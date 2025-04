Bill Gates : « d'ici 10 ans, l'IA remplacera de nombreux médecins et enseignants. Les humains ne seront plus nécessaires pour la plupart des choses »

mais cette vision est largement controversée

Bill Gates prédit l'avènement de ce qu'il appelle « l'ère de l'intelligence libre »

L'IA perçue à la fois comme une « opportunité » et une source d'inquiétude

Pourquoi les prédictions de Bill Gates sur l'IA sont largement controversées

La question de l'intelligence émotionnelle et des interactions humaines



En février, Bill Gates a accordé une interview à l'humoriste Jimmy Fallon dans l'émission « The Tonight Show » de la chaîne NBC. Lors de l'interview, il a déclaré que les humains occupent encore la plupart des rôles importants dans tous les domaines , car « l'expertise reste actuellement rare ». Le cofondateur de Microsoft a cité les spécialistes humains auxquels nous faisons encore appel dans plusieurs domaines : « un grand médecin » ou « un grand professeur ».Il a ajouté : « avec l'IA, au cours de la prochaine décennie, cela deviendra gratuit et banal ; un excellent conseil médical, un excellent tutorat ». Dans une autre interview accordée à Arthur Brooks, professeur à Harvard et spécialiste du bonheur, il a déclaré que le monde entrera dans « l'ère de l'intelligence libre ».Selon lui, il en résultera des avancées rapides dans les technologies basées sur l'IA, qui seront accessibles et toucheront presque tous les aspects de notre vie, qu'il s'agisse de l'amélioration des médicaments et des diagnostics ou encore de la généralisation des tuteurs pilotés par l'IA et des assistants virtuels. « C'est très profond et même un peu effrayant, parce que cela se produit très rapidement et qu'il n'y a pas de limite supérieure », a déclaré le milliardaire.Bill Gates est optimiste quant aux avantages globaux que l'IA peut apporter à l'humanité. L'année dernière, il a écrit dans un billet que l'IA apportera « des traitements révolutionnaires pour les maladies mortelles, des solutions innovantes pour le changement climatique et une éducation de qualité pour tous ». Lors de son entretien avec Jimmy Fallon, il a réaffirmé « sa conviction que certains types d'emplois ne seront probablement jamais remplacés par l'IA ».Par exemple, il a noté que les gens ne veulent probablement pas voir des machines jouer au base-ball. « Il y aura des choses que nous nous réserverons. Mais pour ce qui est de fabriquer des objets, les déplacer et produire de la nourriture, avec le temps, ces problèmes seront essentiellement résolus », a-t-il déclaré.Le débat sur la manière dont la plupart des humains s'intégreront dans cet avenir dominé par l'IA se poursuit. Certains experts estiment que l'IA rendra les humains plus efficaces, plutôt que de les remplacer entièrement, et qu'elle stimulera la croissance économique, ce qui permettra de créer davantage d'emplois. Selon eux, l'économie mondiale devrait croître de plusieurs milliers de milliards de dollars dans les années à venir grâce aux applications de l'IA.D'autres, comme Mustafa Suleyman, directeur de l'unité d'IA de Microsoft, estiment que les progrès technologiques continus au cours des prochaines années changeront la nature de la plupart des emplois dans presque tous les secteurs et auront un impact « extrêmement déstabilisant » sur la main-d'œuvre. « Ces outils n'augmenteront que temporairement l'intelligence humaine », écrit Mustafa Suleyman dans son livre « The Coming Wave », publié en 2023.Mustafa Suleyman ajoute : « ils nous rendront plus intelligents et plus efficaces pendant un certain temps, et débloqueront d'énormes quantités de croissance économique, mais ils remplaceront fondamentalement la main-d'œuvre ». Son point de vue est toutefois fortement controversé dans la communauté.Le développement de l'IA s'accompagne de préoccupations « compréhensibles et valables. Par exemple, les programmes d'IA haut de gamme d'aujourd'hui sont truffés d'erreurs et ont tendance à permettre la diffusion d'infox en ligne. Et le problème de l'hallucination des modèles d'IA pourrait s'avérer insoluble. Toutefois, Bill Gates affirme que s'il devait lancer aujourd'hui une nouvelle entreprise en partant de zéro, il lancerait une startup centrée sur l'IA.Bill Gates a vu venir la révolution de l'IA il y a près de dix ans. « Le travail dans le domaine de l'IA atteint aujourd'hui un niveau vraiment profond », a-t-il déclaré lors d'un événement organisé en 2017 à l'université de Columbia, aux côtés de Warren Buffett, PDG de Berkshire Hathaway. Il a souligné la « grande étape » franchie par le laboratoire d'IA Google DeepMind, qui a créé un programme informatique capable de vaincre les humains au jeu de société Go. Bill Gates s'investit dans un avenir où l'IA offre des opportunités à l'humanité et repousse les limites de ce que les gens peuvent faire. Mais selon certains critiques, il est absurde de croire que l'IA remplacera la plupart des rôles humains d'ici à dix ans, et ce d'autant plus pour les postes fondés sur l'interaction entre humains. « C'est plus que de l'optimisme, c'est une hallucination qui limite l'adoption de l'IA dans ces domaines précisément », note un critique.Pour certains, les modèles d'IA actuels ne sont pas tout à fait prêts pour ce qu'il décrit. Certes, les grands modèles de langage qui sous-tendent des outils tels que ChatGPT et Gemini sont impressionnants lorsqu'il s'agit d'imiter une conversation, d'écrire du code et même d'imiter des peintres humains.Mais l'illusion de la compétence cache une liste de problèmes non résolus. L'IA commet encore des erreurs, parfois hilarantes, mais ce n'est pas si drôle lorsque vous échouez à un test ou que vous êtes mal diagnostiqué. Des études ont montré que quiconque a passé plus de dix minutes avec un chatbot l'a probablement vu dévier vers au moins une absurdité, qu'il s'agisse d'inventer des faits avec assurance ou de suggérer que vous mangiez des cailloux.Il ne s'agit pas de simples pépins. Il s'agit de bizarreries systémiques qui découlent de la manière dont ces modèles fonctionnent, en utilisant la reconnaissance statistique des formes sans réelle compréhension. Même les entreprises qui construisent ces modèles d'IA s'inquiètent discrètement de manquer de données d'entraînement de qualité. En outre, il y a également le débat intense sur la fin des lois de mise à l'échelle des grands modèles de langage.En effet, une fois tout l'Internet accessible au public consommé, l'on atteint des rendements décroissants. C'est comme si vous essayiez de devenir plus intelligent en relisant les mêmes vieux manuels ; vous pourrez peut-être affiner certains points, mais vous n'obtiendrez pas de nouvelles connaissances. En l'absence de percées dans la manière dont les modèles d'IA sont formés et structurés, ces derniers pourraient très bientôt atteindre un plateau.Bill Gates estime que l'IA pourrait prendre en charge plusieurs emplois dans un avenir proche. Mais selon les critiques, nombre de ces emplois reposent sur des éléments qu'aucune machine ne possède : une enfance, un corps, une vie entière de calibrages émotionnels subtils. Ils sont sceptiques quant à la capacité de l'IA à surpasser ou même à égaler l'équivalent humain d'un grand enseignant ou d'un grand médecin, sans parler des meilleurs d'entre eux.« Un système d'IA pourrait-il gagner la confiance d'un adolescent qui préférerait être littéralement n'importe où ailleurs que dans une leçon ou s'asseoir avec un patient souffrant et lui donner le sentiment d'être entendu ? Peut-être, mais pas dans dix ans », souligne un critique.Un profond réservoir d'intelligence subtile et émotionnelle est intégré dans toute carrière humaine impliquant d'autres humains et Bill Gates semble penser que cela peut être simulé de manière suffisamment convaincante pour ne pas faire de différence. « Même si l'IA s'améliore considérablement, elle ne sera toujours pas humaine. Ce n'est pas seulement une question de sentiment, c'est aussi une question de fonctionnalité », note un critique.Par ailleurs, même si l'IA pouvait égaler ou surpasser les performances humaines dans presque tous les domaines, cela ne veut pas dire que les gens le voudraient. En effet, la plupart des gens apprécient les autres humains pour d'autres raisons que l'aspect mécanique de leur profession, notamment dans la médecine, l'éducation et les soins. Des études rapportent que les humains préfèrent encore l'expérience imparfaite, mais relatable d'autres humains.Sources : Bill Gates Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prédictions de Bill Gates sur l'avenir de l'IA ?Pensez-vous que l'IA est en mesure d'égaler ou de surpasser les humains dans tous les domaines ?Les prédictions de Bill Gates sur l'avenir de l'IA sont comparées à une hallucination ? Qu'en pensez-vous ?