Un défenseur de l'Open Source affirme que DeepSeek est plus qu'un LLM : « C’est un mouvement, c’est Linux à nouveau »,

l'IA open source devient un acte de résistance face à l’hégémonie des GAFAM

Le « moment » qui dure

C'est Linux à nouveau

Mais qui pourra stopper DeepSeek ?



DeepSeek est peut-être né en Chine, mais il a cessé d'être chinois à la minute où il a été publié sur Hugging Face, accompagné d'un document détaillant son développement. Peu après, plusieurs développeurs, dont la Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI), se sont empressés de reproduire le succès de DeepSeek, mais cette fois sous la forme d'un logiciel libre. La BAAI, pour sa part, a lancé OpenSeek, une initiative ambitieuse visant à reprendre les modèles à poids ouvert de DeepSeek et à créer un projet qui surpasse DeepSeek tout en réunissant « les communautés mondiales de logiciels libres pour stimuler l'innovation collaborative dans les algorithmes, les données et les systèmes ». Si cela vous semble intéressant, ce n'est pas le cas du gouvernement américain, qui a rapidement inscrit BAAI sur sa liste de « méchants ». Quelqu'un doit rappeler aux décideurs politiques américains (et mondiaux) qu'aucun pays, aucune entreprise ni aucun gouvernement ne peut à lui seul contenir l'open source communautaire.Matt Asay, ancien COO de Canonical et désormais responsable des relations avec les développeurs de MongoDB (après avoir occupé des postes similaires chez AWS et Adobe), a publié un article d'opinion dans lequel il déclare que DeepSeek s'est échappé de ses frontières nationales et est devenu un géant de l'Open SourceIl a déclaré : « [DeepSeek] a cessé d'être chinois à la minute où il a été publié sur Hugging Face et personne ne peut remettre le génie de l'open source dans la bouteille - pas même le gouvernement américain ».Et de dire :« Il est de plus en plus courant, dans les milieux de l'IA, de parler du "moment DeepSeek", mais le qualifier de "moment", c'est se méprendre fondamentalement sur son importance. DeepSeek n'a pas eu qu'un moment. Il s'agit désormais d'un mouvement qui va contrecarrer tous les efforts déployés pour le contenir. DeepSeek, et l'écosystème d'IA open source qui l'entoure, est rapidement passé d'un bref instantané de génie technologique à quelque chose de beaucoup plus grand - et de beaucoup plus difficile à arrêter. Des dizaines de milliers de développeurs, qu'il s'agisse de chercheurs chevronnés ou d'amateurs passionnés, travaillent désormais à l'amélioration, au réglage et à l'extension de ces modèles open source d'une manière qu'aucune entité centralisée ne pourrait gérer seule ».Peu après que DeepSeek a fait des vagues, la Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI) a lancé OpenSeek, une suite open-weight visant à battre DeepSeek à son propre jeu et à rallier « les communautés open source mondiales pour stimuler l'innovation collaborative en matière d'algorithmes, de données et de systèmes ». Naturellement, les États-Unis ont fait ce qu'ils font et ont inscrit BAAI sur leur liste des mauvais élèves.Mais Asay ne croit pas à ces considérations géopolitiques. Le rythme et l'ampleur du développement communautaire font que les tentatives de contrôle sont ridiculement dépassées.Même Hugging Face, qui, comme le rappelle Asay, n'est qu'« une seule entreprise, une seule plateforme », essaie de faire de la rétro-ingénierie sur le modèle R1 de DeepSeek et de le diffuser largement. Cette plateforme permet désormais à des centaines de milliers de développeurs d'innover d'une manière « inégalée, même par les laboratoires d'entreprise les plus agiles ».Grâce à l'influence de Hugging Face et de beaucoup d'autres, des variantes des modèles DeepSeek trouvent déjà leur place dans un large éventail d'applications. Des entreprises comme Perplexity intègrent ces puissants modèles open source dans des services destinés aux consommateurs, prouvant ainsi leur utilité dans le monde réel. Cette démocratisation de la technologie garantit que les capacités d'IA de pointe ne sont plus enfermées dans les murs des grandes entreprises ou des laboratoires gouvernementaux d'élite, mais qu'elles sont au contraire ouvertement accessibles, adaptables et améliorables par une communauté mondiale.Selon lui, et ce n'est pas la première fois, OpenAI va dans la mauvaise direction. Alors que la chasse autrefois gardée de Microsoft affiche de vagues ambitions en matière d'open source, il n'a encore rien produit qui ressemble à DeepSeek ou OpenSeek. « Ils essaient d'endiguer un océan », plaisante Asay.Et Asay de remarquer que DeepSeek prend la même trajectoire que Linux : « La différence essentielle est que cette fois-ci, cela se passe en quelques mois, et non en quelques décennies » :« À bien des égards, l'essor de l'IA open source reflète la trajectoire de Linux au cours des dernières décennies. Ce qui a commencé comme le projet passionnel d'un développeur solitaire s'est rapidement transformé en une technologie essentielle et fondamentale adoptée par les entreprises du monde entier. Linux ne s'est pas imposé parce qu'il bénéficiait d'un soutien supérieur de la part des gouvernements ou des grandes entreprises, bien qu'il ait fini par obtenir l'un et l'autre. Non, Linux s'est d'abord imposé précisément parce qu'il a captivé les développeurs qui ont adhéré à sa promesse et contribué à son potentiel. Son ouverture inhérente a permis une croissance rapide et organique, motivée par la nécessité pratique et l'innovation persistante d'une communauté mondiale dévouée.« Nous assistons à un phénomène similaire avec DeepSeek et l'écosystème plus large de l'IA open source, mais cette fois-ci, il se produit beaucoup, beaucoup plus rapidement. Les cycles d'adoption et d'innovation de l'IA se comptent désormais en semaines et en mois, et non plus en années et en décennies, comme c'était le cas lors des précédentes révolutions technologiques. Les organisations qui s'accrochent à des approches propriétaires (OpenAI !) ou qui tentent d'exercer un contrôle par le biais de politiques restrictives (OpenAI !) ne se contentent pas de nager en amont, elles tentent d'endiguer un océan. (Oui, OpenAI a commencé à parler d'open source, mais elle est loin de publier un équivalent de DeepSeek/OpenSeek sur GitHub).Asay y va de sa réflexion :« Cela nous amène aux décideurs politiques et au rôle que les gouvernements imaginent pouvoir jouer. L'approche géopolitique actuelle de la gouvernance de l'IA, illustrée par les restrictions imposées au BAAI, est au mieux à courte vue, et au pire, activement nuisible. L'open source n'est pas soumis à des contrôles d'exportation ou à des embargos commerciaux. Il suffit d'une demande d'extraction, toute la journée, tous les jours. Essayer de bloquer ou de ralentir le mouvement de l'IA open source par des décrets politiques, c'est méconnaître fondamentalement la nature décentralisée et organique de l'évolution technologique elle-même.« En effet, la guerre entre les pays et les entreprises pour dominer l'IA est déjà terminée. Il est trop tôt pour affirmer que l'IA open source a gagné (la plupart des modèles que nous utilisons régulièrement sont propriétaires), mais tous les signes pointent vers l'open source. Cela dit, il reste à voir jusqu'à quel point les grands acteurs sont prêts à s'ouvrir : Le Llama 4 de Meta, par exemple, est exceptionnellement impressionnant, mais Meta semble déterminé à s'en tenir à sa position de licence « suffisamment ouverte ».« L'histoire récente de la technologie souligne les raisons pour lesquelles les stratégies d'endiguement axées sur les politiques échouent inévitablement. Les écosystèmes open source fonctionnent comme des organismes vivants, qui mutent et s'adaptent en permanence. Contrairement aux projets centralisés des entreprises, les initiatives open source telles qu'OpenSeek évoluent rapidement, en tirant parti d'une collaboration mondiale à grande échelle. Les innovations qui pourraient prendre des années dans des environnements fermés se produisent souvent en quelques semaines lorsque le code, les idées et les données circulent librement.« Les décideurs en matière d'IA feraient bien de comprendre cette dynamique le plus tôt possible. Non seulement les politiques restrictives ne parviendront pas à enrayer la propagation de l'IA open source, mais elles nuiront involontairement aux entreprises nationales et éloigneront l'innovation et le leadership technologique essentiel. (Le président Trump tente désespérément de rééquilibrer l'innovation en matière d'IA au détriment des États-Unis en imposant des droits de douane qui menacent d'interrompre les dépenses d'infrastructure en matière d'IA de Microsoft, de Google, d'Amazon et de Meta, entre autres).« La nature imparable du mouvement de l'IA open source - illustrée par DeepSeek et sa descendance mondiale - est le signe d'un changement profond dans le développement technologique. Personne ne peut s'approprier cette vague, personne ne peut l'arrêter et personne ne peut la contenir. Il faut l'adopter, la façonner, y contribuer, ou risquer d'être laissé pour compte. Source : Matt Asay