Meta transforme ses lunettes connectées Ray-Ban en machine de surveillance pour l'IA. L'IA de Meta est désormais en permanence à l'affût

pour permettre à l'entreprise de collecter davantage de données

Extrait du courriel de Meta :

Meta AI avec l'utilisation de la caméra est toujours activée sur vos lunettes à moins que vous ne désactiviez « Hey Meta » ;

les enregistrements de votre voix sont stockés par défaut lorsque vous utilisez Meta AI et peuvent être utilisés pour améliorer l'IA de Meta et d'autres produits de Meta ;

l'option permettant de désactiver le stockage des enregistrements vocaux n'est plus disponible, mais vous pouvez supprimer les enregistrements à tout moment dans les paramètres ;

vous gardez le contrôle. Vous pouvez désactiver « Hey Meta » ou supprimer les interactions de Meta AI à tout moment.

Meta à la recherche de nouvelles sources de données pour entraîner son IA

Les risques liés aux lunettes connectées de Meta sont exacerbés par l'IA



Le 29 avril, Meta a envoyé un courriel aux clients de ses lunettes connectées Ray-Ban pour les informer des changements à venir en matière de confidentialité des dispositifs. Ces changements vont augmenter la quantité de données collectées par défaut par Meta . Dans sa nouvelle politique de confidentialité, Meta indique : « Meta AI avec l'utilisation de la caméra est toujours activée sur vos lunettes connectées à moins que vous ne désactiviez "Hey Meta" ».Pour rappel, « Hey Meta » est la phrase d'activation utilisée pour communiquer avec l'assistant d'IA de l'entreprise. Les mots ou phrases d'éveil de ce type sont courants pour les appareils d'IA, tels que Ray-Ban, l'inconvénient étant qu'ils sont techniquement toujours allumés et attendent d'être activés.Meta indique que les enregistrements vocaux sont stockés par défaut lors de l'utilisation de Meta AI, et que ces données sont utilisées pour améliorer les produits de la société. Meta a supprimé l'option permettant de désactiver le stockage des enregistrements vocaux, et les enregistrements doivent désormais être supprimés manuellement dans les paramètres. En outre, le paramètre « utilisation de la caméra » pour Meta AI est maintenant activé par défaut.Selon les explications de l'entreprise, les photos et les vidéos prises avec l'appareil photo intégré aux lunettes Ray-Ban sont stockées sur un smartphone relié et ne sont pas utilisées par Meta pour l'entraînement, sauf si ces photos sont utilisées par un produit Meta. Si une photo ou une vidéo est utilisée avec Meta AI, ou si le traitement dans le cloud est activé et que le média est envoyé aux serveurs de Meta, il peut être utilisé pour améliorer les services de Meta.Bien entendu, le téléchargement d'images et de vidéos sur Instagram et d'autres applications du géant des médias sociaux donne à Meta exactement le même accès. Par conséquent, si vous dites quelque chose comme « Hey Meta enregistre une vidéo », Meta enregistre par défaut la commande vocale et stocke l'enregistrement ainsi qu'une transcription audio. Cette fonctionnalité est désormais activée par défaut et les utilisateurs ne peuvent pas la désactiver.Si le traitement dans le cloud est également activé, ou si vous posez à Meta AI une question sur la vidéo, Meta peut accéder à la vidéo et l'utiliser à des fins d'entraînement de son IA. Selon les critiques, la nouvelle politique de confidentialité de Meta transforme l'appareil en un puissant outil de collecte de données. Bien sûr, pour que cette collecte de données fonctionne correctement, Meta espère que les utilisateurs oublieront de désactiver la fonction « Hey Meta ».La motivation de tout cela est assez claire : collecter plus de données pour entraîner ses modèles d'IA. Les sources de données existantes se tarissent. Meta vient de déployer sa fonction de traduction en direct sur ses lunettes connectées Ray-Ban qui fournissent des traductions en temps réel entre plusieurs langues prises en charge, notamment le français, l'italien, l'espagnol et l'anglais. Elle vient également de lancer une application Meta AI autonome.Il est clair que l'entreprise se consacre entièrement à l'IA en ce moment, ce qui signifie qu'elle a besoin de toutes les données qu'elle peut obtenir pour continuer à affiner les choses, surtout après qu'elle ait été prise en flagrant délit de falsification des chiffres lors des tests de référence.Au début du mois, Meta a lancé la famille de modèle Llama 4 : Llama 4 Scout, Llama 4 Maverick et Llama 4 Behemoth. L'entreprise a déclaré que chacun de ces modèles est le meilleur dans sa catégorie. Par exemple, Meta a déclaré que Llama 4 Maverick offre le meilleur rapport performance/coût de sa catégorie. Il apparaît toutefois que Meta a truqué les tests pour donner l'impression que son nouveau modèle d'IA Llama 4 est meilleur que la concurrence La version de Maverick testée sur LMArena n'était pas la même que celle mise à la disposition du public. Meta avait déployé sur LMArena une « version expérimentale » de Maverick qui avait été spécifiquement « optimisée pour la conversation », ce qui explique ses performances sur le benchmark. La société a omis de préciser ce détail lors de la publication du modèle, ce qui a rendu furieux les chercheurs en IA et les administrateurs du benchmark LMArena.C'est la direction que prendront inévitablement les appareils équipés de micros et de caméras. À un moment donné, les entreprises qui fabriquent ces appareils décideront que ce qu'ils peuvent capturer a plus de valeur que tout semblant de vie privée. Elles appuieront sur l'interrupteur, et les lunettes sur votre visage ou le haut-parleur dans votre maison se transformeront en dispositif de surveillance. Il s'agit en effet d'un mauvais présage pour la vie privée.Dans le cas présent, désactiver entièrement Meta AI sur les lunettes Ray-Ban et utiliser les commandes manuelles pour prendre des photos et des vidéos est la meilleure méthode pour s'assurer que Meta ne collecte pas trop de données. Toutefois, cette action pourrait rendre les lunettes moins utiles que prévu.Lorsque les utilisateurs prennent des photos ou des vidéos avec les lunettes connectées, celles-ci sont envoyées au cloud de Meta pour être traitées par l'IA. Selon Meta, « toutes les photos traitées par l'IA sont stockées et utilisées pour améliorer les produits Meta, et seront utilisées pour former l'IA de Meta avec l'aide d'évaluateurs qualifiés ». L'entreprise précise que ce traitement comprend l'analyse des objets, du texte et d'autres contenus des photos.En outre, l'omniprésence des appareils photo numériques portables, y compris ceux que l'on peut porter sur soi, a eu un impact considérable sur la manière dont nous documentons notre vie, tout en ravivant les débats juridiques et éthiques sur la protection de la vie privée et la surveillance. Après la sortie des lunettes, Meta a publié un ensemble de bonnes pratiques pour encourager les utilisateurs à respecter les droits d'autrui lorsqu'ils portent les lunettes.Ces lignes directrices suggèrent d'annoncer officiellement quand vous avez l'intention d'utiliser la caméra ou de faire du livestream, et d'éteindre l'appareil lorsque vous entrez dans des espaces privés. Ce qui n'est pas encore clair, c'est la question du consentement des passants et la manière dont les personnes qui apparaissent involontairement à l'arrière-plan des photos de quelqu'un d'autre seront utilisées par Meta dans le cadre de la formation de son IA.Au fur et à mesure que les capacités de l'IA évoluent et que ces technologies se généralisent, ces préoccupations risquent de s'accentuer. Le fait que Meta s'appuie sur le comportement des utilisateurs pour faire respecter les normes de protection de la vie privée pourrait ne pas être suffisant pour répondre aux questions complexes concernant le consentement, la surveillance et l'exploitation des données. Meta pourrait également se heurter aux régulateurs. Compte tenu des antécédents de Meta en matière de protection de la vie privée et de son modèle commercial axé sur les données, il est légitime de se demander si les garanties actuelles sont suffisantes pour protéger la vie privée dans notre monde de plus en plus numérisé. Des critiques considèrent déjà ces lunettes comme un cauchemar pour la vie privée. Et sa nouvelle politique de confidentialité semble confirmer ses préoccupations.Source : MetaQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des changements apportés par Meta à la politique de confidentialités de ses lunettes connectées ?