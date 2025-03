Trouver des idées de voyage avec AI Overviews in Search

Ces récentes améliorations s'inscrivent dans le cadre d'une démarche plus générale visant à intégrer davantage l'IA Gemini dans l'écosystème de Google. Récemment, l'entreprise a introduit une fonctionnalité qui permet à Gemini d'analyser votre historique de recherche afin de personnaliser ses réponses. Cependant, bien que Google affirme que cela améliore la pertinence, cette fonctionnalité a soulevé des inquiétudes en matière de protection de la vie privée.Le jeudi 27 mars dernier, l'unité d'Alphabet a proposé une nouvelle fonctionnalité qui transforme les captures d'écran de textes et de messages publiés sur les réseaux sociaux concernant des endroits que vous souhaitez visiter ou des restaurants dans lesquels vous voulez manger en épingles sur Google Maps. Il vous suffit de télécharger la capture d'écran et la nouvelle fonctionnalité d'IA de Google Maps analysera et identifiera automatiquement les lieux qui y sont répertoriés, puis les épinglera pour qu'ils soient plus facilement accessibles ultérieurement.La nouvelle fonctionnalité « Apercus IA dans Search » (AI Overviews in Search) permet à Google Search et Gemini de planifier des itinéraires complets pour vos voyages, avec des options de transport et d'hébergement.Search et Gemini sont intégrés via la fonctionnalité AI Overview depuis l'année dernière. AI Overview vous permet, lorsque vous effectuez une recherche à l'aide du moteur de recherche de Google, d'obtenir un aperçu IA en haut de la page, qui résume les résultats. Désormais, au lieu d'un résumé de votre demande et d'un itinéraire vers d'autres sites web, l'aperçu IA de Google passera l'internet au peigne fin pour vous proposer un itinéraire spécialisé.Que vous ayez une destination en tête ou que vous soyez encore en train d'explorer vos options, les aperçus IA dans Search peuvent vous aider à visualiser votre voyage avec un itinéraire jour par jour pour les choses à faire et les restaurants à découvrir. Vous pourrez obtenir des idées de voyage non seulement pour des villes comme New York ou Rome, mais aussi pour des régions distinctes ou des pays entiers. Pour cela, il vous suffit de rechercher quelque chose comme « créer un itinéraire pour le Costa Rica en mettant l'accent sur la nature » pour commencer.À partir de là, vous pouvez consulter les photos et les commentaires d'autres utilisateurs et visualiser les lieux sur une carte extensible. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur « Exporter » pour partager les recommandations via Docs ou Gmail, ou les enregistrer sous la forme d'une liste personnalisée dans Google Maps afin d'y accéder en déplacement.La planification de voyages avec AI Overviews est disponible pour les requêtes en langue anglaise aux États-Unis, sur mobile et sur ordinateur, sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire à Search Labs.La nouvelle fonctionnalité AI Overview vous permet également de suivre les prix des hôtels sur Google Search, de la même manière que pour les vols.Si vous utilisez déjà Google Flights pour recevoir des alertes en cas de baisse des prix, vous pouvez désormais faire de même pour les hôtels. En vous rendant sur google.com/hotels, vous verrez une nouvelle option pour suivre les prix pour les dates et la destination que vous avez choisies.Il vous suffira d'appuyer sur le bouton de suivi des prix situé sous les filtres de recherche pour recevoir un courrier électronique en cas de baisse substantielle des prix pour l'un des hôtels répertoriés dans les résultats. Les systèmes de Google prennent en compte les filtres que vous avez sélectionnés, comme le nombre d'étoiles ou l'accès à la plage, ainsi que la zone spécifique que vous visualisez sur la carte.Le suivi des prix des hôtels a été lancé mondialement cette semaine sur les navigateurs mobiles et de bureau.Lorsque vous planifiez une escapade, il est probable que vous notiez les endroits que vous souhaitez visiter dans une application de notes, ou que vous fassiez des recherches sur les médias sociaux, les articles d'actualité et les blogs de voyage pour trouver les meilleurs endroits à visiter - et que vous fassiez de nombreuses captures d'écran au cours du processus. Cependant, il est facile d'oublier ces photos dans la pellicule.Pour garder une trace de ces lieux, il vous suffit désormais d'ouvrir Maps. Si vous activez la nouvelle liste de « captures d'écran », les fonctionnalités Gemini de Maps identifient automatiquement les lieux mentionnés dans vos captures d'écran afin que vous puissiez les examiner et enregistrer ceux que vous souhaitez dans une liste utile. Les lieux que vous enregistrez s'affichent sur la carte et vous pouvez facilement partager la liste avec vos compagnons de voyage.Cette fonctionnalité sera déployée cette semaine aux États-Unis, en anglais, sur iOS et sera bientôt disponible sur Android.La partie la plus difficile de l'organisation d'un voyage est souvent de s'y mettre. Voulez-vous des vacances sous les tropiques ? Ou devriez-vous visiter une nouvelle grande ville ? L'assistant IA personnel Gemini peut vous aider à réfléchir et à trouver des informations pertinentes pour vos besoins de voyage. Vous pourriez demander quelque chose comme « trouvez-moi les vols les moins chers pour l'Europe et des vidéos YouTube sur ce qu'il faut faire avec un budget limité dans chacun de ces endroits ».Vous pouvez également utiliser la fonction Gems de Gemini - un outil qui vous permet de personnaliser Gemini pour créer votre propre expert en IA - afin de créer votre propre planificateur de voyage Gem. Grâce à cette fonctionnalité, vous avez désormais un guide de voyage à portée de main pour vous aider à choisir une destination, trouver des restaurants dans une nouvelle ville ou même vous suggérer ce qu'il faut emporter.Gems est désormais disponible gratuitement pour tout le monde. Pour y accéder, allez dans le « Gestionnaire de Gems » sur le bureau pour créer un nouveau Gem.utilisez l'icône de la baguette magique sous la zone de texte des instructions pour que Gemini puisse vous aider à rédiger vos instructions. Lorsque vous explorez un nouvel endroit, Lens, dans l'application Google (Android et iOS), vous permet d'en savoir plus sur ce qui vous entoure. Vous visitez peut-être Florence et souhaitez connaître l'histoire des mystérieuses fenêtres en bois que vous voyez partout. Il vous suffit de pointer votre appareil photo et de demander quelque chose comme « à quoi servent ces fenêtres ? ». Vous obtiendrez un aperçu IA contenant des informations et des points de vue, ainsi que des liens vers des ressources utiles sur le web.