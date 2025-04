Un ex-employé de Facebook déclare au Congrès que l'entreprise a porté atteinte à la sécurité nationale des États-Unis en partageant avec la Chine des informations sur les efforts américains en matière d'IA

Envoyé par Sarah Wynn-Williams Envoyé par



Nous sommes engagés dans une course à l'armement contre la Chine en matière d'IA. Et pendant que je travaillais pour Meta, les dirigeants de l'entreprise ont menti sur ce qu'ils faisaient avec le Parti communiste chinois aux employés, aux actionnaires, au Congrès et au public américain.



Tout au long des sept années que j'ai passé dans l'entreprise, j'ai vu les dirigeants de Meta saper à plusieurs reprises la sécurité nationale des États-Unis et trahir les valeurs américaines. Ils ont fait ces choses en secret pour gagner les faveurs de Pékin et construire une activité de 18 milliards de dollars en Chine.





C'est un homme qui porte de nombreux costumes différents. Lorsque j'étais là, il voulait que le président chinois donne un nom à son premier enfant, il apprenait le mandarin, il censurait à sa guise. Aujourd'hui, son nouveau costume est le combat MMA ou... la liberté d'expression. Nous ne savons pas quel sera le prochain costume, mais ce sera quelque chose de différent. C'est ce qui le rapprochera le plus du pouvoir.





Sarah Wynn-Williams fut directrice de la politique publique mondiale de Facebook (désormais Meta). Cette ancienne diplomate néo-zélandaise a rejoint Facebook en 2011 et y a travaillé jusqu'en 2017. Le mardi 11 mars 2025, Sarah Wynn-Williams a publié un livre intitulé « Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism » et qui offre une perspective critique sur la culture d'entreprise et les pratiques internes du géant des réseaux sociaux.L'ouvrage met en lumière des anecdotes sur les dirigeants de Facebook, notamment le PDG Mark Zuckerberg, l'ex-directrice des opérations Sheryl Sandberg et d'autres cadres clés. Elle contient une série d'affirmations critiques sur ce dont l'auteure a été témoin lors de son passage chez Facebook.Lors d'une audition au Congrès le 9 avril 2025, Sarah Wynn-Williams a déclaré devant une sous-commission judiciaire du Sénat américain qu'elle avait assisté à la décision des dirigeants de Meta (alors Facebook) de donner au Parti communiste chinois l'accès aux données des utilisateurs de Meta, y compris celles des Américains. D'après l'ancienne diplomate, l'entreprise visait coûte que coûte à développer en Chine une activité estimée à 18 milliards de dollars.Le livre de Sarah Wynn-Williams s'est vendu à plus de 60 000 exemplaires dès la première semaine et a atteint le top 10 de la liste des meilleures ventes d'Amazon, malgré les efforts de Meta pour discréditer l'ouvrage et l'empêcher de parler de son expérience au sein de l'entreprise. « Meta a eu recours à une campagne de menaces et d'intimidation pour réduire l'ancienne cadre au silence », a déclaré le sénateur Richard Blumenthal (D-CT) lors de l'audition.Meta a contesté les déclarations de Sarah Wynn-Williams. « Le témoignage de Sarah Wynn-Williams n'a rien à voir avec la réalité et est truffé de fausses affirmations », a déclaré Ryan Daniels, porte-parole de la Meta. Il a ajouté que le Meta a publiquement fait part de son intérêt à offrir ses services en Chine.Ryan Daniels a toutefois précisé : « le fait est que nous n'exploitons pas nos services en Chine aujourd'hui ». Meta génère cependant des revenus publicitaires provenant d'annonceurs basés en Chine. De nombreuses entreprises basées dans la nation asiatique utilisent ses services de publicité en ligne.Sarah Wynn-Williams estime avoir été licenciée en 2017 en guise de représailles pour avoir accusé de harcèlement sexuel Joel Kaplan, qui était à l'époque vice-président de la politique publique mondiale. Meta a rejeté à plusieurs reprises les allégations de son ancienne directrice. L'entreprise a déclaré qu'une enquête avait innocenté Joel Kaplan en 2017 et que le dernier livre de Sarah Wynn-Williams contient plusieurs « fausses accusations sur ses dirigeants ».Selon Meta, d'autres affirmations contenues dans le livre de Sarah Wynn-Williams sont périmées et ont déjà été rapportées . L'audition est une illustration de l'examen minutieux dont Meta continue de faire l'objet, malgré les efforts du PDG Mark Zuckerberg pour aligner l'entreprise sur l'administration Trump.Toutefois, les républicains restent méfiants à l'égard des Big Tech. Le sénateur Josh Hawley (R-Mo) un critique virulent des grandes plateformes en ligne, qui a présidé l'audition de Sarah Wynn-Williams, a déclaré plus tôt cette année que les conservateurs ne devraient pas faire confiance aux Big Tech simplement parce que certains de leurs dirigeants, y compris Mark Zuckerberg, ont maintenant embrassé plus ouvertement le président américain Donald Trump.« Je suis profondément préoccupé par leur pouvoir monopolistique. Cela n'a pas changé du tout, leur capacité à revenir en arrière sur le contrôle des nouvelles et de l'information, leur contrôle sur nos données personnelles ; rien de tout cela n'a changé », a déclaré le sénateur Josh Hawley.Lors de son audition, Sarah Wynn-Williams a également déclaré que « Meta avait travaillé main dans la main avec Pékin pour construire des outils de censure visant à faire taire les critiques du parti communautaire chinois ». Plus précisément, Sarah Wynn-Williams a déclaré que Meta avait capitulé devant les demandes de la Chine de supprimer le compte Facebook de Guo Wengui, un dissident chinois vivant aux États-Unis. Ce qui avait été qualifié de censure.« Le Parti communiste chinois et Mark Zuckerberg ont en commun de vouloir faire taire leurs détracteurs. Je peux le dire d'après mon expérience personnelle », a déclaré Sarah Wynn-Williams. (Le sénateur Josh Hawley a ouvert l'audition en déclarant que Meta n'a rien fait pour empêcher le témoignage de Sarah Wynn-Williams, qui rejoint Frances Haugen et Arturo Béjar parmi les anciens employés qui se sont exprimés contre le géant des médias sociaux.)Meta maintient qu'il a retiré la page de Guo Wengui et suspendu son profil parce qu'il violait les normes communautaires de Facebook. D'après Meta, Guo Wengui partageait des informations personnelles identifiables telles que les numéros de passeport, les numéros de sécurité sociale, et bien d'autres.Sarah Wynn-Williams a également déclaré que Meta avait ignoré les avertissements selon lesquels « la construction d'un pipeline physique » entre les États-Unis et la Chine permettrait à cette dernière d'accéder de manière détournée aux données des utilisateurs américains. Ces projets (appelés Pacific Light Cable Network) ne se sont jamais concrétisés, mais Sarah Wynn-Williams a déclaré que c'était uniquement parce que les législateurs sont intervenus.Devant les membres de la sous-commission judiciaire du Sénat, Sarah Wynn-Williams a décrit Mark Zuckerberg comme un caméléon qui s'adapte aux événements en fonction de ses propres intérêts. Selon elle, les efforts de Meta pour s'attirer les faveurs de l'administration Trump s'inscrivent dans ce cadre :Meta a cherché à empêcher Sarah Wynn-Williams de parler de son livre, obtenant le mois dernier une décision provisoire d'un arbitre estimant qu'elle avait violé une clause de non-dénigrement dans son contrat de licenciement. L'arbitre lui a ordonné de...