisée pour supprimer les filigranes d'images Les derniers outils d'OpenAI et de Google permettent plus que jamais de recréer le style d'œuvres protégées par des droits d'auteur, simplement en tapant un texte. Mais la véritable préoccupation réside dans la manière dont ces outils d'IA sont formés pour imiter les styles. Ces entreprises s'entraînent-elles sur des œuvres protégées par le droit d'auteur et, dans l'affirmative, cela enfreint-il la législation sur le droit d'auteur ?Telle est la question au cœur de plusieurs procès en cours contre des développeurs de modèles d'IA générative.Selon Evan Brown, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle au cabinet Neal & McDevitt, des produits tels que le générateur d'images natives de GPT-4o opèrent aujourd'hui dans une zone de flou juridique. Le style n'est pas explicitement protégé par le droit d'auteur, selon Brown, ce qui signifie qu'OpenAI ne semble pas enfreindre la loi simplement en générant des images qui ressemblent aux films du Studio Ghibli.Toutefois, Brown estime qu'il est plausible qu'OpenAI ait obtenu cette ressemblance en entraînant son modèle sur des millions d'images tirées des films de Ghibli. Même si c'était le cas, plusieurs tribunaux sont encore en train de décider si l'entraînement de modèles d'IA sur des œuvres protégées par le droit d'auteur relève de la protection de l'usage loyal.« Je pense que cela soulève la même question que celle que nous nous posons depuis quelques années », a déclaré Brown lors d'une interview. « Quelles sont les conséquences en termes de violation des droits d'auteur du fait de parcourir le web et de copier dans ces bases de données ? »Le New York Times et plusieurs éditeurs ont engagé des poursuites contre OpenAI, affirmant que la société a entraîné ses modèles d'intelligence artificielle sur des œuvres protégées par le droit d'auteur sans attribution ni paiement appropriés. Des plaintes similaires ont été déposées contre d'autres grandes entreprises d'IA, notamment Meta et Midjourney, une startup spécialisée dans la génération d'images d'IA.Un porte-parole d'OpenAI a déclaré que si ChatGPT refuse de reproduire « le style d'artistes vivants individuels », OpenAI l'autorise à reproduire « des styles de studio plus larges ». Bien entendu, il convient de noter que certains artistes vivants sont reconnus pour avoir été les pionniers du style unique de leur studio, comme le cofondateur du Studio Ghibli, Hayao Miyazaki.De toute évidence, les utilisateurs ont également été en mesure d'utiliser la fonction native de génération d'images de GPT-4o pour recréer les styles d'autres studios et artistes. Quelqu'un d'autre a réalisé un portrait de Marc Andreessen dans le style du Dr. Seuss[TWITTER]

studio ghibli is out, dr seuss is in pic.twitter.com/4ECxwLLkoj — Jordi Hays (@jordihays) March 26, 2025