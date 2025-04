Google a utilisé l'IA pour suspendre plus de 39 millions de comptes publicitaires soupçonnés de fraude, en s'appuyant sur des LLM et en utilisant des signaux tels que l'usurpation d'identité d'une entreprise

Des modèles plus avancés améliorent l'application des règles

Ce développement fait suite à des années d'efforts de la part de Google pour détecter les annonces frauduleuses, notamment celles d'assistance technique, utilisées par des arnaqueurs de plus en plus professionnels. En 2018, la société a annoncé le lancement d'un programme de vérification mondial visant à garantir que seuls des fournisseurs légitimes peuvent faire de la publicité sur la plateforme de Google. L'entreprise a ainsi réaffirmé son engagement en faveur de la sécurité des utilisateurs, alors que les tactiques frauduleuses deviennent de plus en plus trompeuses et répandues.En 2021, une étude de l'association de consommateurs Which ? a révélé que Google et Facebook n'ont pas pris les mesures nécessaires pour lutter contre les publicités frauduleuses . Le rapport a indiqué que de nombreuses publicités signalées restaient en ligne et qu'une grande partie des victimes déclaraient qu'aucune mesure n'avait été prise. En réponse, les deux entreprises ont réaffirmé leur opposition à la fraude et se sont engagées à améliorer en permanence la surveillance des publicités.Ce mercredi 16 avril 2025, Google a publié son rapport 2024 sur la sécurité des publicités, mettant en évidence son utilisation de LLM avancés pour détecter et faire respecter la fraude des annonceurs. Depuis 2023, Google a apporté « 50 améliorations » à ses LLM qui « ne nécessitent qu'une fraction des informations dont les modèles antérieurs avaient besoin pour reconnaître rapidement les menaces émergentes, identifier les schémas d'abus et distinguer les entreprises légitimes des escroqueries. » Les indicateurs d'abus qui peuvent être détectés par l'outil d'IA de Google comprennent l'usurpation d'identité d'une entreprise et les détails de paiement illégaux.En conséquence, Google a bloqué ou supprimé 5,1 milliards d'annonces l'année dernière. La majorité des annonces bloquées par Google étaient dues à des « abus du réseau publicitaire », c'est-à-dire à des méthodes visant à contourner le processus d'examen de Google en trompant les utilisateurs avec des annonces d'appât ou en utilisant des logiciels malveillants. D'autres annonces ont fait l'objet de violations de marques commerciales et d'annonces personnalisées qui violent les règles de Google en ciblant les utilisateurs ou en faisant la promotion de produits basés sur des sujets sensibles tels que les difficultés personnelles, l'identification et les croyances, et les intérêts sexuels.Google utilise également l'IA pour lutter contre l'augmentation du nombre d'acteurs malveillants qui utilisent l'IA pour commettre des escroqueries. Les « deepfakes » sont de plus en plus répandus et convaincants. L'année dernière, l'acteur Tom Hanks a été utilisé pour promouvoir des canulars médicaux. Scarlett Johansson a intenté une action en justice contre une application qui avait utilisé son image et sa voix pour en faire la promotion. Google s'est attaqué aux « mauvais acteurs qui utilisent des images ou des sons générés par l'IA pour suggérer une affiliation avec une célébrité afin de promouvoir une escroquerie » en suspendant plus de 700 000 comptes d'annonceurs, ce qui a entraîné une diminution de 90 % du nombre de signalements. Au total, 415 millions de publicités frauduleuses ont été bloquées ou supprimées.L'équipe de sécurité publicitaire de Google a déclaré avoir fermé la majorité des comptes frauduleux avant même que les utilisateurs ne reçoivent une publicité. Compte tenu du volume actuel de contenus offensifs et nuisibles sur l'internet, il est difficile d'imaginer l'ampleur des publicités qui n'ont jamais vu le jour.Selon le rapport de Google, les acteurs malveillants adaptent constamment leurs tactiques pour échapper à la détection, ce qui fait de l'application des politiques un effort permanent. Alors que les anciens modèles d'apprentissage automatique de Google nécessitaient de vastes ensembles de données pour l'entraînement, les derniers LLM de Google fonctionnent de manière beaucoup plus efficace. Ils n'ont besoin que d'une fraction des informations requises par les modèles antérieurs pour reconnaître rapidement les menaces émergentes, identifier les schémas d'abus et distinguer les entreprises légitimes des escroqueries. « Cette agilité est essentielle pour lutter à grande échelle contre des menaces diverses et en évolution rapide », selon l'entreprise.L'année dernière, Google a investi massivement pour rendre ses LLM plus avancés, en apportant plus de 50 améliorations à ses modèles. Cette initiative a permis une application plus efficace et plus précise des règles à grande échelle. En donnant la priorité à ces avancées techniques, les équipes de Google ont pu se concentrer sur des problèmes plus complexes et ambigus, ce qui permet aux LLM de disposer de données d'entraînement nuancées pour mieux traiter ces cas à l'avenir.Dans son rapport, Google a pris l'exemple de l'application des règles en matière d'édition, qui permet aux éditeurs de monétiser en toute sécurité leur contenu par le biais d'annonces : les modèles alimentés par l'IA de Google ont contribué à la détection et à l'application de 97 % des pages pour lesquelles des mesures ont été prises en 2024. En utilisant ces modèles, Google a « considérablement accéléré l'examen des sites, permettant ainsi une monétisation plus rapide tout en empêchant les publicités d'apparaître sur les pages en infraction ».Selon Google, les LLM ont non seulement fait progresser l'application des règles, mais ils ont également amélioré la capacité d'entreprise à être plus proactif dans la prévention des abus. Ces outils alimentés par l'IA ont accéléré les enquêtes complexes, améliorant la capacité de Google à découvrir et à prévenir les réseaux de mauvais acteurs et les récidivistes.« Ces efforts de prévention ont permis d'éviter que des milliards d'annonces contraires aux règles ne soient jamais diffusées auprès d'un consommateur, tout en garantissant que les entreprises légitimes puissent diffuser rapidement des annonces auprès de clients potentiels », a déclaré Google.Pour ce faire, Google a lutté contre la fraude publicitaire à grande échelle, en utilisant des signaux tels que l'usurpation d'identité d'une entreprise et les détails de paiement illégitimes comme indicateurs précoces d'un préjudice potentiel pour le consommateur. Tout au long de l'année 2024, l'entreprise a investi dans la lutte contre la fraude dès le processus de création de compte, ce qui lui a permis d'arrêter un nombre incalculable d'annonces préjudiciables avant qu'elles ne soient diffusées. Pour mettre les choses en perspective : Google a suspendu plus de 39,2 millions de comptes au total, la grande majorité d'entre eux ayant été suspendus avant même la diffusion d'une annonce.La vérification de l'identité de l'annonceur est un autre outil important utilisé par Google pour empêcher les mauvais acteurs suspendus de revenir, tout en assurant la transparence sur l'identité de l'auteur d'une annonce. Ce programme couvre aujourd'hui plus de 200 pays et territoires, et plus de 90 % des annonces vues par les internautes sur Google proviennent en moyenne d'annonceurs vérifiés. Google a annoncé qu'elle continue d'augmenter ce nombre et de vérifier les comptes quotidiennement, à mesure que de nouveaux annonceurs rejoignent la plateforme.Selon Google, ses règles sont conçues pour favoriser une expérience sûre et positive pour ses utilisateurs. C'est pourquoi l'entreprise a interdit les contenus qu'elle estime préjudiciables aux utilisateurs et à l'ensemble de l'écosystème publicitaire.Depuis les premiers jours de l'internet, Google affirme avoir lutté contre des escrocs sophistiqués utilisant des techniques en constante évolution pour tenter de déjouer ses systèmes. Selon l'entreprise, 2024 n'a pas fait exception à la règle. Au cours de cette année, Google a pris des mesures pour renforcer ses défenses contre ces mauvais acteurs en renforçant et en élargissant ses politiques, en déployant des équipes d'intervention rapide et en affinant sa détection pour limiter la portée des escroqueries. Reconnaissant qu'il s'agit d'un défi qui concerne l'ensemble du secteur, Google a également renforcé le partage d'informations entre les différents secteurs en cofondant le nouveau Global Signal Exchange avec la Global Anti-Scam Alliance (Alliance mondiale contre les escroqueries).Selon le géant de la technologie, l'une des tendances qui s'est dégagée à l'échelle du secteur est l'augmentation des annonces d'usurpation d'identité de personnalités publiques - des acteurs malveillants utilisant des images ou des sons générés par l'intelligence artificielle pour suggérer une affiliation avec une célébrité afin de promouvoir une escroquerie. Pour riposter, Google a constitué une équipe de plus de 100 experts chargés d'analyser ces escroqueries et de mettre au point des contre-mesures efficaces, telles que la mise à jour de ses règles en matière de fausses déclarations afin de suspendre les annonceurs qui font la promotion de ces escroqueries. Selon le géant de la technologie, l'une des tendances qui s'est dégagée à l'échelle du secteur est l'augmentation des annonces d'usurpation d'identité de personnalités publiques - des acteurs malveillants utilisant des images ou des sons générés par l'intelligence artificielle pour suggérer une affiliation avec une célébrité afin de promouvoir une escroquerie. Pour riposter, Google a constitué une équipe de plus de 100 experts chargés d'analyser ces escroqueries et de mettre au point des contre-mesures efficaces, telles que la mise à jour de ses règles en matière de fausses déclarations afin de suspendre les annonceurs qui font la promotion de ces escroqueries. Google a ainsi pu suspendre de manière permanente plus de 700 000 comptes d'annonceurs en infraction, ce qui a entraîné une baisse de 90 % des signalements de ce type d'annonces frauduleuses en 2024. Bien que Google se réjouisse de ces progrès, l'entreprise affirme qu'elle continue de travailler à la prévention de ces escroqueries.Il ne s'agit là que d'un exemple parmi d'autres du travail permanent de Google pour lutter contre toutes sortes d'escroqueries basées sur la publicité dans le monde entier. En 2024, Google a bloqué ou supprimé 415 millions d'annonces et suspendu plus de 5 millions de comptes pour avoir enfreint ses règles en matière d'annonces les plus étroitement associées à des escroqueries.