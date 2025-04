Diplômes Universitaires à l'Épreuve de l'IA : la Génération Z se sent flouée

37 % des employeurs préfèrent embaucher une IA plutôt qu'un jeune diplômé de la génération Z

Les juniors n'ont pas les connaissances essentielles pour créer des logiciels sécurisés

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Quatre années de cours, des milliers de dollars de frais de scolarité et un diplôme fraîchement obtenu... tout cela pour être surpassé par un chatbot.Alors que l'intelligence artificielle envahit le monde du travail, près de la moitié des demandeurs d'emploi de la génération Z affirment que leurs diplômes ont déjà été rendus obsolètes par la montée en puissance d'outils d'IA générative tels que ChatGPT - et ils se demandent pourquoi ils se sont donné la peine d'étudier.C'est une perte de temps et d'argent, selon les personnes interrogées dans le cadre d'un nouveau rapport d'Indeed, qui révèle que 49 % des demandeurs d'emploi de la génération Z pensent que leur formation universitaire a perdu de sa valeur sur le marché du travail en raison de l'IA. Seul un tiers des milléniaux est de cet avis, et seul un baby-boomer sur cinq éprouve des regrets similaires, comme l'indique un rapport de CIO Dive.La marée technologique n'est pas près de s'inverser. Les entreprises adoptent l'IA plus rapidement que vous ne pouvez dire « réécriture de CV », et les jeunes travailleurs - en particulier ceux qui viennent de terminer leurs études - sont ceux qui ressentent le plus la pression.Le rapport d'Indeed, réalisé par Harris Poll et basé sur les réponses de 772 travailleurs et demandeurs d'emploi américains ayant au moins un diplôme universitaire, révèle un fossé générationnel dans la confiance en la carrière.Les jeunes candidats sont beaucoup plus susceptibles que leurs aînés de penser que l'IA a rendu leurs compétences - et leurs études - inutiles.Pire encore, les diplômes universitaires perdent rapidement leur priorité dans les offres d'emploi. Alors que les entreprises abandonnent de plus en plus l'exigence des quatre années d'études, la moitié des membres de la génération Z déclarent aujourd'hui que l'université a été un mauvais investissement.« Chaque poste actuellement affiché sur le tableau d'affichage des offres d'emploi d'Indeed sera probablement exposé à un certain niveau à l'IA générative et aux changements qu'elle représente », a averti Linsey Fagan, conseillère principale en stratégie des talents d'Indeed.Et les employeurs ne recherchent pas seulement des personnes diplômées, mais aussi des personnes qui savent comment travailler avec les machines.« Pour qu'une organisation réussisse avec l'IA, chaque employé doit avoir une compréhension de base de l'IA et de la manière dont son entreprise l'utilise », a déclaré Linsey Fagan. « Les dirigeants jouent un rôle crucial dans ce changement en évaluant leurs équipes, en écoutant les besoins individuels et en soutenant leur développement. »La pression pour s'adapter est réelle. Des postes de débutants aux postes de direction, l'IA transforme non seulement la façon dont les gens travaillent, mais aussi ce sur quoi ils travaillent, comment ils sont payés, et même qui est embauché.Certains employeurs réagissent en proposant des programmes de perfectionnement, tandis que des fournisseurs de technologie comme Microsoft et Google déploient des outils de formation publics pour préparer les travailleurs à l'IA - et les aider à le rester.La plateforme d'enseignement en ligne O'Reilly a fait état d'une forte augmentation de la demande d'outils d'apprentissage de l'IA l'année dernière, avec quatre fois plus de professionnels s'inscrivant à des cours sur l'apprentissage automatique, l'ingénierie rapide et d'autres compétences autrefois réservées à une niche.« Pour vraiment libérer le potentiel de l'IA, les organisations doivent investir dans leur personnel, en offrant des formations, des expériences pratiques et des possibilités d'explorer de nouveaux outils dans un environnement favorable », a déclaré Fagan.« Les organisations ont besoin que les employés soient motivés pour essayer ces outils et qu'ils veuillent les appliquer dans leur travail quotidien. »Cela signifie qu'il est préférable d'apprendre la technologie, ou de se laisser distancer.« Pourquoi passer quatre ans et s'endetter lourdement alors qu'une IA peut apprendre mon métier en quelques secondes ? », s'interroge Léa, fraîchement diplômée en marketing digital. Ce sentiment est loin d'être isolé. Les témoignages abondent, notamment dans les domaines du journalisme, du droit, du marketing et de la finance, secteurs particulièrement affectés par l'émergence rapide de ChatGPT, Midjourney et d'autres IA génératives.Selon un rapport du Forum Économique Mondial, près de 44% des compétences actuelles seront obsolètes d'ici 2027 à cause de l'IA et de l'automatisation. Cette perspective renforce l'idée chez de nombreux jeunes diplômés que leurs années d'études auraient pu être mieux investies dans l'apprentissage de compétences pratiques ou directement liées à la gestion et au développement technologique.La désillusion pousse certains jeunes à reconsidérer leurs choix professionnels. On observe ainsi une hausse notable de l'intérêt pour des formations courtes, ciblées sur des compétences techniques directement applicables, telles que la programmation, la gestion de projets technologiques ou la cybersécurité. D'autres envisagent même de quitter les voies traditionnelles pour explorer des opportunités d'entrepreneuriat numérique où l'adaptabilité prime sur les diplômes formels.Face à cette situation, les institutions éducatives sont interpellées : doivent-elles repenser profondément leurs cursus pour intégrer davantage les compétences numériques avancées et les capacités à collaborer avec l'intelligence artificielle ? L'urgence est palpable, car le risque est grand de voir une génération entière perdre confiance dans la valeur d'une éducation supérieure traditionnelle.Pourtant, tout n'est pas perdu. Des experts suggèrent que la clé réside dans la réorientation des formations vers des compétences humaines difficiles à automatiser : esprit critique, empathie, créativité et prise de décision stratégique. Ces compétences, couplées à une bonne maîtrise des outils numériques avancés, pourraient offrir aux jeunes diplômés un avantage décisif dans un marché du travail dominé par l'IA.La génération Z fait ainsi face à un carrefour décisif : s'adapter rapidement ou risquer de se retrouver dépassée par la vitesse fulgurante des évolutions technologiques.Selon une enquête de la Hult International Business School , environ 37 % des employeurs ont déclaré qu'ils préféraient embaucher l'IA plutôt qu'un jeune diplômé. Dans le cadre de l'étude, 1 600 employeurs ont été interrogé et 96 % d'entre eux ont déclaré que la plupart des formations universitaires ne préparent pas du tout les gens à leur travail.Au total, 89 % d'entre eux ont déclaré qu'ils évitaient d'embaucher des jeunes diplômés.Ce sentiment reflète un décalage croissant entre les études universitaires et les compétences dont les employés ont besoin pour réussir en début de carrière. Dans l'enquête de Hult, 77 % des jeunes diplômés ont déclaré avoir appris davantage en six mois de travail qu'au cours de leurs quatre années d'études.L'enquête a également révélé que les entreprises, malgré leur recours privilégié à l'IA, peinent à trouver des talents. La quasi-totalité des dirigeants, soit 98 % d'entre eux, ont déclaré que leur organisation avait du mal à trouver des talents.En ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas embaucher de jeunes diplômés, 60 % d'entre eux déclarent que les travailleurs n'ont pas d'expérience pratique et 55 % qu'ils ne travaillent pas bien au sein d'une équipe.En réfléchissant à leur propre expérience universitaire, 94 % des jeunes diplômés regrettent leur diplôme et 43 % se sentent condamnés à l'échec parce qu'ils n'ont pas choisi le bon diplôme.De nombreux rapports indiquent que les employeurs se plaignent de l'état déplorable des connaissances informatiques des employés de la génération Z. Un rapport publié en février 2024 par la Linux Foundation Research et de l'Open Source Security Foundation (OpenSSF) indique que de...