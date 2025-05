Vers la fin d'une expérience gratuite et sans publicité avec les chatbots d'IA

La menace de l'IA oblige Google à modifier ses offres pour rester compétitif

Google a bâti une entreprise extrêmement prospère autour de l'idée d'insérer des publicités dans les résultats de recherche. Ses derniers résultats trimestriels montrent que l'entreprise a gagné plus de 50 milliards de dollars grâce aux annonces de recherche. Mais que se passera-t-il si l'IA devient la forme dominante de recherche d'informations ? Google se prépare à cette éventualité en testant les publicités dans le flux des conversations avec les chatbots d'IA.Un rapport de Bloomberg décrit comment Google a commencé à travailler sur un plan en 2024 pour adapter les publicités AdSense à une expérience de chatbot. Habituellement, les publicités AdSense apparaissent dans les résultats de recherche et sont disséminées sur les sites Web. Fin 2024, Google a testé à petite échelle les annonces par chatbot, en partenariat avec des startups spécialisées dans l'IA, notamment les applications de recherche iAsk et Liner.L'essai a dû être concluant, car Google permet désormais à un plus grand nombre de créateurs de chatbots de s'inscrire à AdSense. « AdSense for Search est disponible pour les sites Web qui souhaitent afficher des publicités pertinentes dans leurs expériences d'IA conversationnelle », a déclaré un porte-parole de Google. Toutefois, l'expérience suscite des préoccupations quant à la qualité des réponses des chatbots, qui sont déjà en proie à des hallucinations.L'extension du réseau publicitaire de Google, AdSense, aux chatbots d'IA s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par le géant de Mountain View pour conserver son avance dans le domaine de la publicité numérique, à l'heure où l'IA générative prend son essor et bouleverse les habitudes de recherche.Google s'efforce de rattraper OpenAI, qui possède une avance considérable en matière de parts de marché des chatbots, malgré la croissance récente de Gemini. C'est pourquoi Google met gratuitement à disposition certains de ses outils d'IA les plus performants, notamment Deep Research, Gemini Pro et le générateur de vidéo Veo 2. Il existe des limites à l'utilisation de la plupart de ces fonctions avec un compte gratuit, mais cela doit coûter cher à Google.L'IA générative en général est très coûteuse, les grands acteurs de l'IA dépensant chaque année des milliards pour les accélérateurs d'IA et la puissance nécessaire pour les faire fonctionner. Il s'agit d'un problème majeur, car personne, pas même Google ou OpenAI, n'a réussi à faire de l'IA générative une activité rentable pour les consommateurs. La diffusion de publicités dans les produits d'IA gratuits pourrait permettre de couvrir une partie de ces coûts.Si les gens continuent à utiliser des chatbots pour trouver des informations, l'extension d'AdSense pourrait contribuer à augmenter les bénéfices. Gemini ne semble pas pour l'instant concerné, mais le jour viendra peut-être où vous ne pourrez plus bénéficier gratuitement d'une expérience propre et sans publicité.En outre, certains indices laissent penser que Google pourrait envisager d'étendre ses niveaux d'abonnement à l'IA, ce qui pourrait également contribuer à faire de l'IA générative une activité rentable. Les utilisateurs de Gemini ont remarqué quelques fuites dans les plans d'abonnement de Google. Les utilisateurs ont également commencé à voir des messages qui les encouragent à passer à « Gemini Ultra », une offre apparente qui n'existe pas encore.Cela semble être différent des anciens modèles d'IA Gemini Ultra ; Google n'a pas utilisé cette marque depuis la branche Gemini 1.5. Le seul abonnement à Google AI actuellement proposé est Gemini Advanced, qui coûte 20 $ par mois. Des concurrents comme OpenAI et Anthropic proposent des abonnements mensuels plus élevés, à 200 $, et Google pourrait donc s'orienter dans la même direction. Une expérience sans publicité pourrait coûter plus cher.La conférence Google I/O, qui se tiendra plus tard dans le mois, permettra probablement de clarifier la manière dont Google prévoit de monétiser Gemini, mais l'entreprise semble être en train de mettre tous les éléments en place. D'ici peu, les chatbots gratuits pourraient contenir des publicités AdSense interstitielles, à moins que vous ne payiez pour un accès premium, et Google pourrait nous vendre une version plus onéreuse des services Gemini.L'affichage de publicités à côté de ses propres résultats de recherche est au cœur de l'activité de Google, soutenue par une activité de diffusion de publicités sur une grande partie du Web. Cet empire est menacé par l'arrivée de nouveaux acteurs, comme OpenAI et Perplexity AI. Ces deux startups cherchent à siphonner l'audience du géant de la recherche avec des produits visant à aider les utilisateurs à trouver plus rapidement ce qu'ils recherchent.« Alors que Google investit pour protéger son avance, il sera crucial de trouver le meilleur moyen de rentabiliser l'IA générative. Les boucles de rétroaction sont incroyablement importantes. Avoir une meilleure visibilité sur ce qui fonctionne est essentiel pour réussir », a déclaré Tomasz Tunguz, associé général chez Theory Ventures. Avec ces expériences, Google pourra tâter le terrain en matière de publicité dans le monde relativement nouveau des chatbots d'IA.Les startups d'IA explorent de plus en plus des modèles commerciaux basés sur la publicité pour compenser les coûts élevés des réponses aux questions des utilisateurs grâce à l'IA. Ainsi, avant d'inviter les utilisateurs à poser des questions complémentaires, iAsk affiche des publicités sous les réponses générées par l'IA. Outre Google, d'autres startups ont commencé à permettre aux marques de diffuser des publicités auprès des utilisateurs des chatbots.Perplexity AI, qui utilise l'IA pour remodeler les services Internet, établit des relations directes avec les marques qui souhaitent acheter des publicités sur le site, selon une personne familière avec le sujet. Perplexity AI permet aux marques de parrainer des questions de suivi aux requêtes des utilisateurs.Pour que son produit reste accessible aux étudiants, un public clé, Liner, un moteur de recherche basé sur l'IA, s'est concentré sur la diffusion d'un nombre restreint de publicités adaptées aux recherches des...