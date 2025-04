Les publicités intégrées des téléviseurs LG deviennent plus personnelles grâce à une IA qui analyse les émotions des téléspectateurs

Les téléviseurs intelligents sont comme des chevaux de Troie dans les domiciles

"LG is incorporating Zenapse’s existing proprietary Large Emotion Model (LEM) and emotional intelligence data into its CTV..."

LG brings ‘emotionally aware’ targeted advertising to CTV via Zenapse https://t.co/zzYKL6CA0j — Janson Media (@jansonmedia) April 16, 2025

There are many many reasons why you should not connect your "smart" tv to the internet. And this is one of them.

🔥https://t.co/BQ7Tlu99cJ — sudo rm -rf ~/DiagonalCiso / Global Cyber Security (@CisoDiagonal) April 17, 2025

Même le FBI a attiré l’attention des consommateurs sur ses aspects par le passé



Cette nouvelle approche publicitaire est le fruit d'un accord de licence pluriannuel avec Zenapse, une société qui se décrit comme une plateforme marketing de type logiciel-service capable de stimuler les ventes des annonceurs « grâce à une intelligence artificielle qui analyse les émotions des utilisateurs ». LG utilisera la technologie de Zenapse pour diviser les utilisateurs de webOS en segments de marché hyper-spécifiques qui sont censés être plus informatifs pour les annonceurs. C'est LG Ad Solutions, l'entreprise de publicité de LG, qui a annoncé le partenariat.La technologie sera utilisée pour informer les publicités diffusées sur les écrans d'accueil des téléviseurs intelligents de LG, sur les chaînes de télévision gratuites financées par la publicité (FAST) et ailleurs dans webOS, selon StreamTV Insider.LG utilisera également la technologie de Zenapse pour « développer de nouveaux logiciels et commercialiser des produits ». LG n'a pas précisé la durée de son accord de licence avec Zenapse.La plateforme de Zenapse pour les téléviseurs connectés, ZenVision, est censée être capable d'interpréter les types d'émotions qu'une personne exprime en regardant à la télévision, en partie en utilisant des informations accessibles au public sur le scénario et l'intrigue de l'émission ou du film. ZenVision analyse en sus le comportement des téléspectateurs et les regroupe en fonction de leurs habitudes de consommation. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, ZenVision peut utiliser les données que LG a recueillies grâce au logiciel de reconnaissance automatique de contenu des téléviseurs LG. Muni de toutes ces informations, ZenVision regroupera les téléspectateurs de LG dans des segments de marché très spécifiques.C’est ce qui ressort d’un rapport du Center for Digital Democracy (CDD) qui fait état de ce que les entreprises de l'industrie du streaming, notamment les fabricants de téléviseurs intelligents ainsi que les fournisseurs de services de streaming, mettent au point des systèmes de surveillance qui mettent à mal la vie privée et la sécurité des consommateurs.Le rapport de 48 pages, intitulé « How TV Watches Us : Commercial Surveillance in the Streaming Era [PDF], cite diverses sources dont des articles de blog et des déclarations de grands acteurs du streaming, d'Amazon à NBCUniversal et Tubi, en passant par LG, Samsung et Vizio. Il fournit un aperçu détaillé des différentes façons dont les services et le matériel de diffusion en continu ciblent les téléspectateurs d'une manière qui, selon le CDD, pose de graves problèmes de protection de la vie privée.« La croissance et l'expansion des services de diffusion en continu ont créé une industrie télévisuelle capable d'offrir une panoplie de contenus, avec des centaines de chaînes de niche différentes qui s'adressent à tous les de tous les segments d'audience possibles. Avec un téléviseur, il est possible de trouver presque tous les types de programmes que l'on recherche et ces derniers sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que la télévision continue de fusionner avec l'industrie de la vente au détail, le téléviseur devient un élément essentiel de la vie quotidienne. Selon les données les plus récentes, les consommateurs américains adoptent la télévision connectée d'aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme, et il est probable qu'elle devienne encore plus populaire dans les années à venir, en occupant une place centrale dans la vie culturelle et commerciale des Américains.Mais tous les plaisirs et les commodités qu'offre ce nouveau média ont un prix élevé. Et cela va au-delà des tarifs mensuels croissants que les consommateurs doivent consentir pour accéder à bon nombre de ces services de diffusion en continu, ou la gêne occasionnée par les interruptions publicitaires dans certains de leurs programmes préférés. Les développements technologiques et commerciaux qui ont eu lieu au cours des cinq dernières années ont créé un système de marketing et de médias télévisuels connecté, doté de capacités de surveillance et de manipulation sans précédent.Si la dernière génération de téléviseurs n'a pas l'air très différente de ce qu'elle était auparavant, les opérations qui se déroulent derrière l'écran ont une portée, une intrusion et une influence bien plus grandes que tout ce qui existait auparavant. En regardant leurs films, séries télévisées et événements sportifs préférés, les téléspectateurs ignorent en grande partie l'infrastructure complexe et croissante des technologies d'identification, de suivi, de personnalisation et de ciblage que nous avons décrites dans les pages précédentes », lit-on dans le rapport.« Un certain nombre de téléviseurs récents ont également des caméras intégrées . Dans certains cas, les caméras sont utilisées pour la reconnaissance faciale afin que le téléviseur sache qui est en train de regarder les programmes pour adapter le contenu et réaliser des propositions. Certains de ses appareils permettent également de réaliser des appels vidéo.« Outre le risque que votre fabricant de télévision et les développeurs d'applications vous écoutent et vous regardent, la télévision peut également être une passerelle pour que les pirates pénètrent dans votre maison. Un cyberacteur malveillant peut ne pas être en mesure d'accéder directement à votre ordinateur verrouillé, mais il est possible que votre téléviseur non sécurisé lui permette d'accéder facilement à la porte dérobée via votre routeur.« Les pirates peuvent également prendre le contrôle de votre téléviseur non sécurisé. Au bas du spectre des risques, ils peuvent changer de chaîne, jouer avec le volume et montrer à vos enfants des vidéos inappropriées. Dans le pire des cas, ils peuvent allumer la caméra et le microphone de votre téléviseur et vous espionner ».Source : Zenapse Partagez-vous l’avis selon lequel de telles approches ne devraient plus surprendre dans une société du « tout connecté » comme la nôtre et qu’il est de la responsabilité des utilisateurs de s’en prémunir ? Ou êtes-vous d’avis que c’est à la loi d’imposer certaines normes en la matière ?Quelles sont les dispositions que vous prenez de façon quotidienne pour vous prémunir ou pour réduire la surface de ce pistage en ligne ?