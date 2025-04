1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



input : vocabulary V={vi}i=1n, sequence length m, loss ℓ:Vm→ℝ, proxy loss ℓp:Vm→ℝ, iteration count T, proxy batch size bp, query batch size bq, buffer size B buffer←B uniform samples from Vm for i∈[T] do for i∈[bq] do j∼Unif⁡([m]),t∼Unif⁡(V) batchi←arg⁡minb∈buffer⁡ℓ⁢(b) (batchi)j←t plossi←ℓp⁢(batchi) end for for i∈Top−bq⁡(ploss) do loss←ℓ⁢(batchi) bworst←arg⁡maxb∈buffer⁡ℓ⁢(b) if loss≤ℓ⁢(bworst) then remove bworst from buffer add batchi to buffer end if end for end for return arg⁡minb∈buffer⁡ℓ⁢(b)