L'IA à toutes les sauces

Une campagne de recrutement

AccelerateX

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le Department of Government Efficiency (DOGE) vient de franchir une nouvelle étape dans sa course à la modernisation de l’État. Selon plusieurs sources internes, un recruteur du DOGE mène actuellement une opération de grande envergure pour déployer des agents d’intelligence artificielle à travers l’ensemble des agences fédérales. Objectif affiché : renforcer l’efficacité administrative.Une situation qui intervient après que le DOGE a embauché un « jeune homme sans expérience gouvernementale » pour aider à réviser les réglementations fédérales au sein du ministère du logement et du développement urbain... à l'aide de l'IA Au ministère du logement et du développement urbain, un étudiant de premier cycle a été chargé d'utiliser l'intelligence artificielle pour trouver les domaines dans lesquels les règlements du HUD peuvent aller au-delà de l'interprétation la plus stricte des lois sous-jacentes.Il s'agit d'une tâche qui a du sens pour l'IA, qui peut synthétiser des informations à partir de documents volumineux bien plus rapidement qu'un être humain. Il existe un certain risque d'hallucination (plus précisément, de voir le modèle ressortir des citations qui n'existent pas en réalité), mais un être humain doit approuver ces recommandations de toute façon. C'est, d'une certaine manière, ce que l'IA générative fait de mieux à l'heure actuelle : effectuer un travail fastidieux de manière systématique.Il y a cependant quelque chose de pernicieux à demander à un modèle d'IA d'aider à démanteler l'État administratif.L'IA ne « sait » rien des réglementations et ne sait pas si elles sont conformes à la lecture la plus stricte possible des lois, ce sur quoi même des juristes très expérimentés ne seront pas d'accord. Elle a besoin d'être alimentée par une invite détaillant ce qu'elle doit rechercher, ce qui signifie que vous pouvez non seulement travailler avec les arbitres, mais aussi rédiger le règlement pour eux. Elle est aussi exceptionnellement désireuse de plaire, au point d'inventer des choses plutôt que de refuser de répondre.Au moins, il s'agit d'un cas d'utilisation compréhensible. On ne peut pas en dire autant d'un autre effort d'IA associé à la DOGE.Un des premiers recruteurs de la DOGE est à nouveau à la recherche d'ingénieurs, cette fois pour « concevoir des benchmarks et déployer des agents d'IA dans des flux de travail réels au sein d'agences fédérales ». Son objectif est de supprimer des dizaines de milliers de postes dans l'administration, en les remplaçant par des agents d'IA et en « libérant » des travailleurs pour des tâches prétendument « plus importantes ».La DOGE n'a pas introduit l'IA au sein du gouvernement américain. Dans certains cas, elle a accéléré ou relancé des programmes d'IA qui lui étaient antérieurs. La General Services Administration travaillait déjà sur un chatbot interne depuis des mois ; la DOGE a simplement accéléré le calendrier de déploiement. Le département de la défense a conçu un logiciel pour aider à automatiser les réductions d'effectifs il y a plusieurs décennies ; les ingénieurs de la DOGE ont mis à jour AutoRIF à leurs propres fins.Cependant, même ces projets préexistants témoignent des préoccupations que suscite l'utilisation de l'IA par DOGE. Le problème n'est pas l'intelligence artificielle en elle-même. C'est son déploiement à plein régime dans des contextes où les erreurs peuvent avoir des conséquences dévastatrices. C'est le manque de clarté quant aux données qui sont introduites, où et avec quelles garanties.L'IA n'est ni un croquemitaine ni une panacée. Elle est bonne dans certains domaines et mauvaise dans d'autres. Mais la DOGE l'utilise comme un moyen imparfait pour parvenir à des fins destructrices. Il se dirige vers un gouvernement américain vidé de sa substance, dont les fonctions essentielles devront presque inévitablement être assumées par des sous-traitants de la Silicon Valley.« Nous avons identifié plus de 300 rôles avec une normalisation presque complète des processus, libérant au moins 70 000 ETP pour un travail à plus fort impact au cours de l'année prochaine », a indiqué Jancso, affirmant essentiellement que des dizaines de milliers d'employés fédéraux pourraient voir de nombreux aspects de leur travail automatisés et remplacés par ces agents d'IA. Les travailleurs du projet, a-t-il écrit, seraient basés sur le site de Washington, DC, et ne nécessiteraient pas d'habilitation de sécurité ; il n'est pas clair pour qui ils travailleraient.Sa proposition n'a pas été bien accueillie. Huit personnes ont réagi avec des emojis de visage de clown, trois ont réagi avec un emoji personnalisé d'un homme léchant une botte, deux ont réagi avec un emoji personnalisé de Joaquin Phoenix donnant un pouce vers le bas dans le film Gladiator, et trois ont réagi avec un emoji personnalisé avec le mot « Fasciste ». Trois ont réagi avec un emoji de cœur.« La DOGE ne semble pas intéressée par la recherche d'un "travail à plus fort impact" pour les employés fédéraux », a déclaré une personne dans un commentaire qui a suscité 11 réactions avec l'emoji en cœur. « Vous êtes complice du licenciement de 70 000 employés fédéraux et de leur remplacement par un système de correction automatique de merde ».« Tbf [ndlr. To be fair (pour être juste)] nous allons tous être remplacés par un autocorrecteur de merde (écrit par chatgpt) », a commenté une autre personne, qui a reçu une réaction « +1 ».« A quel point est-ce orthogonal ? Est-ce que cela nécessite toujours une surveillance du Kremlin ? », a déclaré une autre personne dans un commentaire qui a reçu cinq réactions avec un emoji de feu. « Ou utilisent-ils simplement vos informations d'identification pour se connecter plus tard ? » Pour mémoire, la référence au Kremlin vient du fait qu'un lanceur d'alerte a accusé des ingénieurs du DOGE de Musk d'avoir exfiltré environ 10 Go de données sensibles , précisant que des tentatives de connexion suspectes à partir d'une adresse IP en Russie ont été détectées AccelerateX s'appelait à l'origine AccelerateSF, une entreprise qui a il y a quelques années le soutien d'OpenAI et d'Anthropic. Dans sa première incarnation, AccelerateSF a organisé un hackathon pour les développeurs d'IA visant à utiliser la technologie pour résoudre les problèmes sociaux de San Francisco. Selon un article paru dans Mission Local en 2023, Jancso a par exemple proposé que l'utilisation de grands modèles de langage pour aider les entreprises à remplir les formulaires de permis afin de rationaliser le processus administratif de la construction puisse contribuer à faire baisser les prix de l'immobilier.En 2024, la mission a changé, l'entreprise devenant AccelerateX. Dans un message sur X annonçant le changement, l'entreprise a indiqué : « Une technologie dépassée entraîne le gouvernement américain dans sa chute. Les fournisseurs traditionnels vendent des systèmes défectueux à des prix de plus en plus élevés. Cela nuit à tous les citoyens américains ».Selon des sources directement informées, Jancso a r...