L'IA générative déplace des travailleurs, diffuse de fausses informations, menace la sécurité nationale et génère une consommation d'énergie et des émissions de carbone importantes, selon une agence US



Dans le prolongement des préoccupations croissantes du GAO concernant l'impact de l'IA sur l'environnement, des experts ont tiré la sonnette d'alarme au sujet des besoins considérables en énergie et en eau de l'IA générative. La chercheuse Sasha Luccioni a prévenu que l'IA générative accélère la crise climatique en raison de sa forte consommation d'énergie. Selon la chercheuse, la GenAI peut émettre plusieurs tonnes de CO2 par jour et utilise jusqu'à 30 fois plus d'énergie que les recherches traditionnelles sur le web, contribuant ainsi de manière significative à la crise climatique.Dans le dernier des nombreux rapports d'évaluation des technologies d'IA réalisés par le GAO - une agence non partisane qui fournit des audits et des évaluations au Congrès, aux dirigeants des agences exécutives et au grand public sur demande - le bureau législatif a souligné les multiples risques humains et environnementaux posés par le développement sans entrave et l'utilisation à grande échelle de cette technologie. « L'IA générative peut déplacer des travailleurs, contribuer à la diffusion de fausses informations et créer ou accroître des risques pour la sécurité nationale », peut-on lire dans le rapport.Les menaces pesant sur la confidentialité des données et la cybersécurité, l'utilisation de systèmes biaisés et le manque de responsabilité pourraient avoir des effets inattendus sur la société, la culture et les personnes, écrit le GAO.Il est tout aussi urgent de déterminer à quel point la formation de l'IA (et son utilisation continue) représente une perte d'énergie et comment nous pouvons l'atténuer.« La formation et l'utilisation de l'IA générative peuvent entraîner une consommation d'énergie, des émissions de carbone et une utilisation d'eau considérables », affirme le GAO. « Les effets environnementaux de l'utilisation de l'IA générative ont reçu moins d'attention que les effets de sa formation... Il est difficile de faire des déclarations définitives sur ces risques et défis parce que l'IA générative évolue rapidement et que les développeurs privés ne divulguent pas certaines informations techniques essentielles. »Le manque de données fournies par les développeurs d'IA entrave de plus en plus la recherche environnementale, explique le GAO, empêchant l'évaluation de l'IA générative et de ses cas d'utilisation, y compris ceux qui sont conçus « pour le bien ». Par ailleurs, le GAO a constaté que les mesures politiques existantes risquent de ne pas tenir compte de l'impact humain de l'IA générative au fil des générations.L'administration Trump, et le dirigeant controversé du Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) Elon Musk, n'ont pas hésité à mettre en œuvre l'intelligence artificielle au sein du gouvernement fédéral, notamment par le biais de nouveaux mémorandums axés sur l'accélération de l'utilisation d'un système d'IA « à fort impact » de fabrication américaine. Le 24 avril, Donald Trump a signé un décret créant un groupe de travail sur l'éducation à l'intelligence artificielle, qui facilitera l'adoption de l'IA par les éducateurs et les élèves de la maternelle à la terminale.Ce décret fait suite à d'autres décrets annulant les engagements de l'administration Biden en matière de surveillance de l'IA. Donald Trump et le vice-président J.D. Vance ont tous deux déclaré vouloir maintenir la « domination mondiale » du pays en matière d'intelligence artificielle et s'opposer à une « réglementation excessive » de la technologie, en refusant de signer les accords internationaux sur l'IA, notamment la récente déclaration du sommet de Paris sur l'IA inclusive - le Royaume-Uni a également choisi de ne pas signer.Le programme scientifique anti-climat de Donald Trump s'est accéléré, soutenu par le retrait du président de l'accord de Paris sur le climat et la réduction des subventions scientifiques fédérales et du financement de la recherche, y compris les allocations aux agences fédérales telles que la NASA et l'Agence nationale océanique et atmosphérique (NOAA). Entre-temps, Donald Trump s'est aligné (et a reçu des fonds) sur certains des plus grands partisans de l'IA, notamment Elon Musk de xAI et Sam Altman d'OpenAI.Pour ne rien arranger, Google a récemment attribué l'augmentation massive de ses émissions de carbone à l'IA . L'entreprise a reconnu que l'augmentation de la charge de travail de l'IA dans ses centres de données avait fait échouer ses efforts pour atteindre les objectifs de zéro émission nette, soulignant les compromis environnementaux de l'adoption généralisée de l'IA générative.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude du GAO crédibles ou pertinentes ?