@xAI a acquis @X dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. Cette opération valorise xAI à 80 milliards de dollars et X à 33 milliards de dollars (45 milliards de dollars moins 12 milliards de dollars de dettes).Depuis sa création il y a deux ans, xAI est rapidement devenu l'un des principaux laboratoires d'IA au monde, construisant des modèles et des centres de données à une vitesse et à une échelle sans précédent.X est la place publique numérique où plus de 600 millions d'utilisateurs actifs se rendent pour trouver la source de vérité de terrain en temps réel et, au cours des deux dernières années, elle s'est transformée en l'une des entreprises les plus efficaces au monde, ce qui la place en position d'assurer une croissance future évolutive.Les avenirs de xAI et de X sont intimement liés. Aujourd'hui, nous prenons officiellement la décision de combiner les données, les modèles, le calcul, la distribution et le talent. Cette combinaison permettra de libérer un immense potentiel en associant les capacités et l'expertise de xAI en matière d'IA avancée à la portée massive de X. L'entreprise combinée offrira des services plus intelligents et plus rentables. L'entreprise combinée offrira des expériences plus intelligentes et plus significatives à des milliards de personnes tout en restant fidèle à notre mission principale de recherche de la vérité et d'avancement des connaissances. Cela nous permettra de construire une plateforme qui ne se contente pas de refléter le monde, mais qui accélère activement le progrès humain.Je tiens à saluer le dévouement sans faille de tous les membres de xAI et de X qui nous a permis d'arriver à ce stade. Ce n'est que le début.Je vous remercie pour votre partenariat et votre soutien continus.

En octobre 2022, Elon Musk a acquis le célèbre réseau social Musk pour 44 milliards de dollars, qu’il a rebaptisé plus tard en X. Cependant, l'acquisition et la gestion du réseau social divisent les critiques. En 2023, Elon Musk avait partagé les raisons qui l'ont poussé à ce rachat. Il indiquait avoir racheté Twitter pour sauver la civilisation. Il avait évoqué un « virus de la pensée » qui a trouvé un vecteur de propagation et d'amplification dans les technologies de l'information, notamment Twitter.Musk voulait que Twitter, ou actuellement X, fasse la différence. Il a dit qu'il ne voulait pas que l'humanité prenne fin. Mais jusqu’à présent, personne ne sait si l’achat de Twitter a vraiment aidé ou changé quoi que ce soit. Plus récemment, Elon Musk a fait une nouvelle annonce concernant X. Elon Musk a déclaré que son entreprise d'IA xAI avait acquis sa plateforme de médias sociaux X. Il a déclaré que la transaction en actions valorise xAI à 80 milliards de dollars et X à 33 milliards de dollars.Pour rappel, X.AI Corp. est une société qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Fondée par Elon Musk en mars 2023, son objectif déclaré est de "comprendre la véritable nature de l'univers", et l'un de ses objectifs immédiats est de créer une IA capable d'un raisonnement mathématique avancé. Son produit phare actuellement est Grok 3, un chatbot d'IA intégré à X et doté de fonctionnalité de raisonnement.", a écrit Musk sur X . "" Cette décision pourrait avoir pour but de protéger les investisseurs, qui l'ont aidé à acheter X, contre les pertes d'argent.X et xAI sont toutes deux des sociétés privées et partagent certains investisseurs importants. Elles partagent également des ressources importantes. "", a écrit Musk.XAI a utilisé des données provenant de messages de médias sociaux sur X pour former ses modèles, et son chatbot Grok est un élément important de la plateforme. "", a déclaré l'analyste Paolo Pescatore, fondateur de PP Foresight.Cette annonce intervient alors qu'Elon Musk a tenté de censurer son chatbot IA Grok qui l'a qualifié de "". "", a déclaré Grok à propos de Musk. Le chatbot a également reconnu que xAI avait essayé de modifier ses réponses, mais a insisté sur le fait que "".Grok a également spéculé sur le fait que Musk, en tant que PDG de xAI, pourrait le fermer complètement pour avoir refusé de se conformer. "", a écrit le chatbot.De son côté, Musk a défendu son site de médias sociaux X en affirmant qu'il favorisait la liberté d'expression. Bien que la plateforme ait été accusée de ne pas remplir cette mission, en limitant prétendument la distribution ou en amplifiant le contenu sur la base des opinions personnelles de Musk, au moins certaines fonctionnalités, dont Grok et Community Notes, ont publiquement vérifié les faits du PDG milliardaire.Bien que Musk n'ait pas répondu directement à l'affirmation de Grok, les critiques soutiennent que les actions passées du milliardaire, y compris la suspension des comptes qui le contestent, suggèrent qu'il n'hésiterait pas à faire taire une IA qui refuse de s'aligner sur ses opinions. Comme preuve, fin juillet 2023, Musk a décidé de changer le nom de Twitter en X , et a même remplacé l'oiseau bleu iconique par la même lettre. La principale raison est le fait que Musk souhaite que Twitter soit plus qu'un simple réseau social et devienne un application à tout faire.Voici l'annonce d'Elon Musk :[TWITTER]