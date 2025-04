Les générateurs de code par IA créent une génération de « codeurs copier-coller », voici comment y remédier, par Terrance Craddock

Le paradoxe de Copilot : quand les outils "utiles" deviennent des menottes intellectuelles

Lutter contre les failles de la logique

Tracer manuellement les fuites de mémoire

Découvrir pourquoi la récursion fait déborder la pile

Des fantômes dans la machine : Le coût caché du développement piloté par l'IA

Le moment « Aha » - Cette poussée de dopamine lorsque votre code s'exécute enfin ? L'IA en prive les juniors. S'ils ne luttent pas contre les erreurs, ils n'acquièrent jamais le courage de résoudre de nouveaux problèmes. Imagination architecturale - Les outils d'IA modernes optimisent ce qui fonctionne, et non ce qui est élégant. Les juniors produisent des codes gonflés, sans savoir que leur « solution » utilise 10 fois plus de mémoire que nécessaire. Intuition de débogage - Un développeur m'a dit : « Copilot est comme un cheat code... jusqu'à ce qu'il ne le soit plus ». Lorsque le code généré par l'IA échoue, les juniors n'ont pas les connaissances de base nécessaires pour le réparer. Ils sont bloqués dans le désert avec une boussole cassée.

L'illusion de la compétence (et comment la briser)

Construire une liste chaînée à partir de zéro

Analyser manuellement un fichier JSON

Écrire des algorithmes de tri avec rien d'autre que du pseudocode et du grit

« Quels sont les cas particuliers qui échappent à ce code ? »

« Comment cela pourrait-il échouer avec 10 000 utilisateurs simultanés ? »

« Si vous disposiez de la moitié de la mémoire, comment optimiseriez-vous ce code ? »

L'avenir n'est pas à l'autocomplétion, mais au craftsmanship augmenté

Un défi lancé à la communauté des codeurs



Vous encadrez un développeur junior. Ils s'acquittent rapidement de leurs tâches, leur écran n'étant qu'un flou de bouts de code générés par l'IA. Ils respectent toutes les échéances, leurs commits GitHub s'affichent en vert. Mais vous leur demandez ensuite d'expliquerleur code fonctionne. C'est le silence. Ils tâtonnent dans leur jargon, leur confiance s'effondre comme un château de cartes.Il ne s'agit pas d'un scénario hypothétique. Il se produit dans les startups, les départements informatiques des entreprises et les bootcamps du monde entier. Des outils alimentés par l'IA comme GitHub Copilot sont en train de remodeler le codage, mais sous le battage médiatique se cache une crise que nous n'osons pas nommer :Soyons clairs : la complétion de code par l'IA n'est pas un mal. Pour les développeurs chevronnés, c'est comme si un stagiaire infatigable s'occupait du code standard. Mais pour les juniors ? C'est devenu l'équivalent de la dépendance au GPS.J'ai récemment examiné le code d'un jeune qui avait « résolu » un problème de tri complexe à l'aide de Copilot. Lorsque je leur ai demandé de m'expliquer l'algorithme, ils se sont figés. « L'IA l'a suggéré », ont-ils répondu en haussant les épaules. Traduction :Il ne s'agit pas seulement d'erreurs de syntaxe, mais aussi d'une. Coder, ce n'est pas taper, c'est résoudre des problèmes. Lorsque les juniors considèrent l'IA comme une baguette magique, ils passent à côté du beau et difficile processus de la résolution de problèmes :Ils apprennent à peindre avec des chiffres tout en oubliant comment mélanger les couleurs.La contamination commence à petite échelle. Un junior s'appuie sur l'IA pour obtenir de l'aide syntaxique. Puis sur les modèles de fonctions. Bientôt, ils assemblent le code à la manière d'un artiste de collage, avec style et sans substance.J'ai déjà vu ce schéma auparavant. Au début des années 2000, les outils EDI « glisser-déposer » promettaient de démocratiser le codage. Au lieu de cela, ils ont inondé le marché de développeurs capables d'assembler des interfaces utilisateur, mais incapables d'expliquer les boucles d'événements.- Assigner aux juniors des tâches qu'ilsréaliser sans IA :Comme les musiciens qui font leurs gammes, ces exercices développent la mémoire musculaire pour la logique.- Arrêtez d'examiner ce qu'ils ont écrit. Commencez à leur demanderDemandez-leur de défendre leur code comme s'il s'agissait d'une thèse.- Brisez intentionnellement le code généré par l'IA lors des révisions de code. Chargez les juniors de le réparer -utiliser l'IA. Rien n'apprend mieux la résilience que le dépannage du désordre de quelqu'un d'autre (artificiellement intelligent).L'IA ne disparaîtra pas et ne devrait pas disparaître. L'objectif n'est pas d'interdire Copilot, mais deConsidérez l'IA comme une roue d'entraînement. Utile pour l'équilibre initial, mais dangereuse si elle est laissée en place trop longtemps. Le moment où un junior s'appuie moins sur l'autocomplétion est le moment où il commence àcomme des ingénieurs - et pas seulement à taper comme eux.Aux juniors : Utilisez l'IA comme un chef cuisinier expérimenté utilise un robot culinaire - pour les préparations fastidieuses, pas pour le plat principal. Si vous ne pouvez pas coder sans elle, vous ne la contrôlez pas,Aux seniors : Cessez d'applaudir la vitesse. Récompensez la profondeur. Encouragez le développeur qui écrit 100 lignes de code impeccable plutôt que celui qui produit 1 000 lignes de spaghettis générés par l'IA.La prochaine fois que vous verrez un junior collé à Copilot, demandez-lui : « Que ferez-vous lorsque l'IA se trompera ? »Sa réponse vous dira tout.Il y a 25 ans, j'ai appris à coder sur une machine moins puissante que votre smartwatch. Pas d'IA, pas de Stack Overflow - juste moi, un manuel et des essais et erreurs sans fin.Était-ce plus difficile ? Absolument. Cela en valait-il la peine ? Chaque cri de frustration lancé à mon écran m'a appris àL'IA ne peut pas reproduire cela. Et elle ne devrait pas le faire.Qu'en pensez-vous ? Sommes-nous en train de responsabiliser les juniors ou de freiner leur développement ? Laissez un commentaire avec votre opinion la plus controversée sur l'IA dans le codage. Et si cet article vous a amené à repenser vos habitudes de Copilote, partagez-le avec un développeur qui a besoin de l'entendre.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces recommandations pertinentes et cohérentes ?