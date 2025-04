Lors d'une démonstration préalable au lancement, Adam Fry, responsable du produit de recherche ChatGPT chez OpenAI, a montré comment l'expérience utilisateur actualisée pouvait être utilisée pour aider les personnes utilisant l'outil pour la recherche de produits à décider quelle machine à expresso ou quelle chaise de bureau acheter. Les recommandations de produits présentées aux acheteurs potentiels sont basées sur ce que ChatGPT retient des préférences de l'utilisateur, ainsi que sur les avis sur les produits tirés de l'ensemble du web.Fry indique que les utilisateurs de ChatGPT effectuent déjà plus d'un milliard de recherches sur le web par semaine et qu'ils utilisent l'outil pour effectuer des recherches dans un large éventail de catégories d'achat, telles que la beauté, les articles ménagers et l'électronique.OpenAI a enrichi ChatGPT d’un mode « shopping » intégré. Désormais, l’assistant peut recommander des produits à l’utilisateur et afficher des liens d’achat vers les sites marchands​. Dans cette nouvelle expérience expérimentale, ChatGPT affiche pour chaque article une fiche illustrée (photo, prix, note, avis) et un bouton « Acheter » pointant vers le e-commerçant correspondant. Le déploiement est prévu pour tous les utilisateurs (connectés ou non) mais l’achat effectif s’opère hors de ChatGPT : en cliquant sur « Acheter », l’acheteur est redirigé vers le site du vendeur pour finaliser la transaction​.Les suggestions de produits reposent à la fois sur la mémoire de l’utilisateur et sur les avis glanés sur Internet​. Selon Wired, l’IA prend en compte les préférences déjà exprimées par l’utilisateur (par exemple une couleur ou une marque favorite) et agrège les avis (blogs, guides d’achat, forums) pour formuler ses recommandations. Le résultat est un parcours d’achat dialogué : l’utilisateur décrit ses besoins en langage naturel, et ChatGPT « comprend » les points forts et faibles des produits pour proposer les meilleures options. OpenAI souligne que, pour l’instant, ces résultats sont purement « organiques » et non publicitaires. Autrement dit, il n’y a pas (encore) d’annonces sponsorisées : les produits mis en avant sont choisis « indépendamment » par l’algorithme​, avant toute monétisation.Dans l’interface ChatGPT, une requête liée à un produit déclenche automatiquement l’affichage de cartes produits détaillées. ChatGPT montre alors des images du produit, son prix, ses avis et un lien direct pour l’acheter​. Par exemple, l’utilisateur peut demander « quelle chaise de bureau ergonomique choisir ? », et l’IA présentera plusieurs modèles avec photos et boutons d’achat renvoyant aux sites d’Amazon, Walmart, etc. L’interface ressemble à Google Shopping : cliquer sur l’image d’un produit fait apparaître une liste de revendeurs (Amazon, Walmart…) avec leurs prix​. Toutefois, la grande différence mise en avant par OpenAI est l’absence d’annonces payantes pour le moment. ChatGPT privilégie une approche « conversationnelle » et personnalisée plutôt qu’un classement algorithmique opaque. Adam Fry (responsable produit Recherche chez OpenAI) explique « qu'il ne s’agit pas de regarder des signaux dans un algorithme » classique, mais d’analyser comment les gens parlent des produits (pour en extraire pros et inconvénients)​. Si l’utilisateur indique par exemple qu’il préfère les vêtements noirs d’une enseigne donnée, l’IA « mémorisera cette information » pour affiner ses conseils la fois suivante.L’expérience s’appuie sur la fonctionnalité de recherche Web de ChatGPT, lancée fin 2024 pour les abonnés puis ouverte à tous début 2025. Grâce à ce dispositif de navigation en temps réel, ChatGPT est capable de récupérer des données produits à jour et des avis récents pour enrichir ses réponses. Par ailleurs, OpenAI a introduit plusieurs nouveautés pour améliorer la fiabilité des résultats : le système de citations multiples dans les réponses Web et l’interface de surlignage des sources permettent à l’utilisateur de vérifier l’information (par exemple en comparant plusieurs revues d’un même produit)​. D’autres ajouts plus généraux (recherches tendances, saisie semi-automatique) rappellent encore une fois les pratiques de Google et visent à rendre l’outil plus performant.[TWITTER]

