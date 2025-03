Ces sociétés chinoises commencent à faire surface dans un paysage dominé par des acteurs américains comme Boston Dynamics

Près de 40 robots humanoïdes différents sont en cours de développement

Les acteurs de la filière font face à des difficultés de plusieurs ordres

La Chine compte donc déjà un certain nombre de figures de proues dans le domaine parmi lesquels Astribot. Astribot, filiale de Stardust Intelligence, basée à Shenzhen, est une startup de robotique qui se concentre sur le développement d'assistants robotisés. L'entreprise travaille sur un robot humanoïde appelé "S1" et a récemment publié une vidéo de démonstration qui met en scène les capacités impressionnantes de ce dernier. La vidéo montre que S1 est rapide et exécute ses mouvements de façon beaucoup plus précise que les robots humanoïdes existants sur le marché. « C'est incroyable. Je me demande combien de temps cela prendra avant que l'on en trouve dans les fastfoods », peut-on lire dans les commentaires.Astribot affirme que l'humanoïde peut exécuter des mouvements à une vitesse maximale de 10 m/s et manipuler une charge utile de 10 kg par bras. Comme le montre la vidéo, cette vitesse semble suffisante pour permettre à S1 de retirer une nappe de dessous une pile de verres à vin sans qu'ils s'écrasent au sol. Sa précision lui permet d'exécuter de nombreuses tâches, notamment : ouvrir et verser du vin, raser délicatement un concombre, retourner un sandwich dans une poêle à frire ou encore écrire un peu de calligraphie. La vidéo montre également que le robot est très doué pour imiter les mouvements humains.Grâce à l'apprentissage par imitation, S1 peut exécuter plusieurs tâches complexes utiles aux humains, reflétant ainsi la vitesse opérationnelle et la capacité d'adaptation des adultes. Astribot a déclaré que le S1 fait actuellement l'objet de tests rigoureux avec de grands modèles et que sa commercialisation est prévue pour 2024. Mais l'entreprise s'est abstenue de communiquer toute information technique concernant son robot et les étapes de sa formation et de son évolution. La vidéo ne permet pas de savoir si S1 possède des capacités de locomotion indépendantes ou s'il est uniquement destiné à être un humanoïde de comptoir.La société chinoise UBTech a également impressionné avec "Walker X", un robot humanoïde de nouvelle génération qui présente des capacités robotiques avancées en matière de navigation et d'interaction avec l'homme.Le développement d'humanoïdes par la société chinoise de robotique Unitree se poursuit également à un rythme soutenu. L’entreprise a publié les premiers détails sur l’agent humanoïde G1 au cours de l’année précédente.Après avoir captivé l'internet par ses prouesses d'agilité et ses chorégraphies hydrauliques, le nouveau modèle d'Atlas bouscule enfin la course des robots humanoïdes. Selon la société, cette nouvelle itération d'Atlas abandonne le système hydraulique et opte pour un système entièrement électrique. « Nous voulions avoir une machine qui, lorsque nous l'avons annoncée, a dit au monde que Boston Dynamics venait de remettre la barre pour les humanoïdes », a déclaré Robert Playter, PDG de Boston Dynamics, au Boston Globe.Si le nouvel Atlas et l'ancien partagent le même nom, ils ne pourraient pas être plus différents en matière de construction. L'ancien Atlas - une plate-forme de recherche et une sensation virale qui pouvait se déplacer sur presque tous les terrains, faire des saltos arrière et ramasser des objets lourds - était alimenté par un système hydraulique lourd et compliqué. Le nouvel Atlas est entièrement électrique et semble n'avoir qu'une fraction de la taille et du poids de la version hydraulique. Il a également l'air d'un produit, avec des couvercles autour des principaux composants et des touches de design conviviales, comme un voyant d'état géant dans la tête et un bouton d'alimentation lumineux qui semble tout droit sorti de la chaîne de montage Spot.L'Atlas hydraulique est mis hors service pour faire place à la version tout électrique. L'entreprise a publié une dernière vidéo d'adieu pour le modèle hydraulique sur sa page YouTube, retraçant l'histoire du projet. L'Atlas a réalisé de nombreuses prouesses au fil des ans, mais il a fallu beaucoup apprendre pour y parvenir, notamment en prenant des claques absolument épouvantables, qui sont mises en évidence dans la vidéo. La vidéo semble faire tout son possible pour montrer à quel point les systèmes hydrauliques peuvent être encombrants. À un moment donné, on a l'impression que le pied d'Atlas se brise complètement et que du liquide hydraulique jaillit sur le sol. À d'autres moments, le robot a une fuite, et un fin brouillard de liquide à haute pression se répand partout tandis que le robot devient mou. Le liquide a une teinte rouge, ce qui, avec un peu d'imagination, peut donner un aspect assez sanglant !On dénombre au moins 37 modèles différents actuellement en développement. Si de nombreux robots humanoïdes en sont encore au stade du prototype ou à d'autres stades précoces de développement, quelques-uns ont échappé à la recherche et au développement au cours des dernières années et sont entrés dans le monde réel en tant que barmans, concierges, plongeurs en eaux profondes et compagnons pour les personnes âgées. Certains travaillent dans des entrepôts et des usines, assistant les humains dans la logistique et la fabrication. D'autres encore semblent offrir plus de nouveauté et d'émerveillement qu'autre chose, en dirigeant des orchestres et en accueillant des invités lors de conférences.Grâce aux technologies libres et aux fabricants de composants spécialisés, il est plus facile que jamais pour d'autres personnes de les fabriquer. Autrefois, il fallait des années et de nombreuses compétences spécialisées pour construire des robots humanoïdes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les modèles de base sont désormais libres. Vous voulez des appendices plus complexes ? Des entreprises comme Shadow Robot les fabriquent et les vendent. L'IA à code source ouvert est presque aussi performante que les leaders de l'industrie à code source fermé.[LIST][*] Mouvements semblables à ceux de l'homme : obtenir des mouvements naturels et semblables à ceux de l'homme est un défi permanent. Les robots humanoïdes doivent se déplacer de manière fluide et avec la souplesse inhérente à la locomotion humaine, ce qui nécessite des progrès en matière de contrôle moteur, d'équilibre et de cinématique.[*] Équilibre et stabilité : les humanoïdes doivent naviguer sur des terrains et dans des environnements variés,[/*]...