« Vous avez du sang sur les mains » : des employés interrompent la célébration des 50 ans de Microsoft pour dénoncer l'usage militaire de son IA,

accusant leur direction de complicité de guerre suite aux contrats avec l'armée

Intervention d'Ibtihal Aboussad

Protestation de Vaniya Agrawal

Des documents révèlent que l'armée israélienne est l'un des principaux clients de Microsoft dans le domaine de l'IA et du cloud

Des employés été éjectés d'une réunion avec le PDG de Microsoft pour avoir protesté contre des contrats avec l'armée israélienne



Alors que Mustafa Suleyman, PDG de la division IA de Microsoft, présentait des mises à jour sur le produit Copilot, Ibtihal Aboussad, employée de Microsoft, a interrompu la présentation en s'avançant vers la scène. Elle a accusé Suleyman et l'entreprise de complicité dans les actions militaires en cours au Moyen-Orient, déclarant :« Honte à vous ! Vous êtes un profiteur de guerre. Arrêtez d'utiliser l'IA pour le génocide. Arrêtez d'utiliser l'IA pour le génocide dans notre région. Vous avez du sang sur les mains. Tout Microsoft a du sang sur les mains. Comment osez-vous célébrer alors que Microsoft tue des enfants ? Honte à vous tous ».Peu après avoir été expulsée de l'événement organisé par Microsoft, Aboussad a envoyé un courriel à un certain nombre de listes de distribution de courriels contenant des centaines ou des milliers d'employés de Microsoft. En voici un extrait :« Bonjour à tous,« Comme vous venez peut-être de le voir sur le livestream ou en personne, j'ai perturbé le discours de Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, lors de la célébration très attendue du 50anniversaire de l'entreprise. Voici pourquoi.« Je m'appelle Ibtihal et, depuis trois ans et demi, je suis ingénieur logiciel au sein de la plateforme d'IA de Microsoft. J'ai pris la parole aujourd'hui parce qu'après avoir appris que mon organisation alimentait le génocide de mon peuple en Palestine, je n'ai pas vu d'autre choix moral. C'est d'autant plus vrai que j'ai été témoin de la façon dont Microsoft a essayé d'étouffer et de supprimer toute dissidence de la part de mes collègues qui ont tenté de soulever cette question. Depuis un an et demi, la communauté arabe, palestinienne et musulmane de Microsoft est réduite au silence, intimidée, harcelée et victime de doxxage, en toute impunité de la part de Microsoft. Les tentatives de prise de parole sont au mieux tombées dans l'oreille d'un sourd, et au pire, ont conduit au licenciement de deux employés pour avoir simplement organisé une veillée. Il n'y avait tout simplement pas d'autre moyen de se faire entendre (...).« Nous sommes complices« Lorsque j'ai rejoint AI Platform, j'étais enthousiaste à l'idée de contribuer à la technologie de pointe de l'IA et à ses applications pour le bien de l'humanité : produits d'accessibilité, services de traduction et outils pour "permettre à chaque être humain et à chaque organisation d'accomplir davantage". Je n'ai pas été informée que Microsoft vendrait mon travail à l'armée et au gouvernement israéliens, dans le but d'espionner et d'assassiner des journalistes, des médecins, des travailleurs humanitaires et des familles civiles entières. Si j'avais su que mon travail sur les scénarios de transcription permettrait d'espionner et de transcrire des appels téléphoniques pour mieux cibler les Palestiniens (source), je n'aurais pas rejoint cette organisation et contribué à un génocide. Je n'ai pas signé pour écrire un code qui viole les droits de l'homme.« Selon AP news, il existe "un contrat de 133 millions de dollars entre Microsoft et le ministère israélien de la Défense". "L'utilisation par l'armée israélienne de l'intelligence artificielle de Microsoft et d'OpenAI a grimpé en mars dernier à près de 200 fois plus qu'avant la semaine précédant l'attaque du 7 octobre. La quantité de données stockées sur les serveurs Microsoft a doublé entre cette date et juillet 2024, pour atteindre plus de 13,6 pétaoctets" ».Plus tard dans la célébration, une autre employée, Vaniya Agrawal, ingénieure logicielle, a interrompu une discussion réunissant les dirigeants actuels et passés de Microsoft, dont Bill Gates, Steve Ballmer et Satya Nadella. Agrawal a critiqué les contrats de Microsoft avec le ministère israélien de la Défense, soulignant un contrat présumé de 133 millions de dollars et l'utilisation des technologies Azure et de l'IA de Microsoft dans des opérations militaires. Elle a exhorté l'entreprise à cesser ses collaborations avec le gouvernement et l'armée israéliens, déclarant :« Honte à vous tous. Vous êtes tous des hypocrites », a-t-elle déclaré, sous les huées de la foule. « 50 000 Palestiniens de Gaza ont été assassinés grâce à la technologie de Microsoft. Comment osez-vous ? Honte à vous tous qui célébrez leur sang. Coupez les liens avec Israël ». Elle a ensuite mentionné, le groupe qui a coordonné les manifestations à l'intérieur et à l'extérieur de la salle ce jour-là. Il s'agit d'un mouvement qui existe depuis longtemps parmi certains employés de l'entreprise.Gates s'est esclaffé et a répondu « d'accord », avant de reprendre la discussion. « Je pense que Steve et moi nous sommes presque trop préoccupés de notre vie, et que notre vie était celle de l'entreprise. Satya a la capacité de se préoccuper autant de notre vie que nous l'avons fait, mais avec une équipe plus soudée », a-t-il poursuivi.Microsoft a profité de la célébration de son 50e anniversaire pour présenter les dernières avancées de l'entreprise en matière de Copilot et d'IA, mais les interruptions ont parfois changé le ton.Peu après qu'Agrawal ait perturbé les trois PDG de Microsoft, elle a envoyé un courriel de masse aux employés, indiquant que son dernier jour dans l'entreprise était le 11 avril. Voici un extrait du courriel d'Agrawal :« Bonjour à tous,« Je m'appelle Vaniya, et après un an et demi en tant qu'ingénieur logiciel dans cette entreprise, j'ai décidé de quitter Microsoft. Mon dernier jour est vendredi prochain, le 11 avril.« Vous m'avez peut-être vu me lever plus tôt dans la journée pour interpeller Satya lors de son discours à l'occasion du 50e anniversaire de Microsoft. Voici pourquoi j'ai décidé de quitter l'entreprise et pourquoi j'ai pris la parole aujourd'hui (...).« Nous sommes complices« Comme la plupart des gens, j'ai rejoint Microsoft en croyant en sa mission de "donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d'accomplir davantage". J'ai cru en son "engagement à respecter et à promouvoir les droits de l'homme". Je croyais que Microsoft se consacrait à la philanthropie et à la promotion des droits fondamentaux dans le monde.« Mais depuis un an et demi, j'ai pris conscience du rôle croissant de Microsoft dans le complexe militaro-industriel. Des rapports récents de l'AP ont révélé le rôle essentiel de Microsoft dans la mise en place du régime d'apartheid israélien et le génocide des Palestiniens à Gaza. L'article détaille "un contrat de 133 millions de dollars entre Microsoft et le ministère israélien de la Défense", soulignant comment Microsoft Azure et l'IA alimentent la surveillance étatique de masse de l'occupation et contribuent au ciblage aveugle et au bombardement d'un peuple palestinien autochtone tout entier. En outre, les documents divulgués révèlent comment l'IA de Microsoft alimente les projets les plus "sensibles et hautement classifiés" de l'armée israélienne, y compris sa "banque de cibles" et le registre de la population palestinienne.« Le cloud Microsoft et l'IA permettent à l'armée israélienne d'être plus meurtrière et destructrice à Gaza. Il est indéniable que les offres de cloud Azure de Microsoft et les développements de l'IA forment l'épine dorsale technologique des systèmes automatisés d'apartheid et de génocide d'Israël. Microsoft est si profondément liée à l'armée israélienne qu'elle a été désignée hier comme l'une des cibles prioritaires de la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions).« Tout cela soulève la question suivante : quel "peuple" renforçons-nous avec notre technologie ? Les oppresseurs qui appliquent un régime d'apartheid ? Les criminels de guerre qui commettent un génocide ? Malheureusement, à ce stade, il est irréfutable que Microsoft est complice - c'est un fabricant d'armes numériques qui alimente la surveillance, l'apartheid et le génocide. Et en travaillant pour cette entreprise, nous sommes tous complices. Même si nous ne travaillons pas directement dans l'IA ou Azure, notre travail est un soutien tacite, et notre ascension sociale ne fait qu'alimenter le système. C'est pourquoi, juste avant de remettre ma démission, j'ai signé cette importante pétition pour demander à Microsoft de couper les liens avec le génocide. Je vous invite tous à faire de même ».Microsoft serait l'un des principaux fournisseurs de services cloud et d'IA de l'armée israélienne. L'utilisation des services de Microsoft par Israël aurait augmenté de façon spectaculaire dans les mois qui ont suivi l'attaque du Hamas 7 octobre 2023. Des documents divulgués révèlent que Microsoft a conclu des contrats d'au moins 10 millions de dollars pour fournir des milliers d'heures d'assistance technique pendant la guerre à Gaza.Ces documents ont été obtenus par le média Drop Site News. Ils ont fait l'objet d'une enquête approfondie de la part du média britannique The Guardian, qui a collaboré avec la publication israélo-palestinienne +972 Magazine et un média en hébreu, Local Call. L'enquête s'appuie également sur des entretiens avec des sources issues de l'ensemble de l'establishment des forces de défense (Tsahal) et des services de renseignement israéliens.Elle offre une vision interne de la manière dont Microsoft a approfondi ses relations avec l'armée israélienne après le 7 octobre 2023. Après avoir lancé son offensive sur Gaza en octobre 2023, Israël a été confronté à une hausse soudaine de la demande de stockage et de puissance informatique.Cette situation a amené l'État hébreu à développer rapidement son infrastructure informatique en signant des contrats avec les Big Tech. Selon les révélations de l'enquête, l'armée israélienne a ainsi adopté ce qu'un commandant a décrit comme « le monde merveilleux des fournisseurs de services cloud ».Selon les documents, l'armée israélienne a exploité une série de services cloud de Microsoft pour soutenir ses opérations en cours, en particulier la plateforme de cloud computing Azure. Azure fournit une série d'applications et de services aux clients. Ses composants les plus importants sont le calcul et le stockage, qui permettent aux utilisateurs de traiter et de stocker des quantités considérables de données sur des serveurs hébergés dans le monde entier.Plus récemment, Microsoft a ajouté les grands modèles de langage (LLM) d'OpenAI à sa suite d'offres Azure. Regroupés, ces services constituent le cœur des services que l'armée israélienne a achetés à Microsoft. Parmi les services les plus utilisés, la traduction et le service Azure OpenAl (un service d'entreprise basé sur la même technologie que ChatGPT) représentent à eux deux près de 75 % de l'utilisation totale. Les services vocaux représentent le reste.La protestation est intervenue après qu'une enquête de l'Associated Press a révélé que des modèles d'IA sophistiqués de Microsoft et d'OpenAI avaient été utilisés dans le cadre d'un programme militaire israélien pour sélectionner des cibles de bombardement pendant les récentes guerres à Gaza et au Liban.L'enquête a notamment révélé qu'Israël se servait du système d'IA dénommé « Gospel » pour trouver les cibles à Gaza . Le rapport de l'Associated Press contenait également des informations sur une frappe aérienne israélienne erronée en 2023 qui a touché un véhicule transportant des membres d'une famille libanaise, tuant trois jeunes filles et leur grand-mère.Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a évoqué de nouveaux produits lors d'une réunion avec les employés sur le campus de l'entreprise à Redmond, dans l'État de Washington. Des travailleurs se tenant à environ 4,5 mètres à sa droite ont alors dévoilé des T-shirts qui, lorsqu'ils se tenaient côte à côte, épelaient la question suivante : « Notre code tue-t-il des enfants, Satya ? ».Des photos et des vidéos de l'incident, qui a été diffusé en direct dans toute l'entreprise, montrent que Satya Nadella a continué à parler et n'a pas accordé d'attention aux manifestants. Deux hommes ont rapidement tapé sur les épaules des travailleurs et les ont fait sortir de la salle.« Nous offrons de nombreuses possibilités pour que toutes les voix soient entendues », a déclaré Microsoft dans un communiqué transmis à l'Associated Press. « Il est important de noter que nous demandons que cela se fasse de manière à ne pas perturber les activités de l'entreprise. Si cela se produit, nous demandons aux participants de se déplacer. 