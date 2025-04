Anthropic lance son plan d'invasion des collèges et universités par son chatbot IA Claude, alors que les étudiants qui utilisent l'IA comme béquille n'apprennent rien, d'après Ethan Mollick

Nous lançons aujourd'hui Claude pour l'éducation, une version spécialisée de Claude conçue pour les établissements d'enseignement supérieur. Cette initiative permet aux universités de développer et de mettre en œuvre des approches basées sur l'IA dans les domaines de l'enseignement, de l'apprentissage et de l'administration, garantissant ainsi que les éducateurs et les étudiants jouent un rôle clé dans l'élaboration du rôle de l'IA dans la société.



Dans le cadre de l'annonce de Claude pour l'éducation, nous introduisons :



Présentation de Claude For Education

Les étudiants peuvent rédiger des analyses documentaires avec les citations appropriées, travailler sur des problèmes de calcul avec des conseils étape par étape, et obtenir des commentaires sur les énoncés de thèse avant la soumission finale.

Les enseignants peuvent créer des rubriques alignées sur des résultats d'apprentissage spécifiques, fournir des commentaires individualisés sur les dissertations des étudiants de manière efficace et générer des équations de chimie avec différents niveaux de difficulté.

Le personnel administratif peut analyser les tendances d'inscription dans les différents départements, automatiser les réponses répétitives aux demandes courantes par courrier électronique et convertir des documents politiques volumineux en formats FAQ accessibles, le tout à partir d'une interface de chat familière avec des contrôles de sécurité et de confidentialité de niveau entreprise.

En les guidant plutôt qu'en répondant à leurs questions

En utilisant le questionnement socratique pour approfondir la compréhension

En mettant l'accent sur les concepts de base

En fournissant des modèles utiles

L'intégration de l'IA dans l'enseignement divise



Selon une étude de 2024, 53 % des étudiants britanniques de premier cycle interrogés avaient déclaré consulter des programmes d'intelligence artificielle (IA) pour les aider à rédiger leurs dissertations. En outre, l'étude révélait que les écoles commençaient à tester l'utilisation de l'IA dans les salles de classe. Les enseignants affirmaient également utiliser l'IA générative pour faciliter la planification des cours, dans l'espoir qu'elle puisse alléger leur charge de travail.Pour profiter de cette tendance, Anthropic, l'éditeur du Chatbot IA Claude, a annoncé le lancement de Claude for Education, une version de son chatbot conçue pour répondre aux besoins des établissements d'enseignement supérieur. Trois établissements, la Northeastern University, la London School of Economics and Political Science (LSE) et le Champlain College, ont signé des accords accordant à Claude un accès à l'ensemble de leurs campus. L'initiative comprend également le déploiement de deux nouveaux programmes pour les étudiants : Claude Campus Ambassadors et les crédits API pour les projets menés par les étudiants.La Northeastern University est le premier partenaire universitaire de conception d'Anthropic. Ce partenariat permet à Claude d'avoir accès à 50 000 étudiants, professeurs et employés répartis sur 13 campus mondiaux et se concentre sur le développement de cas d'utilisation responsable de l'IA dans le domaine de l'éducation. Northeastern a déjà élaboré un plan académique centré sur l'IA, appelé Northeastern 2025, et continue de faire avancer la recherche sur l'intersection de l'IA et de l'apprentissage.La collaboration avec le LSE permettra aux étudiants d'accéder à Claude et mettra l'accent sur l'équité, l'éthique et le développement des compétences. Le Champlain College intégrera Claude dans ses programmes sur le campus et en ligne afin de préparer les étudiants aux attentes de la main-d'œuvre façonnées par les technologies de l'IA.L'un des principaux éléments de Claude for Education est l'introduction d'une fonction appelée « mode Apprentissage ». Intégrée à l'outil « Projets » de Claude, elle encourage les étudiants à réfléchir de manière indépendante plutôt que de se fier à l'IA pour obtenir des réponses. Cette fonctionnalité comprend des questions socratiques, un renforcement des concepts et des modèles structurés pour les travaux académiques.Les cas d'utilisation décrits par Anthropic comprennent la rédaction d'une revue de littérature, la résolution de problèmes de calcul et le retour d'information sur les énoncés de thèse. Les enseignants peuvent utiliser Claude pour aligner les grilles d'évaluation sur les résultats, fournir des commentaires personnalisés sur les dissertations et créer différents niveaux de contenu spécifique à une matière, comme les équations de chimie.Le personnel administratif devrait également en bénéficier. Claude peut être utilisé pour analyser les schémas d'inscription, générer des réponses aux questions les plus fréquemment posées et résumer des documents de politique générale denses, le tout dans un cadre de protection de la vie privée de niveau entreprise.Anthropic travaille également en partenariat avec Internet2 et Instructure pour s'assurer que Claude s'intègre aux systèmes éducatifs existants. Internet2 fournit des solutions de réseau et d'informatique en nuage pour le secteur de l'éducation, et Anthropic participe actuellement à une évaluation des services NET+ par l'intermédiaire de l'organisation. Instructure, l'entreprise à l'origine du système de gestion de l'apprentissage Canvas, travaille avec Anthropic pour intégrer Claude dans les flux d'enseignement et d'apprentissage.Larry Kramer, président et vice-chancelier de la LSE, a déclaré : «».Le président du Champlain College, Alex Hernandez, a ajouté : «Voici un extrait de l'annonce d'Anthropic :Le nouveau mode Apprentissage est une fonction qui travaille à l'intérieur des projets (conversations sauvegardées où les étudiants peuvent organiser leur travail avec Claude autour d'affectations ou de sujets spécifiques). En mode Apprentissage, Claude aide les élèves à développer leur autonomie de pensée :Si le domaine de l'enseignement représente une opportunité à conquérir pour les éditeurs de solution d'IA, les observateurs sont plus septiques sur son impact sur les étudiants. Ethan Mollick, professeur à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, a notamment souligné que l’IA peut être un outil puissant pour augmenter les capacités, mais elle ne doit pas devenir une béquille. Selon lui, les étudiants qui s’appuient trop sur l’IA risquent de ne pas développer les compétences critiques nécessaires à leur apprentissage. «», affirme-t-il.Plutôt que de voir l’IA comme une simple aide, Mollick propose de l’utiliser comme un partenaire de co-intelligence. Cela signifie intégrer l’IA de manière à ce qu’elle complète et enrichisse le processus d’apprentissage sans le remplacer. Il recommande aux étudiants de passer du temps à comprendre et à appliquer l’IA dans leurs tâches quotidiennes pour en tirer le meilleur parti.Outre l'impact sur les étudiants, l'impact sur le système éducatif même divise les experts. Certains intervenants comme le professeur Stuart Russell sont d’avis que la mise à contribution de l’IA pourrait résulter en une mise à l’écart des enseignants humains. D’autres par contre campent sur la position selon laquelle l’IA restera un outil qui viendra en complément de ceux dont les enseignants font déjà usage.: AnthropicPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur l'utilisation de l'IA dans l'enseignement ?