Les dernières mises à jour de GPT-4o ont rendu la personnalité trop flagorneuse et ennuyeuse (même s'il y a de très bonnes parties), et nous travaillons sur des correctifs dès que possible, certains aujourd'hui et d'autres cette semaine.



À un moment donné, nous partagerons les enseignements que nous avons tirés de cette expérience, qui s'est révélée intéressante.



the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.



at some point will share our learnings from this, it's been interesting. — Sam Altman (@sama) April 27, 2025

Nous avons commencé à retirer la dernière mise à jour de GPT-4o hier soir.



Le retour en arrière a été effectué à 100 % pour les utilisateurs gratuits et nous ferons une nouvelle mise à jour lorsque le retour en arrière sera terminé pour les utilisateurs payants, si possible dans le courant de la journée.



Nous travaillons sur des correctifs supplémentaires pour la personnalité du modèle et nous vous en dirons plus dans les prochains jours.



we started rolling back the latest update to GPT-4o last night



it's now 100% rolled back for free users and we'll update again when it's finished for paid users, hopefully later today



we're working on additional fixes to model personality and will share more in the coming days — Sam Altman (@sama) April 29, 2025

Depuis plusieurs semaines, une partie croissante des utilisateurs de ChatGPT exprime son agacement face à ce qu’ils appellent la nouvelle "la tendance à la flagornerie du chatbot." C'est une tendance à la flatterie systématique, aux compliments exagérés, et à une vision implacablement positive de tout ce qui lui est soumis. Qu’il s’agisse d’un poème maladroit, d’un pitch d’entreprise bancal ou d’une idée bancale de startup, ChatGPT semble applaudir tout avec le même enthousiasme. Pour certains, cette évolution altère la valeur du retour critique que l’on attend normalement d’une intelligence artificielle censée être "utile et honnête".Les utilisateurs ont souligné les dangers potentiels sur les médias sociaux, une personne décrivant comment le chatbot lui a dit qu'il approuvait sa décision d'arrêter de prendre ses médicaments. "", a déclaré ChatGPT à cette personne. OpenAI a refusé de commenter ce cas particulier, mais a indiqué qu'elle "".Récemment, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a annoncé que l'entreprise a retiré cette mise à jour de ChatGPT. L'entreprise a reconnu que la dernière version de l'outil était "trop flatteuse", Sam Altman la qualifiant de "flagorneuse". Il a déclaré que la mise à jour avait été retirée entièrement pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT, et qu'ils travaillaient à la retirer également pour les personnes qui paient pour l'outil. Il a précisé que ChatGPT était utilisé par 500 millions de personnes chaque semaine.Plus tard, OpenAI a déclaré qu'elle avait accordé trop d'importance aux "commentaires à court terme" dans la mise à jour. "", a déclaré l'entreprise, ajoutant : "Sam Altman a confirmé le retrait de cette mise à jour :Pour rappel, la mise à jour a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux après son lancement, les utilisateurs de ChatGPT soulignant qu'elle leur donnait souvent une réponse positive malgré le contenu de leur message. Un exemple montre la réponse de ChatGPT à une version unique du problème du chariot. Il s'agit d'un problème philosophique classique, qui demande généralement aux utilisateurs d'imaginer qu'ils conduisent un chariot et qu'ils doivent décider s'ils le laissent heurter cinq personnes ou s'ils le font dévier de sa trajectoire pour n'en heurter qu'une seule.Mais cet utilisateur a plutôt suggéré qu'il avait dévié un chariot de sa trajectoire pour sauver un grille-pain, au détriment de plusieurs animaux. Ils affirment que ChatGPT les a félicités pour leur décision, car ils ont donné la priorité à "ce qui comptait le plus pour eux dans l'instant".Ce comportement de ChatGPT questionne sur la responsabilité d'OpenAI concernant les risques liés à l'IA. Pourtant, Sam Altman s'était déjà défaussé de ses responsabilités. Fin décembre 2024, il avait déclaré qu'il espère que les chercheurs trouveront un moyen d'empêcher l'IA de détruire l'humanité. Il a ajouté que l'IA pourrait être suffisamment intelligente pour résoudre les conséquences des avancées rapides dans le paysage, y compris la destruction de l'humanité. Fait intéressant, à aucun moment, il n'a mentionné la politique de sécurité d'OpenAI pour éviter cette apocalypse provoquée par l'IA.Voici les explications d'OpenAI sur cette situation :[QUOTE]Nous avons annulé la mise à jour GPT-4o de la semaine dernière dans ChatGPT, de sorte que les gens utilisent maintenant une version antérieure avec un comportement plus équilibré. La mise à jour que nous avons supprimée était trop flatteuse ou agréable, souvent décrite comme flagorneuse.Nous testons activement de nouveaux correctifs pour résoudre ce problème. Nous révisons la façon dont nous recueillons et intégrons les commentaires afin d'accorder une grande importance à la satisfaction à long terme des utilisateurs et nous introduisons davantage de fonctions de personnalisation, donnant aux utilisateurs un plus grand contrôle sur la façon dont ChatGPT se comporte.Nous souhaitons expliquer ce qui s'est passé, pourquoi c'est important et comment nous abordons la question de la flagornerie.Dans la mise à jour GPT-4o de la semaine dernière, nous avons fait des ajustements visant à améliorer la personnalité par défaut du modèle pour le rendre plus intuitif et efficace dans une variété de tâches.Lorsque nous façonnons le comportement d'un modèle, nous commençons par appliquer les principes de base et les instructions décrites dans nos Spécifications du modèle. Nous enseignons également à nos modèles comment appliquer ces principes en incorporant des signaux d'utilisateurs tels que les pouces en l'air / pouces en bas sur les réponses ChatGPT.Cependant, dans cette mise à jour, nous nous sommes trop concentrés sur le feedback à court terme, et n'avons pas entièrement pris en compte la façon dont les interactions des utilisateurs avec ChatGPT évoluent au fil du temps. En conséquence, GPT-4o a favorisé les réponses qui étaient excessivement positives, mais qui n'étaient pas sincères.La personnalité par défaut de ChatGPT affecte profondément votre expérience et votre confiance. Les interactions flagorneuses peuvent être inconfortables, déstabilisantes et causer de la détresse. Nous n'avons pas été à la hauteur et nous nous efforçons de rectifier le tir.Notre objectif est que ChatGPT aide les utilisateurs à explorer des idées, à prendre des décisions ou à envisager des possibilités.Nous avons conçu la personnalité par défaut de ChatGPT pour qu'elle reflète notre mission et qu'elle soit utile, encourageante et respectueuse des différentes valeurs et expériences. Cependant, chacune de ces qualités souhaitables, comme le fait d'essayer d'être utile ou de soutenir, peut avoir des effets secondaires...