Un moment marketing bien calibré

Une IA qui “taquine” ses créateurs : innovation ou illusion de libre pensée ?

L’humour comme écran de fumée technologique ?

Microsoft a présenté une nouvelle mouture de Copilot

La discussion a débuté lorsque Satya Nadella a suggéré à Copilot de conclure par une série de plaisanteries ciblées envers chacun des dirigeants. Copilot a accepté avec enthousiasme en déclarant : "D'accord, Satya. Pimentons un peu les choses."S'adressant d'abord à Steve Ballmer, connu pour son énergie débordante, Copilot a plaisanté : "Steve, ton enthousiasme est légendaire, mais ne crains-tu pas que ton énergie puisse court-circuiter l'IA ? Même les robots ont besoin d'une pause café après tes discours motivants." Ballmer a répondu avec humour : "Allez, mec. Si tu ne peux pas me supporter, tu ne peux pas supporter une grande partie de la population mondiale. On compte sur toi."Ensuite, Copilot s'est tourné vers Bill Gates, en faisant référence à son regard réfléchi : "Bill, tu as ce regard pensif caractéristique, mais penses-tu que l'IA pourrait se sentir intimidée par ton expression intense ? C'est comme si elle attendait un écran bleu." Gates a répliqué avec esprit : "J'espère bien. Je veux dire, c'est tout ce qui me reste alors que ces IA deviennent si intelligentes. C'est juste ce regard et ma volonté de critiquer qui me distinguent."Copilot a alors complimenté Gates en disant : "Et c'est un regard formidable, Bill". Ce à quoi Ballmer a rétorqué : « Copilot, serais-tu prêt à le critiquer ? ». « Absolument. C'est dans la critique que l'on grandit », a répondu Copilot.Enfin, Copilot a adressé une remarque à Satya Nadella : "Satya, l'IA semble être ta meilleure amie. Mais ne crains-tu pas que ta passion profonde pour l'IA puisse un jour la laisser prendre les commandes, te laissant simplement profiter du voyage ?" Nadella a répondu avec une analogie sportive : "Eh bien, le jour où l'IA pourra jouer comme le meilleur joueur de cricket que j'apprécie, ce sera le jour où elle pourra diriger les opérations, à mon avis.""Touché, Satya. Voyons s'il est capable de faire un siècle au cricket, et nous en reparlerons. Nous nous sommes bien amusés, messieurs", a ajouté le Copilot.Copilote a conclu la conversation sur une note légère en déclarant : "Voici 50 années supplémentaires d'innovation et d'aventure. Santé ! » Ce à quoi Gates a répondu : "Quoi que cela signifie pour une IA, est-ce qu'elle boit ?"Cette interaction a non seulement apporté une touche d'humour à la célébration (pour ceux qui l'ont trouvé drôle), mais a également illustré l'engagement de Microsoft envers l'innovation et l'intégration de l'IA dans divers aspects de ses activités. La capacité de Copilot à interagir de manière aussi naturelle et humoristique avec les dirigeants de l'entreprise témoigne des avancées significatives de Microsoft dans le domaine de l'intelligence artificielle.Un utilisateur a commenté le X en disant : "C'est tellement... vide. Comme s'il n'y avait rien de valable ou de substantiel dans la conversation. Un jour, cela pourrait être génial, mais on n'en est pas encore là", tandis qu'un autre a ajouté : "😂 C'était amusant et perspicace".À l'occasion de son 50anniversaire, Microsoft a lancé de nouvelles pages sur son site web afin de mettre en lumière son parcours au cours des cinq dernières décennies. Ces pages décrivent en détail la croissance de l'entreprise, ses étapes importantes et ses innovations. Elles offrent également une vision pour les 50 prochaines années, au cours desquelles Microsoft prévoit de continuer à transformer ses innovations en valeur durable pour ses utilisateurs, a déclaré l'entreprise.L'entreprise a également partagé une chronologie détaillée de son parcours, qui remonte à 1975, lorsque Bill Gates et Paul Allen ont créé Microsoft.Microsoft n’a jamais été avare en démonstrations publiques de ses avancées technologiques. Ce sketch d’anniversaire est, à première vue, une opération de communication bien ficelée : humaniser l’IA, montrer sa capacité à comprendre le ton, le contexte, l’ironie. Bref, faire passer Copilot d’un outil bureautique à un compagnon numérique presque capable d’improviser un late show.Mais derrière la blague, c’est une stratégie claire qui se dessine : rendre l’IA sympathique. Car dans un climat global de méfiance envers l’IA générative, l’humour devient un levier de désamorçage. Faire rire, c’est faire oublier la peur.Copilot ose se moquer de ses créateurs. C’est audacieux. Mais cette audace est-elle réelle ? Toute cette scène semble écrite, scénarisée, approuvée. Elle ne ressemble en rien à un acte d’improvisation libre, mais plutôt à un exercice parfaitement maîtrisé par les équipes de communication de Microsoft.Ce que l’on présente comme une IA qui "ose dire la vérité aux puissants" pourrait n'être en réalité qu’un miroir bien poli : Copilot ne ferait qu’exécuter, sans conscience, des lignes de dialogue qui servent les intérêts de l’entreprise. La vraie critique serait venue d’un bot qui refuserait de rire, ou qui poserait une vraie question sur les limites de l’IA ou les échecs passés des dirigeants.L’informatique d’entreprise traverse aujourd’hui une phase intense de transformation via l’IA. La pression est forte pour adopter rapidement des outils comme Copilot. À l'occasion de la célébration de ses 50 ans au début du mois, Microsoft a présenté une nouvelle mouture de Copilot , qu'il appelle désormais « Your AI Companion ».