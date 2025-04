Le développement logiciel a toujours reposé sur une compréhension approfondie des algorithmes, des structures de données et des principes fondamentaux de la programmation. Pourtant, une tendance émergente soulève des questions sur cette nécessité : l’acceptation croissante du code généré par l’intelligence artificielle, souvent sans réelle compréhension de son fonctionnement. Andrej Karpathy, ancien chercheur d'OpenAI, a récemment donné un nom à cette pratique, le « vibe coding », qui gagne du terrain dans les milieux technologiques.Cette technique, rendue possible par les grands modèles de langage (LLM) d'entreprises comme OpenAI et Anthropic, a attiré l'attention parce qu'elle pourrait abaisser la barrière à l'entrée de la création de logiciels. Mais des questions subsistent quant à la capacité de cette approche à produire de manière fiable un code adapté aux applications du monde réel, même si des outils tels que Cursor Composer, GitHub Copilot et Replit Agent rendent le processus de plus en plus accessible aux non-programmeurs.Il est impossible de savoir exactement combien de personnes sont actuellement en train de faire appel au « vibe coding », que ce soit dans le cadre de projets de loisir ou d'emplois dans le domaine du développement, mais Cursor a fait état de 40 000 utilisateurs payants en août 2024, et GitHub de 1,3 million d'utilisateurs de Copilot il y a un peu plus d'un an (février 2024). Le site Replit Agent revendique 30 millions d'utilisateurs, dont un pourcentage inconnu utilise l'agent de codage alimenté par l'IA du site.L'approche a particulièrement gagné en popularité en ligne en tant que moyen amusant de prototyper rapidement des jeux. Peter Yang, de Microsoft, a récemment fait une démonstration de « vibe coding » dans un fil de discussion X en construisant un simple jeu de tir à la première personne en 3D sur des zombies à l'aide d'invites conversationnelles alimentées par Cursor et Claude 3.7 Sonnet. Yang a même utilisé une application de reconnaissance vocale pour pouvoir décrire verbalement ce qu'il voulait voir et affiner le prototype au fil du temps.[TWITTER]

There's a new kind of coding I call "vibe coding", where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs (e.g. Cursor Composer w Sonnet) are getting too good. Also I just talk to Composer with SuperWhisper…