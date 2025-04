Waymo se prépare à utiliser les données de ses robotaxis, y compris les vidéos des caméras intérieures liées à l'identité des conducteurs, pour entraîner des modèles d'IA générative

Waymo is working on Generative AI training using “interior camera data associated with rider’s identity,” provides opt-opts for this and data sharing under CCPA



Waymo explicitly states in this unreleased Privacy page it may share your data for personalized ads pic.twitter.com/wDUu867Eh3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 5, 2025

Une probable source de revenus supplémentaires pour Waymo



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 259 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Waymo LLC, anciennement connu sous le nom de Google Self-Driving Car Project, est une entreprise américaine de technologie de conduite autonome dont le siège se trouve à Mountain View, en Californie. C'est une filiale d'Alphabet Inc.La page relative à la protection de la vie privée de Waymo indique ce qui suit : « Waymo peut partager des données pour améliorer et analyser ses fonctionnalités et pour adapter les produits, les services, les publicités et les offres à vos intérêts. Vous pouvez refuser de partager vos informations avec des tiers, sauf si cela est nécessaire au fonctionnement du service. »Ce langage est standard dans le monde d'aujourd'hui ; l'ajout de caméras dans le mélange est ce qui augmente le facteur d'effroi.Waymo donne aux conducteurs la possibilité d'empêcher que leurs informations personnelles, telles que définies par les lois californiennes sur la protection de la vie privée, soient partagées ou vendues. Les conducteurs peuvent également : « Refuser que Waymo, ou ses sociétés affiliées, utilise vos informations personnelles (y compris les données des caméras intérieures associées à votre identité) pour l'entraînement de l'[.IA générative]. »La nature des données intérieures susceptibles d'être utilisées pour former des modèles d'IA générative n'est pas claire, pas plus que les cas d'utilisation prévus pour ces modèles. Il n'est pas non plus évident de savoir quel type de données les caméras intérieures capturent : expressions faciales ? Le langage corporel ? - ni si Waymo utilise ces données pour former des modèles internes ou si elle les partage avec d'autres entreprises d'Alphabet travaillant sur l'IA, comme Google ou DeepMind.Waymo est, à ce jour, la seule entreprise de véhicules autonomes à percevoir des revenus pour les trajets en robotaxi aux États-Unis. En février, la société enregistrait plus de 200 000 trajets payants en robotaxi chaque semaine via ses services commerciaux à Los Angeles, San Francisco, Phoenix et Austin. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 10 000 trajets hebdomadaires enregistrés il y a seulement deux ans et laisse présager une croissance accrue à mesure que Waymo s'étend à de nouveaux marchés. L'entreprise a pour objectif de lancer un service commercial à Atlanta, Miami et Washington au cours des deux prochaines années.Malgré ces gains, Waymo constitue probablement une perte d'argent pour Alphabet, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'entreprise semble explorer d'autres sources de revenus, comme la publicité dans les véhicules et le partage de données pour les modèles d'IA générative.L'année dernière, Alphabet a injecté 5 milliards de dollars supplémentaires dans Waymo, et l'entreprise a levé 5,6 milliards de dollars supplémentaires auprès d'investisseurs extérieurs, ce qui a fait grimper sa valorisation à plus de 45 milliards de dollars.Waymo continue d'investir massivement dans la R&D et de supporter les coûts d'expansion, notamment l'augmentation de sa flotte, l'achat d'équipements spécialisés, l'entretien des véhicules et l'infrastructure de recharge.Il n'est pas clair à quel point Waymo est loin d'atteindre le seuil de rentabilité, et encore moins d'être rentable. Alphabet ne présente pas les données financières de Waymo dans son rapport sur les résultats. Au lieu de cela, Waymo est inclus dans la section « autres paris » du bilan d'Alphabet, qui a enregistré en 2024 une perte d'exploitation de 1,2 milliard de dollars.Alors que Waymo se prépare à exploiter les données des conducteurs pour l'entraînement de modèles d'IA, son bilan en matière de sécurité continue de faire l'objet d'un examen minutieux. Une analyse publiée en mars 2025 a révélé qu'après 80 millions de kilomètres de conduite, les robotaxis de Waymo ont enregistré beaucoup moins d'accidents que les conducteurs humains Cependant, des défaillances techniques récurrentes continuent de susciter des inquiétudes quant à la fiabilité et à la sécurité globales de ses systèmes autonomes. L'affaire du passager pris au piège par un robotaxi Waymo sur le chemin de l'aéroport en est un exemple frappant. Selon Mike Johns, la victime de cette mésaventure qui lui a fait rater son vol, la voiture n'a pas voulu s'arrêter et a fait environ huit tours complets autour d'un parking au lieu de se diriger vers le terminal.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Waymo crédible ou pertinente ?