OpenAI a envisagé d'acheter Cursor avant de se tourner vers son rival Windsurf, un assistant d'IA de codage qui permet de pratiquer le « vibe coding » sans avoir de connaissances approfondies en programmation

OpenAI se rapproche de la rentabilité, mais les concurrents moins chers restent un défi



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 283 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Des sources au fait de l'affaire ont également indiqué qu'OpenAI a récemment entamé des négociations en vue de payer environ 3 milliards de dollars pour acquérir l'outil d'IA de codage Windsurf, a rapporté CNBC à la suite d'un article publié par Bloomberg. Si l'acquisition de Windsurf devait avoir lieu, il s'agirait de la plus grosse acquisition d'OpenAI à ce jour.La tentative d'acquisition par OpenAI d'une société d'assistant d'IA de codage fait suite à la publication de DeepSeek R1 en janvier 2025, qui a bouleversé des hypothèses de longue date sur l'intelligence artificielle.DeepSeek aurait été formé pour une fraction du coût des principaux modèles d'IA tout en offrant des performances comparables - remettant en cause la croyance selon laquelle la mise à l'échelle nécessite une puissance de calcul massive, ébranlant les marchés financiers et soulevant des questions sur les milliards dépensés par les géants américains de l'IA.OpenAI prévoit de tripler son chiffre d'affaires en 2025 pour atteindre environ 12,7 milliards de dollars en vendant des abonnements payants pour ses principaux modèles d'IA aux particuliers et aux entreprises.La société a dépassé le million d'abonnés commerciaux premium en septembre 2024. Toutefois, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que le géant de l'IA pourrait ne pas être rentable avant 2029.Selon Sam Altman, OpenAI a besoin d'un chiffre d'affaires d'environ 125 milliards de dollars pour rentabiliser son activité à forte intensité de capital.En février 2025, Sam Altman a déclaré que les coûts de développement de l'IA diminuaient considérablement. « Le coût d'utilisation d'un niveau donné d'IA diminue d'environ 10 fois tous les 12 mois », a écrit le PDG dans un billet de blog daté du 9 février.Malgré cela, les coûts élevés et les problèmes de centralisation continuent d'affecter les développeurs d'IA des grandes entreprises, qui doivent rivaliser avec leurs homologues plus agiles des logiciels libres.Le changement de stratégie d'acquisition d'OpenAI intervient à un moment où les assistants d'IA de codage, comme Cursor, font l'objet d'une attention minutieuse. Lancé en 2023 par Anysphere, Cursor a rapidement gagné en popularité grâce à des fonctionnalités telles que la génération de code et l'autocomplétion intelligente. Toutefois, certains utilisateurs ont signalé des comportements erratiques, notamment un cas où l'IA Cursor a refusé de générer du code et a conseillé au développeur d'apprendre à coder à la place, remettant ainsi en question la culture du « vibe coding ».Cette anecdote fait écho à des préoccupations plus générales soulevées par les détracteurs du « vibe coding », terme qui désigne le fait d'accepter aveuglément le code généré par l'IA sans le comprendre. Dans un récent billet de blog, le développeur Kush Creates a condamné la pratique du « vibe coding » , arguant qu'elle dilue les principes fondamentaux de la programmation et retire le contrôle aux développeurs humains.Cependant, tous les avis ne sont pas défavorables. Le développeur Namanyay a partagé une expérience plus positive avec Cursor , soulignant l'importance de personnaliser son comportement pour garantir une meilleure productivité. En configurant un fichier de règles et en fournissant à Cursor le contexte dont il a besoin, Namanyay a considérablement amélioré les performances de l'assistant d'IA et a intégré efficacement Cursor à son flux de travail SaaS.« J'ai découvert qu'en étant précis, en fournissant un contexte et en examinant toujours les suggestions, Cursor est passé d'un outil risqué à un véritable stimulant de la productivité pour mon projet », a déclaré Namanyay.CNBC, BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'OpenAI crédible ou pertinente ?