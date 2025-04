Les adolescents utilisent ChatGPT pour obtenir des conseils financiers et réaliser des investissements en bourse

Selon l'étude Charles Schwab Modern Wealth Survey of 2024, l'investisseur moyen de la génération Z est entré sur le marché à 19 ans seulement, contre 25 ans pour les Millennials, 32 ans pour la génération X et 35 ans pour les Boomers. Cependant, certains Zoomers, attirés par les influenceurs et les promesses d'enrichissement rapide sur TikTok, investissent dans des cryptomonnaies douteuses et des actions mimétiques sans avoir fait leurs recherches.Grâce à un mélange d'outils d'IA, d'emplois après l'école et de parents financièrement avisés, les Zoomers se lancent dans le marché boursier plus tôt que n'importe quelle génération précédente. Les adolescents de la génération Z transforment l'argent de leur travail extrascolaire en gains boursiers importants.Ryan Sorrell n'avait que 8 ans lorsqu'il a fait son premier investissement dans le bitcoin. Aujourd'hui âgé de 15 ans, il est serveur dans une maison de retraite et investit ses 800 dollars mensuels dans des actions Bitcoin et MicroStrategy. Jusqu'à présent, il a réalisé 6 000 dollars de bénéfices, avec l'aide d'outils d'IA comme ChatGPT. « Cela m'aide beaucoup de faire des scénarios, de voir où j'en serais si je faisais cela dans 10 ans », a déclaré Ryan Sorrell.Il affirme que le fait d'investir tôt a changé sa façon d'appréhender l'argent : « je le place sur le marché et j'en tire un rendement au lieu de le perdre pour acheter une paire de chaussures, par exemple ». Mais les experts financiers mettent en garde contre l'achat de memecoins ou de cryptomonnaies douteuses. « Investissez toujours dans des choses que vous utilisez », affirme Brian Belski, stratège en chef des investissements chez BMO Capital Markets.Sophia Castiblanco, aujourd'hui âgée de 18 ans et en première année d'université, a commencé à investir à l'âge de 14 ans en utilisant l'argent de sa chaîne YouTube de critiques de jouets. Elle a d'abord investi 300 dollars par mois, puis 3 000 dollars par mois dans des entreprises technologiques de premier plan telles que Tesla, Amazon et Nvidia. Même après les récentes turbulences sur les marchés financiers, Sophia Castiblanco a continué à investir.« Je pense que c'est le moment idéal pour placer de l'argent sur le marché », a-t-elle déclaré. Elle espère que ses bénéfices serviront à financer un bien d'investissement pour obtenir des revenus passifs. Sophia Castiblanco souhaite également que davantage de jeunes femmes se lancent tôt dans la finance. « Il serait très utile que les écoles proposent des cours de finance dès le plus jeune âge, afin que les élèves acquièrent une meilleure culture financière ».Perrin Myerson a commencé à s'intéresser aux actions à l'âge de 14 ans, après avoir découvert le forum WallStreetBets de Reddit. Il a ouvert son premier compte avec l'aide de son père, puis a investi son salaire de Taco Bell dans des actions telles qu'Amazon et Palantir. Aujourd'hui âgé de 22 ans, il dirige une startup et se targue d'un retour sur investissement de 51 %. « Trop de jeunes de mon âge cherchent à s'enrichir rapidement », prévient Perrin Myerson.Isaiah Jones, un lycéen de 16 ans, a constitué un portefeuille de cryptomonnaies avec l'argent de la tonte de pelouse et affirme que le trading est désormais « courant » dans son école de Richmond, en Virginie. « Au début, le trading était ringard, mais aujourd'hui, il est devenu courant », a-t-il déclaré.ChatGPT peut aider dans de nombreux domaines, de la recherche à la génération d'images en passant par la planification de plans. Mais lorsqu'il s'agit de conseils financiers, il est probablement préférable de s'en remettre aux experts (humains). Près de la moitié (47 %) des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête Experian réalisée en octobre 2024 ont déclaré avoir essayé d'utiliser des outils d'IA générative pour obtenir des conseils financiers.Mais une nouvelle étude du site d'analyse des courtiers, Investing in the Web, a révélé que les outils tels que ChatGPT ne sont peut-être pas très efficaces dans ce domaine. Les chercheurs ont posé à ChatGPT 100 questions relatives à la finance et ont ensuite fait examiner les réponses par des experts du secteur au sein de leur entreprise. Les résultats ont révélé que ChatGPT ainsi que ses rivaux ne sont pas les conseillers financiers les plus qualifiés.Selon le rapport de l'étude, ChatGPT a répondu de manière incorrecte à 35 % des questions financières, une réponse sur trois étant hallucinée pour les questions centrées sur les finances et les investissements. Dans le cadre de l'étude, les chercheurs ont posé des questions toujours d'actualité, notamment :Le chatbot a répondu correctement à 65 % des questions, tandis que 29 % ont été qualifiées d'incomplètes ou de trompeuses, et 6 % se sont révélées complètement incorrectes. Andrew Lo, directeur du laboratoire d'ingénierie financière à la Sloan School of Management du MIT, a déclaré à Fortune en janvier dernier qu'il y a trois domaines principaux où il est « assez dangereux » de demander des conseils à l'IA générative : droit, financier et médical.« Ces trois domaines présentent de très grands dangers s'ils ne sont pas bien gérés », a déclaré l'expert Andrew Lo. Pedro Braz, directeur général de la plateforme Investing in the Web, a déclaré dans un communiqué qu'il est important de vérifier ses sources, en particulier lorsqu'il s'agit d'informations financières reposant sur des données actualisées susceptibles de changer, telles que les taux d'intérêt et les performances boursières quotidiennes.« ChatGPT a des problèmes bien connus en ce qui concerne les informations actualisées. Il est préférable d'aller à la source même de l'information, plutôt que de demander des données [financières] à des chatbots d'IA », a déclaré Pedro Braz. Selon les experts, les conséquences peuvent être dangereuses.Une nouvelle vague d'investisseurs de la génération Z utilise ChatGPT pour obtenir des conseils financiers et prendre des décisions d'investissement. Cela illustre la manière dont l'IA générative est de plus en plus intégrée dans les stratégies d'investissement, tant par les jeunes que par les investisseurs plus expérimentés. Mais bien que les gains des adolescents semblent indiquer que cette stratégie est payante, les experts affirment que les risques sont importants.ChatGPT peut halluciner des conseils financiers et induire en erreur les investisseurs non avertis. Selon les experts, travailler avec un conseiller financier humain permet une planification financière plus rigoureuse. Les détails de la situation et des objectifs financiers d'une personne peuvent être discutés plus en détail afin de créer un plan personnalisé qui comprend une compréhension de tous les risques liés aux mouvements d'argent potentiels.Mais l'IA générative fournira des conseils financiers à partir de quelques détails mineurs, et les personnes qui s'en inspirent sans réfléchir risquent de commettre des erreurs coûteuses. Des avocats ont déjà payé le prix fort pour s'être appuyés sur des jurisprudences hallucinées par ChatGPT , sans vérification.Source : rapport d'étude ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous déjà utilisé l'IA pour obtenir des conseils financiers ? Si oui, partagez votre expérience.L'utilisation de l'IA pour obtenir des conseils financiers est-elle une bonne pratique ? Quid des risques ?