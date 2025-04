Un outil technologique, une arme politique ?

Entre dystopie numérique et gouvernance musclée

Le DOGE d'Elon Musk remplace les employés fédéraux licenciés par un chatbot d'IA et automatise les tâches

Un vent glacial souffle sur les institutions fédérales américaines. Depuis la révélation selon laquelle le Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE), dirigé par Elon Musk, utiliserait l’intelligence artificielle pour espionner les employés fédéraux, les critiques fusent, dénonçant une dérive autoritaire masquée derrière un vernis technologique.Pour rappel, le Department of Government Efficiency (DOGE) est une initiative de la deuxième administration de Donald Trump aux États-Unis. Créé par un décret le 20 janvier 2025, le DOGE a pour objectif déclaré de « moderniser la technologie et les logiciels fédéraux afin de maximiser l'efficacité et la productivité du gouvernement ». Ses actions ont notamment consisté à organiser des licenciements massifs de travailleurs fédéraux, à accéder à des systèmes informatiques et à des données personnelles sensibles, et à réduire les financements liés aux programmes DEI (diversité, équité et inclusion), aux initiatives de lutte contre le changement climatique et à la recherche scientifique.Selon plusieurs sources rapportées par Reuters et AP News, DOGE aurait recours à des outils d’IA, dont le chatbot Grok (issu des laboratoires de xAI, également fondé par Musk) pour analyser les communications internes des agences fédérales. Officiellement, l’objectif serait d’améliorer la productivité et de détecter les « inefficacités systémiques ». Officieusement, il s’agirait surtout d’identifier les employés « déloyaux » ou critiques envers l’administration actuelle et ses politiques.Cette surveillance, qui toucherait des plateformes comme Microsoft Teams ou des applications de messagerie chiffrée comme Signal, suscite une inquiétude légitime : dans quelle mesure les technologies développées à des fins d’efficacité peuvent-elles devenir des instruments de répression silencieuse ? L’IA utilisée ne se contente pas de collecter des données : elle les interprète, les classe, et potentiellement les juge.Dans son article, Reuters explique :« Des responsables de l'administration Trump ont dit à certains employés du gouvernement américain que l'équipe de technologues du DOGE d'Elon Musk utilisait l'intelligence artificielle pour surveiller les communications d'au moins une agence fédérale à la recherche d'hostilité au président Donald Trump et à son programme, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire.« Alors qu'une grande partie du Département de l'efficacité gouvernementale de Musk reste entourée de secret, la surveillance marquerait une utilisation extraordinaire de la technologie pour identifier les expressions de déloyauté perçue dans une main-d'œuvre déjà bouleversée par des licenciements généralisés et des coupes sombres dans les coûts.« L'équipe du DOGE utilise également l'application Signal pour communiquer, selon une autre personne ayant une connaissance directe de l'affaire, ce qui pourrait constituer une violation des règles fédérales en matière de tenue de registres, car les messages peuvent être configurés pour disparaître au bout d'un certain temps. Et ils ont "fortement" déployé le chatbot Grok AI de Musk - un rival potentiel de ChatGPT - dans le cadre de leur travail de démantèlement du gouvernement fédéral, a déclaré cette personne. Reuters n'a pas pu déterminer exactement comment Grok était utilisé ».Le retour en grâce de Donald Trump à la présidence en 2024 a donné lieu à une restructuration rapide et brutale de l’appareil fédéral. DOGE, agence nouvellement créée, incarne cette volonté de rationalisation et de contrôle centralisé. Mais en confiant des leviers aussi puissants à une technologie opaque, pilotée par une entreprise privée dirigée par un homme aussi polarisant qu’Elon Musk, la Maison-Blanche semble franchir une ligne rouge.La crainte exprimée par plusieurs fonctionnaires et analystes politiques est celle d’un « maccarthysme algorithmique » : une époque où l’IA remplace le comité d’enquête, où les « ennemis de l’intérieur » sont détectés non par des faits, mais par des patterns de langage, des sentiments présumés, ou une simple plaisanterie dans un canal de discussion privé.Cette surveillance intervient dans un contexte de réductions budgétaires et de suppressions de postes au sein de diverses agences fédérales, y compris l'Agence de Protection de l'Environnement (EPA). Des critiques, notamment des experts en éthique et des groupes de surveillance, considèrent ces actions comme un abus de pouvoir visant à réprimer les opinions dissidentes.Ainsi, Kathleen Clark, experte en éthique gouvernementale à l'université Washington de St. Louis, a déclaré que l'utilisation par le DOGE de Signal, axée sur la protection de la vie privée, s'ajoute aux préoccupations croissantes concernant les pratiques en matière de sécurité des données après que de hauts responsables de l'administration Trump ont été critiqués le mois dernier pour avoir inclus par erreur un journaliste dans une discussion de groupe sur la planification à haut niveau d'opérations militaires au Yémen.« S'ils utilisent Signal et ne sauvegardent pas chaque message dans des fichiers fédéraux, ils agissent de manière illégale », a-t-elle déclaré.Les entretiens avec près de 20 personnes ayant connaissance des opérations de la DOGE et l'examen de centaines de pages de documents judiciaires issus de procès contestant l'accès de la DOGE aux données ont mis en évidence l'utilisation peu orthodoxe de l'IA et d'autres technologies dans les opérations du gouvernement fédéral.À l'Agence de protection de l'environnement, par exemple, des responsables de l'EPA ont été informés par des personnes nommées par Trump que l'équipe de Musk mettait en œuvre l'IA pour surveiller les travailleurs, notamment en recherchant dans les communications un langage considéré comme hostile à Trump ou à Musk, ont déclaré les deux personnes.L'EPA, qui applique des lois telles que la loi sur la pureté de l'air et œuvre à la protection de l'environnement, a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de l'administration Trump. Depuis janvier, elle a mis près de 600 employés en congé et a déclaré qu'elle supprimerait 65 % de son budget, ce qui pourrait nécessiter d'autres réductions de personnel.Des fonctionnaires nommés par Trump qui avaient pris des postes à l'EPA ont dit à des responsables que le DOGE utilisait l'IA pour surveiller les applications et les logiciels de communication, y compris Microsoft Teams, qui est largement utilisé pour les appels virtuels et les chats, ont déclaré les deux sources familières avec ces commentaires. « On nous a dit qu'ils recherchaient un langage anti-Trump ou anti-Musk », a déclaré une troisième source familière avec l'EPA.Les fonctionnaires de Trump ont dit que le DOGE chercherait des personnes dont le travail ne correspondait pas à la mission de l'administration, ont déclaré les deux premières sources. « Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous tapez et à ce que vous faites », a déclaré un responsable, selon l'une des sources.L'EPA a reconnu dans un communiqué qu'elle « étudiait l'IA pour mieux optimiser les fonctions de l'agence et l'efficacité administrative », mais a précisé qu'elle n'utilisait pas l'IA « car elle prend des décisions en matière de personnel en concertation avec le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire ». Elle n'a pas dit directement si elle utilisait l'IA pour surveiller les travailleurs. Musk a décrit la DOGE comme une initiative technologique visant à rendre le gouvernement fédéral américain plus efficace en ciblant les gaspillages, les fraudes et les abus. Il a déclaré que l'objectif était de réduire les dépenses de 1 000 milliards de dollars, soit 15 % du budget annuel des États-Unis.L'année dernière, avant l'élection de Trump, Musk a suggéré que l'IA pourrait être utilisée pour remplacer les employés du gouvernement, selon une personne ayant une connaissance directe de ses commentaires. « Le concept était qu'en prenant les données du gouvernement, ils pourraient construire le système d'IA le plus dynamique qui soit », a déclaré la personne, ajoutant que l'IA pourrait alors « faire le travail ».Le DOGE d'Elon Musk s'est récemment attaqué à la General Services Administration (GSA), l'agence qui gère les biens immobiliers fédéraux et...