Microsoft se préparerait à héberger Grok, l'IA d'Elon Musk, sur sa plateforme tout en finançant OpenAI,

quelques mois seulement après avoir intégré le LLM DeepSeek R1 à Azure AI et GitHub

Microsoft héberge désormais "R1" de DeepSeek sur Azure AI et GitHub

xAI présente Grok 3 qui « surpasse les modèles d'IA existants » selon les propos de son propriétaire Elon Musk

Bientôt disponible pour les clients Microsoft ?



Microsoft a intégré le modèle R1 de la société d'IA chinoise DeepSeek à sa plateforme Azure AI Foundry et à GitHub. Le modèle R1, qui a secoué les marchés financiers américains parce qu'il peut être entraîné pour une fraction du coût des principaux modèles d'OpenAI, fait désormais partie d'un catalogue de modèles sur Azure AI Foundry et GitHub - permettant aux clients de Microsoft de l'intégrer dans leurs applications d'IA.« L'un des principaux avantages de l'utilisation de DeepSeek R1 ou de tout autre modèle sur Azure AI Foundry est la vitesse à laquelle les développeurs peuvent expérimenter, itérer et intégrer l'IA dans leurs flux de travail », a déclaré Asha Sharma , vice-présidente de la plateforme d'IA de Microsoft. « DeepSeek R1 a fait l'objet d'évaluations rigoureuses en équipe rouge et en matière de sécurité, y compris des évaluations automatisées du comportement des modèles et des examens approfondis de la sécurité pour atténuer les risques potentiels. »R1 a été initialement publié en tant que modèle open source et Microsoft a progressé à un rythme surprenant pour l'intégrer dans Azure AI Foundry.Le modèle R1 de DeepSeek a surpris Wall Street parce qu'il n'a pas besoin d'utiliser autant de puces de fournisseurs comme Nvidia, et qu'il est beaucoup moins cher à former. L'évaluation boursière de Nvidia s'en est trouvée fortement diminuée, puisqu'elle a chuté de près de 600 milliards de dollars à un moment donné, les investisseurs ayant été effrayés par les progrès de DeepSeek et par la popularité de son application mobile.OpenAI, qui bénéficie d'un important soutien de Microsoft, a affirmé avoir des preuves que la société chinoise DeepSeek a utilisé son modèle pour produire des données d'entraînement . Redmond aurait également examiné ces allégations.« Grok 3 a des capacités de raisonnement très puissantes, donc dans les tests que nous avons effectués jusqu'à présent, Grok 3 surpasse tout ce qui a été publié, à notre connaissance, donc c'est un bon signe », a déclaré Elon Musk lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Il est intervenu lors de l'événement via visioconférence. Mais l'annonce a suscité le scepticisme, car Elon Musk est coutumier des annonces fracassantes qui se révèlent fausses.« Nous pensons qu'il sera meilleur que tout le reste, et peut-être que ce sera la dernière fois qu'une IA sera meilleure que Grok », a-t-il poursuivi, défiant ainsi le ChatGPT d'OpenAI, qui domine depuis longtemps le marché. OpenAI est de plus en plus rattrapé par les challengers tels que Claude et Gemini.Mais qu'est-ce qui rend le dernier modèle de Grok si intelligent ? Lors de la vidéoconférence, Elon Musk a affirmé que Grok 3 a été formé à partir de données synthétiques et qu'il était capable de réfléchir à ses erreurs en passant les données au peigne fin afin de parvenir à une cohérence logique.En revanche, les concurrents tels que Gemini et ChatGPT sont formés principalement à partir de données réelles. Cette méthode de formation est censée aider les chatbots d'IA à mieux saisir les nuances et les complexités humaines, mais elle peut exposer les développeurs de chatbots à des accusations de vol de données et pourrait également compromettre les performances des chatbots en limitant la quantité de données auxquelles une entreprise a accès.Et pourtant... sa sortie a été accueillie avec un grand scepticisme . Selon son éditeur, xAI, la première itération de Grok 3 avait été mieux notée que les concurrents existants sur Chatbot Arena , un site web financé par crowdfunding qui met en concurrence différents modèles d'IA dans le cadre de tests en aveugle.Mais le directeur technique de Caylent, Randall Hunt, a indiqué que ses capacités sont bien inférieures à ce qui a été annoncé dans le passé. Par exemple, Hunt a souligné que le défaut alarmant de Grok-3 est sa vulnérabilité à la manipulation par le biais de l'ingénierie rapide du "jailbreaking".Dans l'ensemble, les réponses fournies par le modèle sont sarcastiques, lentes et souvent erronées. Comme si cela n'était pas assez alarmant, il n'a même pas réussi le test commun conçu pour les modèles de raisonnement, appelé "Tic Tac Toe". Le fait qu'il soit si susceptible d'être piraté donne à réfléchir aux chefs d'entreprise qui souhaitent l'adopter pour leur usage quotidien. Mais le fait qu'il y ait tant de failles soulève la question de savoir où et comment il peut être utilisé dans le monde réel.La vitesse de performance est également lente, et les problèmes posés par de nombreux critères d'évaluation de l'IA sont qu'ils ne rendent pas compte de l'utilité du modèle et de ses performances dans un contexte réel. N'oubliez pas que les critères de référence ne sont pas les seules mesures de la performance d'un modèle. Vous devez voir la valeur commerciale qu'ils apportent et cela implique de tester les utilisations dans le monde réel et de ne pas baser les jugements sur différents benchmarks sélectionnés avec soin.La question de savoir ce qui freine ce modèle est donc très présente dans les esprits. Des rapports montrent que xAI échoue en termes d'innovation architecturale. Cela pourrait contribuer aux problèmes de performance de Grok-3. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu de grandes innovations architecturales de la part des géants de la technologie, qui se contentent de lancer davantage de données et de voir ce qui fonctionne.C'est en tout cas ce que prétend le média américain The Verge, qui cite des sources bien informées lui ayant indiqué que les ingénieurs de Microsoft ont reçu l'ordre de préparer les infrastructures IA du groupe à accueillir le modèle IA Grok.Ces dernières semaines, le géant technologique a discuté avec xAI, la startup de Musk spécialisée dans l'IA, afin d'héberger le modèle Grok et de le mettre à la disposition des clients, ainsi que des équipes de produits de Microsoft, par le biais de son service de cloud Azure, selon le rapport. Grok sera disponible sur Azure AI Foundry, la plateforme de Microsoft pour les développeurs qui donne accès à des outils et des modèles d'IA qui les aident à héberger, exécuter et gérer des applications basées sur l'IA, selon la même source.Grok, en tant que nouvel outil, offrira aux clients de Microsoft la possibilité de l'incorporer dans leurs applications. De plus, il permettra à la société de Redmond d'exploiter l'intelligence artificielle dans ses services et produits internes. Cette information arrive quelques mois après que Microsoft a incorporé le modèle de langage R1 de DeepSeek au sein d'Azure AI Foundry.On peut déjà constater depuis un certain temps les efforts de Microsoft pour diversifier les modèles de langage IA qu'il propose et qu'il est en mesure d'utiliser. Un modèle novateur qui s'éloigne de la collaboration initiale très étroite entre le groupe et OpenAI, une collaboration qui avait conduit à l'émergence de ChatGPT.Un autre avantage de cette diversification serait pour Microsoft de se positionner comme LA compagnie offrant une plateforme sur laquelle la majorité des grandes intelligences artificielles seraient logées. Ainsi, conférant un avantage qualitatif à ce service.Source : rapportMicrosoft peut-il héberger à la fois les IA d’OpenAI et celles de xAI sans conflit d’intérêt ou problème d’optimisation des ressources ?Quels types de cas d’usage professionnels pourraient mieux convenir à Grok plutôt qu’à ChatGPT ou Claude ?Grok pourra-t-il intégrer des systèmes de sécurité et de gouvernance conformes aux standards d’Azure, malgré son positionnement plus « provocateur » ?Cette ouverture d’Azure à d’autres modèles annonce-t-elle une future marketplace universelle de modèles d’IA ?Microsoft cherche-t-il à affaiblir sa dépendance à OpenAI, ou à anticiper une fragmentation du marché des IA ?Ce mouvement pourrait-il forcer AWS et Google Cloud à adopter des politiques similaires de neutralité vis-à-vis des fournisseurs de modèles ?