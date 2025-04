Le PDG de Perplexity AI évoque la lutte contre l'hégémonie de Google et la future guerre des navigateurs propulsés par l'IA

il veut apparemment battre Google et Meta au jeu de l'espionnage des utilisateurs

Des partenariats afin de préinstaller Comet sur les appareils grand public

Un navigateur pour contourner les restrictions des systèmes d'exploitation

Cataloguer la vie numérique des utilisateurs afin de vendre des publicités

Conclusion



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 304 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Perplexity AI a émergé en décembre 2022 comme l'un des tout premiers moteurs de recherche propulsés par l'IA générative. Il utilise un grand modèle de langage (LLM) pour traiter les requêtes et synthétiser des réponses basées sur les résultats de la recherche Web. Avec une approche conversationnelle, Perplexity AI permet aux utilisateurs de poser des questions complémentaires et de recevoir des réponses avec des citations de ses sources sur Internet.L'objectif déclaré de Perplexity AI est de remettre en cause la domination de Google dans le domaine de la recherche en ligne. Cependant, Perplexity AI fait l'objet de nombreuses controverses, notamment depuis qu'il est apparu que Perplexity AI dissimule l'agent utilisateur qu'il envoie explorer les sites Web.Le 24 février 2025, Perplexity AI a annoncé Comet, son propre navigateur Web, avec des inscriptions ouvertes pour un accès anticipé. Le lancement de Comet s'inscrit dans son plan plus large de rivaliser avec Google sur le marché de la recherche en ligne. Plus précisément, Perplexity AI veut concurrencer à la fois le moteur de recherche de Google et son navigateur Web dominant Chrome. Perplexity AI prévoit de lancer Comet au cours du mois de mai.Perplexity AI compterait près de 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels et a levé des centaines de millions de dollars. Le PDG Aravind Srinivas affirme que Perplexity AI répond actuellement à environ 600 millions de requêtes par mois, ce qui représente environ 0,14 % du volume de requêtes traitées par Google. Google s'est appuyé sur partenariats lucratifs avec les fabricants d'appareils pour assoir sa domination sur les moteurs de recherche et les navigateurs. Le géant de la recherche en ligne a noué des partenariats avec fabricants de premier plan comme Apple et Samsung pour que son moteur de recherche soit le choix par défaut dans leurs navigateurs. Avec Android, Google insiste pour que les fabricants installent Chrome par défaut sur leurs smartphones.Perplexity AI veut suivre la même voie à un moment où Google est en proie à des pressions réglementaires. (Le gouvernement américain a accusé Google d'avoir étouffé la concurrence avec ces partenariats lucratifs. Google a perdu son procès et pourrait être contraint par le tribunal de vendre Chrome.)Perplexity AI a commencé à conclure des accords de distribution avec les fabricants de téléphones Android. Récemment, Motorola a annoncé que Perplexity AI serait préinstallé sur ses nouveaux téléphones Razr, permettant ainsi au moteur de réponse de la startup d'IA d'accéder à des millions de clients supplémentaires. L'intégration n'est pas aussi poussée comme les deux entreprises souhaitaient, mais pour Perplexity AI, il s'agit néanmoins d'une victoire.« Si Google n'avait pas été confronté à ce procès antitrust du DOJ, nous n'aurions pas été en mesure de réaliser ce partenariat. Ils auraient intimidé un grand nombre d'équipementiers. J'ai eu des conversations avec des opérateurs de télécommunications qui ne voulaient même pas nous écouter ou prendre part à des réunions avec nous de peur que, si Mountain View était mis au courant, leur part de revenus puisse être réduite », explique Aravind Srinivas.Samsung a investi dans Perplexity AI. Aravind Srinivas espère que le géant sud-coréen accepte aussi de précharger son assistant d'IA sur ses appareils. « J'espère que nous pourrons trouver un moyen de travailler avec eux. Je ne sais pas qui aura le défaut ou s'il s'agira d'une étape d'intégration », a déclaré Aravind Srinivas. Selon lui, Perplexity AI vise à conclure des partenariats avec les OEM pour Comet, y compris pour les versions pour Mac et Windows.« Tout comme Google a toutes ses relations avec les OEM pour Android, Microsoft a des contrats encore pires pour les ordinateurs portables. Nous devons donc mener cette bataille difficile là aussi. Nous devons être intelligents et nous battre. Il serait très difficile de trouver des gens qui diraient objectivement que Copilot est un meilleur produit que Perplexity, mais Copilot est la seule IA qui est chargée nativement sur Windows », a noté Aravind Srinivas.Aravind Srinivas cherche aussi un moyen d'accéder au système d'exploitation iOS de l'iPhone d'Apple, connu pour être un jardin clos. « La raison pour laquelle nous créons un navigateur est qu'il s'agit peut-être de la meilleure façon de créer des agents. Sur iOS et Android, nous n'avons pas de contrôle au niveau du système d'exploitation. Il n'est pas possible d'appeler facilement des applications et d'accéder à leurs informations », a déclaré Aravind Srinivas.« Nous devons donc construire un agent au niveau du système d'exploitation, et un navigateur est essentiellement un système d'exploitation conteneurisé. Il peut vous permettre d'accéder à d'autres services tiers par le biais d'onglets cachés si vous êtes déjà connecté à ces services, d'analyser la page du côté client, d'effectuer des raisonnements et de prendre des mesures en votre nom. C'est cette architecture qui nous intéresse », a expliqué le PDG.Il a ajouté : « répondre à des questions va devenir un produit de base. Nous devons construire notre prochain ensemble d'avantages en réalisant des actions. C'est pourquoi nous construisons un navigateur. Le navigateur est le meilleur endroit où les gens peuvent agir. Nous voulons passer à un front-end différent ».Le directeur commercial de Perplexity AI, Dmitry Shevelenko, a exprimé l'intérêt de l'entreprise pour l'acquisition de Chrome si Google venait à être contraint de le céder. Il estime que Perplexity AI pourrait gérer le navigateur sans compromettre sa qualité ni facturer les utilisateurs, tout en maintenant le modèle open source de Chromium. ​Cependant, le projet de Perplexity AI suscite de nombreuses préoccupations en matière de respect de la vie privée.Aravind Srinivas a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles Perplexity AI construit son propre navigateur est de « collecter des données sur tout ce que les utilisateurs font en dehors de sa propre application ». Ceci afin de pouvoir vendre des publicités premium. « C'est l'une des autres raisons pour lesquelles nous voulions créer un navigateur : nous voulons obtenir des données en dehors de l'application pour mieux vous comprendre », a-t-il déclaré.Il a ajouté : « en effet, certaines des questions posées par les utilisateurs à ces IA sont purement professionnelles. Ce n'est pas comme si c'était personnel ». Mais les questions liées au travail n'aideront pas l'entreprise d'IA à construire un dossier suffisamment précis. Il faut donc épier toutes ses activités en ligne.« En revanche, les choses que vous achetez, les hôtels où vous allez, les restaurants que vous fréquentez, le temps que vous passez à naviguer, tout cela nous en dit beaucoup plus sur vous », explique-t-il. Il estime que les utilisateurs de Comet ne verront pas d'inconvénient à un tel suivi, car les publicités devraient être plus pertinentes pour eux. Cependant, beaucoup considèrent cela comme une sorte d'intrusion agressive dans la vie privée des internautes.Bien sûr, il n'a pas tort. La surveillance discrète des utilisateurs sur Internet a permis à Google de devenir la société à la capitalisation boursière d'environ 2 000 milliards de dollars qu'elle est aujourd'hui. « Nous prévoyons d'utiliser tout ce contexte pour établir un meilleur profil de l'utilisateur et, peut-être, par le biais de notre flux de découverte, nous pourrions y afficher des publicités », a expliqué Aravind Srinivas dans le podcast TBPN podcast.Google n'est toutefois pas le seul à surveiller les utilisateurs. La technologie de suivi publicitaire de Meta, Pixels, qui est intégrée sur les sites Web à travers l'Internet, permet à Meta de recueillir des données, même sur les personnes qui n'ont pas de compte Facebook ou Instagram. Même Apple, qui se présente comme un protecteur de la vie privée, suit la localisation des utilisateurs pour vendre de la publicité dans certaines de ses applications par défaut.D'autres entreprises spécialisées dans l'IA tentent également de construire leur propre navigateur Web. Selon plusieurs rapports, OpenAI travaille sur son propre navigateur Web pour rivaliser avec Chrome . Google pourrait donc se retrouver en difficulté s'il est contraint de vendre son navigateur phare.Le PDG de Perplexity AI, Aravind Srinivas, veut défier la domination de Google en visant à préinstaller l'assistant d'IA de son entreprise sur les appareils Android. Parallèlement, Aravind Srinivas positionne Perplexity AI pour rivaliser dans ce qu'il considère comme la prochaine arène majeure de la course à l'IA : le navigateur Web. Aravind Srinivas suggère en effet qu'un navigateur Web lui permettrait de contourner les restrictions des systèmes d'exploitation.On ne saurait trop insister sur l'ironie du fait que Aravind Srinivas explique ouvertement ses ambitions en matière de vente de publicité. Google est actuellement en procès contre le ministère américain de la Justice (DOJ), qui l'accuse de s'être comporté de manière monopolistique pour dominer la recherche et la publicité en ligne. Le ministère de la Justice souhaite que le tribunal ordonne à Google de céder son navigateur Web Chrome OpenAI et Perplexity ont déclaré qu'ils achèteraient le navigateur Chrome si Google était contraint de le vendre. Cependant, les ambitions d'Aravind Srinivas montrent que Perplexity ne veut pas seulement concurrencer la firme de Mountain View, mais veut apparemment devenir le nouveau Google.Le lancement imminent de son navigateur Comet et ses partenariats stratégiques marquent des étapes clés dans cette initiative. Cependant, l'introduction de la publicité soulève des inquiétudes quant à la préservation de l'objectivité et de la pertinence des informations fournies par Perplexity AI. Des critiques ont été formulées sur la manière dont l'entreprise indexe les sites Web et sur le manque de transparence dans ses méthodes de collecte de données. Des investigations ont suggéré que la plateforme pourrait contourner les protocoles d'exclusion des robots pour accéder à des contenus protégés, ce qui soulève des préoccupations éthiques et juridiques. ​L'annonce du navigateur Web Comet a exacerbé les préoccupations concernant les pratiques de Perplexity AI.Source : Aravind Srinivas, PDG de Perplexity AIQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des ambitions de Perplexity AI dans le domaine de la publicité ?Que pensez-vous d'un navigateur propulsé par l'IA ? Seriez-vous prêt à utiliser un tel navigateur ?Pensez-vous que Perplexity AI est capable de rivaliser avec Google dans le domaine de la recherche en ligne ?