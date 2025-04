Google paie certains de ses employés spécialisés dans l'IA pour qu'ils ne fassent rien pendant un an plutôt que de rejoindre ses rivaux

Chers @GoogDeepMind ers, Tout d'abord, félicitations pour les nouveaux modèles impressionnants.



Chaque semaine, l'un d'entre vous me contacte, désespéré, pour me demander comment échapper à son préavis et à sa clause de non-concurrence. Vous me demandez également un emploi parce que votre manager vous a expliqué que c'était le moyen d'obtenir une promotion, mais je m'éloigne du sujet.



S'il vous plaît, ne vous adressez pas à moi. Tendez plutôt la main à l'autre. Ce sont vos responsables qui s'en chargent. Parlez-leur. @koraykv et @douglas_eck ont tous deux dit qu'ils étaient contre, alors commencez par là.



Surtout, ne signez pas ces contrats. Aucune entreprise américaine ne devrait avoir autant de pouvoir, surtout en Europe. C'est un abus de pouvoir, qui ne justifie aucune fin.



Dear @GoogDeepMind ers, First, congrats on the new impressive models.



Every week one of you reaches out to me in despair to ask me how to escape your notice periods and noncompetes. Also asking me for a job because your manager has explained this is the way to get promoted, but… — Nando de Freitas (@NandoDF) March 26, 2025

Et surtout : exprimez-vous comme je le fais.



Nous voulons amener l'IA dans un monde où les gens peuvent s'exprimer et s'engager dans un dialogue respectueux sur les choix éthiques. Les entreprises américaines spécialisées dans l'IA en ont également besoin pour rester compétitives et permettre aux bonnes idées de prospérer.



Dans n'importe quelle autre entreprise, et pas seulement chez Google, les chercheurs et ingénieurs talentueux en IA ne devraient JAMAIS signer plus de trois mois. Oui, c'est facultatif. Ils sont tous désespérément à la recherche de votre talent. Soyons réalistes, ni Elon ni aucun autre dirigeant d'une entreprise d'IA ne peut coder un modèle de diffusion pour sauver sa vie. Et encore moins d'innover la prochaine grande chose.



Vous pouvez dire non. Vous pouvez limiter la durée à 1 ou 3 mois. C'est votre décision. S'ils ne vous donnent pas cela, les autres le feront.



Les ingénieurs en IA valent cher et c'est pourquoi les entreprises préfèrent nous payer pour que nous restions chez nous et que nous ne travaillions pas pour des concurrents ou que nous créions nos propres start-ups. Elles ne sont pas compétitives et c'est la pire chose à faire pour l'Europe, les États-Unis ou tout autre pays.



DeepMind, la division IA de Google, a eu recours à des accords de non-concurrence « agressifs » pour certains employés de l'IA au Royaume-Uni, qui leur interdisent de travailler pour des concurrents pendant une période pouvant aller jusqu'à un an, rapporte Business Insider.Certains sont payés pendant cette période, ce qui équivaut à une longue période de congés payés. Mais cette pratique peut faire en sorte que les chercheurs se sentent exclus du rythme rapide des progrès de l'IA, a rapporté BI.Le mois dernier, le vice-président de l'IA chez Microsoft a publié sur X un article expliquant que le personnel de DeepMind le contactait « en désespoir de cause » pour échapper à leurs clauses de non-concurrence :Et de continuer en disant :La situation paraît surréaliste : des ingénieurs, chercheurs et scientifiques de haut niveau seraient mis « en congé » tout en continuant de percevoir leur rémunération sans avoir la possibilité de postuler dans la concurrence. En effet, certains membres du personnel de Google DeepMind au Royaume-Uni sont soumis à des accords de non-concurrence qui les empêchent de travailler pour un concurrent pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois après la fin de leur emploi chez Google, selon quatre anciens employés ayant une connaissance directe de la question et qui ont demandé à rester anonymes parce qu'ils n'étaient pas autorisés à partager ces détails avec la presse.Les clauses de non-concurrence agressives sont l'un des outils dont disposent les entreprises technologiques pour conserver un avantage concurrentiel dans la guerre de l'intelligence artificielle, qui ne montre aucun signe de ralentissement, les entreprises lançant rapidement de nouveaux modèles et produits à la pointe de la technologie. Lorsqu'un employé signe un tel contrat, il s'engage à ne pas travailler pour une entreprise concurrente pendant une certaine période.Google DeepMind a mis certains employés ayant signé une clause de non-concurrence en congé prolongé. Ces employés sont toujours payés par DeepMind mais ne travaillent plus pour elle pendant la durée de l'accord de non-concurrence.Plusieurs facteurs, dont l'ancienneté d'un employé de DeepMind et l'importance de son travail pour l'entreprise, déterminent la durée des clauses de non-concurrence, ont indiqué ces personnes. Deux des anciens employés ont déclaré que les clauses de non-concurrence de six mois sont courantes parmi les employés de DeepMind, y compris pour les contributeurs individuels travaillant sur les modèles d'IA Gemini de Google. Il y a eu des cas où des chercheurs plus expérimentés ont reçu des stipulations d'une durée d'un an, ont-ils dit.« Nos contrats de travail sont conformes aux normes du marché », a déclaré un porte-parole de Google. « Compte tenu de la nature sensible de notre travail, nous utilisons les clauses de non-concurrence de manière sélective pour protéger nos intérêts légitimes. »Alors que le domaine de l'IA s'est épanoui au cours des deux dernières années avec de nouvelles startups et des opportunités dans des entreprises technologiques de poids, certains employés de DeepMind estiment que leurs longues clauses de non concurrence ont limité leur mouvement.« Qui veut vous engager pour commencer dans un an ? », a déclaré un ancien employé de DeepMind. « C'est une éternité dans le domaine de l'IA ».Aux États-Unis, les lois sur les clauses de non-concurrence varient d'un État à l'autre, mais elles sont inapplicables en Californie, où Google et plusieurs autres géants de la technologie ont leur siège. Une nouvelle législation introduite en 2023 a élargi la loi californienne pour interdire l'application des clauses de non-concurrence conclues en dehors de l'État.Au Royaume-Uni, où se trouve le siège de DeepMind, les clauses de non-concurrence sont applicables si elles sont jugées raisonnables pour protéger les intérêts commerciaux légitimes de l'employeur.Cela peut poser un sérieux problème à certains talents de l'un des plus grands laboratoires d'IA au monde qui cherchent des opportunités de carrière ailleurs pendant une période d'essor de l'industrie, d'autant plus que certains des concurrents de DeepMind, comme OpenAI et Microsoft, développent leurs bureaux au Royaume-Uni et tentent de débaucher du personnel.Un ancien employé de DeepMind a déclaré qu'il connaissait des collègues qui envisageaient de quitter Londres pour travailler en Californie, simplement pour échapper à la clause de non-concurrence.Dans le passé, l'idée de recevoir une rémunération complète sans avoir travaillé pendant plusieurs mois ne semblait pas si mauvaise pour certains membres du personnel, mais dans la lutte acharnée pour les talents qui se déroule actuellement dans le domaine de l'IA, cela risque de devenir un problème.« Cela devient moins populaire maintenant parce qu'il y a beaucoup de startups cool qui ne seraient pas prêtes à attendre plus de six mois, donc les gens finissent par rater de bonnes opportunités », a déclaré un ancien employé de DeepMind.Un ancien employé de Google a déclaré que les clauses de non-concurrence qui prévalent dans le boom de l'IA générative contrastent fortement avec celles observées dans l'industrie technologique au cours de la décennie précédente, lorsque « les personnes travaillant sur certains des systèmes les plus précieux au monde » pouvaient plus facilement accepter une offre d'emploi ailleurs sans être liées par de tels accords.L'ancien employé a également établi un parallèle entre les clauses de non-concurrence dans le domaine de l'IA et celles en vigueur dans les fonds spéculatifs, où les clauses se sont avérées notoirement agressives.« L'IA est intéressante. Il semble que ce soit la première fois dans ma carrière que l'on assiste à une course folle, comme une course à l'espace », a déclaré l'ancien employé. « Les gens ont vraiment l'impression que le fait d'avoir six mois ou un an d'avance peut faire toute la différence.Maddie Macho, une influenceuse de l'emploi et coach de travail, a déclaré qu'elle n'avait