Sam Altman veut maintenant rendre les développeurs plus productifs

Je pense que c'est le degré d'automatisation qui compte. Pour arriver à 100, vraiment 100 % d'automatisation, vous pouvez faire une chose complexe et ne jamais toucher au code. C'est une chose, mais cette question m'intéresse moins que celle de savoir quand un codeur deviendra 10 fois plus productif. Et je pense que cela pourrait arriver cette année, l'année prochaine, ou quelque chose comme ça.





Les outils d'IA spécialisés dans le codage sont loin d'être à la hauteur

Sam Altman says he’s less interested in replacing coders (100% automation) — and more focused on making them 10x more productive. That could happen this year. pic.twitter.com/rUiYJKq9ey — vitrupo (@vitrupo) April 6, 2025

Sam Altman : de nouveaux outils d'IA, mais pas de pertes d'emploi

Dans une interview avec l'analyste technologique Ben Thompson de Stratechery en mars dernier, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, 39 ans, a déclaré que lorsqu'il terminait ses études secondaires, « la chose tactique évidente était [de] devenir très bon en codage ». Mais selon Sam Altman, aujourd'hui, « la chose tactique évidente est de devenir très bon dans l'utilisation des outils d'IA ». Il estime que l'IA prendra en charge une grande partie du travail de codage.Sal Altman a déclaré : « je pense que dans de nombreuses entreprises, la proportion est probablement supérieure à 50 % aujourd'hui. Mais je pense que la grande nouveauté viendra du codage agentique, que personne ne fait encore pour de vrai ». Il estime que l'IA remplacera progressivement les développeurs.Dans un récent entretien avec l'entrepreneur Varun Mayya, Sam Altman a souligné qu'il existe toujours une demande mondiale massive de logiciels. Ainsi, le PDG d'OpenAI se dit désormais « moins intéressé par le remplacement des codeurs » que par la possibilité de les rendre dix fois plus productifs.Lorsque Ben Thompson a demandé à Sam Altman si OpenAI continuerait à embaucher des ingénieurs logiciels, il a répondu qu'il y a actuellement beaucoup de travail, mais qu'à long terme, l'IA sur laquelle ils travaillent pourrait finir par éclaircir le marché de l'emploi. « Mon hypothèse de base est que chaque ingénieur logiciel en fera beaucoup, beaucoup plus pendant un certain temps », a déclaré Sam Altman à l'analyste. Le PDG d'OpenAI a également ajouté :« Puis, à un moment donné, nous aurons peut-être besoin de moins d'ingénieurs en informatique ». Toutefois, lors de sa récente prise de parole, Sam Altman a déclaré qu'il n'est pas intéressé par le remplacement progressif des développeurs, mais qu'il se concentre sur le fait de les rendre dix fois plus productifs.Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré à Joe Rogan en janvier dernier que son entreprise développe une nouvelle IA capable d'écrire « une grande partie du code de ses applications ». Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a quant à lui déclaré en mars que l'IA écrirait tout le code pour les ingénieurs logiciels d'ici un an. Sam Altman, Dario Amodei, Mark Zuckerberg et Jensen Huang, PDG de Nvidia, imaginent tous un avenir où les codeurs seront moins nécessaires.Pourtant, de nombreuses études ont révélé que l'IA spécialisée dans le codage est loin d'être à la hauteur. Devin, un logiciel d'IA, promu comme le tout premier « ingénieur logiciel IA », reste peu convaincant. En effet, Devin a un taux de réussite de 15 % dans des tests en conditions réelles.L'année dernière, le rapport Work Trend Index de Microsoft a suggéré que la plupart des recruteurs n'embaucheraient personne sans aptitude à l'IA, ce qui a entraîné une multiplication par 142 du nombre de membres de LinkedIn ajoutant des compétences en IA telles que Copilot et ChatGPT à leur profil. Il est également intéressant de noter que la plupart des cadres se sont inquiétés du manque de talents pour pourvoir les postes vacants dans leur entreprise.Cependant, bien que les principaux modèles d'IA peuvent réparer les codes défectueux, ils sont loin d'être prêts à remplacer les ingénieurs logiciels humains , selon les tests approfondis réalisés par les chercheurs d'OpenAI. La dernière étude de l'entreprise a mis à l'épreuve des modèles et des systèmes d'IA sur des tâches de programmation réelles, et même les modèles les plus avancés n'ont pu résoudre qu'un quart des défis typiques de l'ingénierie.Dans le cadre de cette étude, l'équipe de recherche a créé un test appelé SWE-Lancer, à partir de 1 488 correctifs logiciels réels apportés à la base de code d'Expensify, ce qui représente un million de dollars de travail d'ingénierie en freelance. Face à ces tâches de programmation quotidiennes, le meilleur modèle d'IA - Claude 3.5 Sonnet - n'a réussi à accomplir que 26,2 % des tâches de codage pratique et 44,9 % des décisions de gestion technique.Bien que les systèmes d'IA se soient révélés capables de trouver rapidement les sections de code pertinentes, ils ont trébuché lorsqu'il s'est agi de comprendre comment les différentes parties d'un logiciel interagissaient. Selon les chercheurs, les modèles d'IA évalués dans le cadre de l'étude ont souvent suggéré des corrections superficielles sans comprendre les implications plus profondes de ces changements. Ce qui met la sécurité du code en péril.Par ailleurs, bien que Bill Gates, cofondateur de Microsoft, affirme que l'IA finira par remplacer les humains dans la plupart des domaines, les codeurs, les biologistes et les experts en énergie survivront à la révolution de l'IA. Selon lui, ces domaines sont trop complexes pour être entièrement automatisés par l'IA.Selon d'autres analystes, l'IA ne remplacera pas nécessairement les professionnels au travail, mais deviendra un outil essentiel sur le lieu de travail, conçu pour automatiser les tâches redondantes et répétitives. L'avenir du codage pourrait résider dans la collaboration entre les développeurs et la machine.En réponse à la crainte de voir l'IA supprimer des emplois, Sam Altman a précisé lors de l'interview que certains rôles disparaîtront probablement - en particulier dans des domaines tels que l'assistance à la clientèle - mais la plupart d'entre eux évolueront. « L'IA effectuera des tâches de bout en bout dans certains secteurs, mais pour d'autres, elle agira comme un outil qui améliore la productivité humaine sans compromettre la qualité », a déclaré Sam Altman.Il a cité l'exemple des graphistes. Si l'IA a modifié le processus de conception, le besoin de designers qualifiés demeure, car « le goût compte toujours ». Tout comme les graphistes sont...