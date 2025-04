La plupart des Américains pensent que l'IA n'améliorera pas leur vie, mais les experts sont beaucoup plus positifs et enthousiastes à l'égard de l'IA que le public.

Comment le public américain et les experts en intelligence artificielle perçoivent-ils l'intelligence artificielle ?

L'IA et l'emploi

Préoccupations, préjugés et représentation liés à l'IA

Les informations inexactes, l'usurpation d'identité et l'utilisation abusive des données sont des préoccupations communes aux experts et au public. Par exemple, 66 % des adultes et 70 % des experts sont très préoccupés par le fait que des personnes obtiennent des informations inexactes grâce à l'IA.

Le public s'inquiète davantage de la perte de liens humains. Alors que 57 % du public est très préoccupé par le fait que l'IA conduise à une diminution des liens entre les personnes, ce chiffre tombe à 37 % chez les experts interrogés.

Réglementation et IA responsable

60 % des experts des écoles supérieures ou des universités ont peu ou pas confiance dans la capacité des entreprises à développer et à utiliser l'IA de manière responsable.

39 % des experts des sociétés privées ou des entreprises sont du même avis.



L'intelligence artificielle n'étant plus du domaine de la science-fiction, ses avantages et ses risques font l'objet d'un débat entre les observateurs occasionnels et les spécialistes. Un nouveau rapport du Pew Research Center révèle que le public et les experts sont très éloignés dans leur enthousiasme et leurs prévisions concernant l'IA. Mais ils partagent des points de vue similaires, à savoir qu'ils souhaitent davantage de contrôle personnel et qu'ils craignent que la réglementation ne soit pas à la hauteur.Pour rappel, l'IA désigne la capacité des systèmes informatiques à effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine. Les objectifs traditionnels de la recherche en IA comprennent l'apprentissage, le raisonnement, la représentation des connaissances, la planification, le traitement du langage naturel, la perception et le soutien à la robotique. L'intelligence générale, c'est-à-dire la capacité d'accomplir n'importe quelle tâche exécutée par un humain à un niveau au moins égal, fait partie des objectifs à long terme du domaine.L'enquête du Pew Research Center a constaté que "" et "" (56 % contre 17 %). Et, ce qui est peut-être le plus flagrant, 76 % des experts pensent que ces technologies leur seront personnellement bénéfiques plutôt que préjudiciables (15 %).Le public ne partage pas cette confiance. Seuls 11 % des citoyens se disent "". Ils sont beaucoup plus nombreux (51 %) à se dire plus inquiets qu'enthousiastes, alors que seuls 15 % des experts partagent ce pessimisme. Contrairement à la majorité des experts, seuls 24 % des citoyens pensent que l'IA leur sera bénéfique, tandis que près de la moitié d'entre eux pensent que l'IA leur portera personnellement préjudice.Les principales conclusions présentées par le Pew Research Center proviennent d'une enquête menée auprès de 5 410 adultes américains, du 12 au 18 août 2024, et d'une autre enquête menée auprès de 1 013 experts en IA, du 14 août au 31 octobre 2024.Pour l'enquête, ils ont défini les « experts en IA » comme des personnes qui font preuve d'expertise par leur travail ou leur recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans des domaines connexes. Ils se sont concentrés uniquement sur les personnes vivant aux États-Unis. Les réponses des experts ne sont pas pondérées et ne représentent que les opinions de ceux qui ont répondu.Voici les principales conclusions du rapport de Pew Research Center :Par exemple, les experts en IA interrogés sont beaucoup plus susceptibles que les Américains en général de penser que l'IA aura un impact très ou plutôt positif sur les États-Unis au cours des 20 prochaines années (56 % contre 17 %).Et si 47 % des experts interrogés se disent plus enthousiastes que préoccupés par l'utilisation accrue de l'IA dans la vie quotidienne, cette proportion tombe à 11 % au sein du public.En revanche, les adultes américains dans leur ensemble - dont les préoccupations à l'égard de l'IA se sont accrues depuis 2021 - sont plus enclins que les experts à se dire plus inquiets qu'enthousiastes (51 % contre 15 % chez les experts).Les experts interrogés sont beaucoup plus nombreux à penser que ces technologies leur seront bénéfiques (76 %) que préjudiciables (15 %) sur le plan personnel.Le public est beaucoup plus enclin à penser que l'IA lui nuira (43 %) qu'elle lui sera bénéfique (24 %). Un tiers des personnes interrogées se disent incertaines.Alors que 73 % des experts en IA interrogés affirment que l'IA aura un impact très ou plutôt positif sur la façon dont les gens feront leur travail au cours des 20 prochaines années, cette proportion tombe à 23 % chez les adultes américains.Des écarts importants existent également entre les opinions sur les effets de l'IA sur l'économie, les soins médicaux, l'éducation et l'art.Seul un adulte américain et un expert sur dix environ pensent que l'IA aura un impact positif sur les élections. Une faible proportion de chaque groupe est du même avis en ce qui concerne l'information.Plus de la moitié des adultes américains (55 %) et une proportion similaire d'experts en IA (57 %) déclarent vouloir davantage de contrôle sur la manière dont l'IA est utilisée dans leur vie. Les deux groupes craignent davantage que la réglementation gouvernementale de l'IA ne soit trop laxiste que trop excessive., mais ces écarts sont plus prononcés chez les experts interrogés.Lors des précédentes enquêtes, le Pew Research Center avait découvert que les femmes sont souvent plus méfiantes que les hommes à l'égard de l'IA. C'est également le cas dans l'enquête actuelle. Par exemple, 22 % des hommes pensent que l'IA aura un impact positif sur les États-Unis, contre 12 % des femmes.Ces différences sont encore plus marquées parmi les experts interrogés : 63 % des hommes affirment que l'impact de l'IA sur les États-Unis au cours des deux prochaines décennies sera très ou plutôt positif, contre 36 % des femmes1.Parmi les experts, les hommes sont également plus susceptibles que les femmes de se dire plus enthousiastes que préoccupés par l'IA (53 % contre 30 %) ou de penser que l'IA leur sera personnellement bénéfique (81 % contre 64 %).Les opinions varient également en fonction du type de secteur dans lequel travaillent les experts, en particulier en ce qui concerne l'IA et la responsabilité des entreprises.L'impact de l'IA sur l'emploi a suscité des débats et des désaccords, ainsi que des inquiétudes parmi les travailleurs. L'IA automatise déjà de nombreux emplois et en menace d'autres. D'autres considèrent qu'elle crée de nouvelles opportunités.Lors d'enquêtes antérieurs, le public s'est montré méfiant quant au rôle de l'IA dans la perte d'emplois. Dans l'enquête actuelle, 64 % des personnes interrogées pensent que l'IA entraînera une diminution du nombre d'emplois au cours des 20 prochaines années.Les experts interrogés sont beaucoup moins nombreux à partager cet avis (39 %). Toutefois, lorsque des questions sur des emplois spécifiques, ils ont trouvé un terrain d'entente.Environ trois quarts des adultes américains et des experts en IA affirment qu'au cours des 20 prochaines années, l'IA entraînera une diminution du nombre d'emplois de ce type aux États-Unis.En revanche, siEt le public est plus susceptible que les experts interrogés de s'attendre à des pertes d'emplois liées à l'IA pour des professions telles que les musiciens, les enseignants et les médecins. Cependant, moins de la moitié des adultes américains et des experts affirment qu'il y aura des pertes d'emplois dans chacun de ces domaines.L'incertitude du public est un facteur. La proportion d'adultes américains qui se disent incertains varie de 13 % à 26 %, selon l'emploi.Lors d'enquête, le Pew Research Center a également posé des questions sur certaines préoccupations spécifiques que les gens pourraient avoir au sujet de l'IA. Dans le prolongement du thème de l'emploi, ils ont constaté que le public est plus inquiet que les experts au sujet de la perte d'emploi (56 % contre 25 % sont extrêmement ou très inquiets). Ils ont également trouvé que :La partialité des décisions prises par l'IA préoccupe également les experts et le public (55 % d'entre eux se disent très inquiets).La race, l'origine ethnique et le sexe dominent souvent les discussions sur l'IA, les préjugés et la discrimination, qu'il s'agisse d'algorithmes d'embauche ou de décisions médicales.L'une des façons dont les entreprises d'IA traitent les biais potentiels liés à la race et au sexe dans leurs modèles consiste à améliorer la façon dont les modèles sont formés. Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent également pour réclamer une plus grande diversité de la main-d'œuvre afin de contrecarrer les préjugés. Toutefois, ces efforts ont suscité des réactions négatives, les entreprises réduisant ces initiatives.Par exemple, 75 % des experts estiment que les concepteurs de l'IA prennent au moins assez bien en compte le point de vue des hommes, contre 44 % pour le point de vue des femmes.Le public considère également que les points de vue des hommes sont mieux représentés que ceux des femmes, même si environ quatre personnes sur dix n'en sont pas sûres.Environ trois quarts des experts affirment que les points de vue des adultes blancs sont bien pris en compte. La moitié d'entre eux affirment que les points de vue des adultes asiatiques sont bien pris en compte, et une proportion encore plus faible affirme que les points de vue des adultes noirs ou hispaniques sont bien pris en compte.Parmi le public, quatre personnes sur dix affirment que les points de vue des adultes blancs sont bien représentés. Un quart d'entre eux, voire moins, sont de cet avis en ce qui concerne les points de vue des adultes asiatiques, noirs ou hispaniques., avec environ quatre adultes américains sur dix ou plus exprimant une incertitude. Néanmoins, certains experts interrogés sont également incertains.La question de savoir qui doit réglementer l'IA - et dans quelle mesure - préoccupe les législateurs dans un climat politique en pleine évolution.Sur ce sujet, des experts et le public ont trouvé un terrain d'entente dans leurs points de vue.Environ six adultes américains sur dix et 56 % des experts interrogés se disent plus préoccupés par cette question que par le fait que le gouvernement aille trop loin.Les majorités dans les deux partis américains sont plus préoccupées par une réglementation insuffisante, bien que les démocrates soient plus enclins à le dire que les républicains (64 % contre 55 %). (Les deux groupes comprennent ceux qui penchent vers le parti respectif).: 62 % des adultes américains et 53 % des experts interrogés se disent peu ou pas confiants.: 59 % du public et 55 % des experts interrogés n'ont pas trop ou pas du tout confiance dans les entreprises américaines pour développer et utiliser l'IA de manière responsable.La confiance des experts dans le gouvernement est similaire dans ces deux groupes.Ce n'est pas la première fois qu'un rapport révèle la différence des opinions sur l'IA. Les participants à la course à l'IA affirment qu'elle offrira "" à l'humanité et permettra aux utilisateurs de repousser les limites de ce qu'ils peuvent faire. Mais Sam Kahn, producteur et scénariste, met en garde contre les conséquences liées à son utilisation. Il craint une dépendance à l'égard de l'IA , ce qui selon lui, signifie en réalité une dépendance à l'égard des "" de la Silicon Valley qui cherchent à escroquer leur clientèle.Du côté des investisseurs, la ferveur pour l'IA commence à baisser. En août 2024, le cours des actions des sociétés à l'origine de la révolution de l'IA a chuté de 15 % depuis le sommet atteint le mois précédent. Un nombre croissant d'investisseurs craignaient que le rendement ne soit pas à la hauteur des milliards injectés. En outre, les experts s'interrogent sur les limites des grands modèles de langage (LLM). Toutefois, certains disent que les applications à forte valeur ajoutée arrivent et que le ralentissement est la preuve que cette technologie finira par s'imposer.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?