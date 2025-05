La répression de Trump contre les énergies renouvelables pourrait nuire à l'industrie technologique américaine. Elle en a besoin pour répondre aux besoins de l'IA

selon les opérateurs de centres de données

Impacts des attaques de Donald Trump contre les énergies renouvelables

Les Big Tech mettent en garde contre l'impact sur l'industrie technologique

Les énergies renouvelables sont devenues un sujet brûlant depuis que Donald Trump est revenu à la Maison Blanche. Le président républicain a donné la priorité aux sources d'énergies fossiles, via des mesures controversées. Son équipe a suspendu les projets d'énergie propre sur les terres fédérales, interrompu les prêts fédéraux et, le mois dernier, annulé des projets très médiatisés tels que le site Empire Wind d'Equinor, d'une valeur de 5 milliards de dollars.Pour les entreprises technologiques qui s'efforcent de garantir un approvisionnement énergétique fiable pour alimenter et former l'IA, la répression des énergies renouvelables pourrait créer des goulets d'étranglement, faire grimper les coûts et pousser les opérateurs vers des énergies plus polluantes.« L'approche antagoniste de l'administration Trump à l'égard des énergies renouvelables pourrait rendre impossible la satisfaction de la croissance des données en cours », affirme Simon Ninan, vice-président senior chez Hitachi Vantara, qui construit des équipements et des infrastructures pour les centres de données. Selon l'expert, les politiques de Donald Trump pourraient faire perdre aux États-Unis leur position de leader dans la course mondiale à l'IA.Pour Donald Trump, perdre la course à l'IA face à la Chine constitue une plus grande menace pour le monde que le réchauffement climatique. Ainsi, son administration a préconisé d'augmenter l'utilisation des combustibles fossiles pour les alimenter. Elle a accordé à près de 70 centrales au charbon une exemption de deux ans des exigences fédérales visant à réduire les émissions de produits chimiques toxiques tels que le mercure, l'arsenic et le benzène.Mais les experts préviennent qu'il sera difficile de répondre à la hausse de la demande sans ajouter beaucoup plus de capacités d'énergie renouvelable, qui sont plus rapides et moins chères à déployer que la construction de centrales électriques au gaz. Ils sont alarmés par les attaques contre les énergies renouvelables.Simon Ninan ajoute : « d'un point de vue stratégique, les États-Unis pourraient risquer de compromettre leur position de leader dans la course mondiale à l'IA. La Chine, en revanche, a adopté une approche proactive de la modernisation des réseaux et de la distribution efficace de l'électricité. Les pénuries d'énergie pourraient entraîner l'annulation ou des retards dans la construction de centres de données ou la mise à niveau des infrastructures ».Les dirigeants démocrates des États du nord-est, qui comptent sur l'expansion de l'énergie éolienne pour répondre à la future demande d'électricité, ont critiqué les mesures de l'administration Trump contre le développement des énergies renouvelables. Le lundi 5 mai 2025, une coalition de procureurs généraux démocrates de 17 États a intenté un procès à l'administration Trump pour bloquer sa tentative de mettre fin au développement de l'énergie éolienne.Selon le groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies, les centres de données devraient ajouter 83,7 gigawatts à la demande d'énergie d'ici à 2030, ce qui équivaut à l'ajout d'un nouvel État de la taille du Texas au réseau électrique américain. Bien que de nombreuses entreprises investissent dans les technologies des petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), il faudra des années avant que ceux-ci ne soient pleinement opérationnels.Amazon, qui est le plus grand acheteur d'énergie renouvelable au monde, a déclaré que « l'énergie sans carbone » devait rester une part importante du bouquet énergétique pour répondre à la demande croissante d'électricité, maintenir les coûts à un niveau bas et atteindre les objectifs climatiques. Amazon et d'autres opérateurs de centres de données affirment que les énergies renouvelables sont moins coûteuses comparativement aux énergies fossiles.Kevin Miller, vice-président des centres de données mondiaux d'Amazon Web Services, affirme : « les énergies renouvelables sont souvent moins chères que les autres sources d'énergie, car il n'y a pas de combustible à acheter. Certains des accords d'achat que nous avons signés par le passé n'ont pas posé de problème, car ils ont permis de réduire nos coûts d'électricité ». Ils appellent Washington à ne pas entraver le développement des énergies durables.« Nous avons constaté une concurrence accrue dans le domaine des énergies vertes au cours des deux dernières années. Si le développement de l'IA aux États-Unis est une priorité, les décideurs politiques doivent trouver des moyens de répondre à la croissance de l'industrie des centres de données », a déclaré Nick Hertlein, directeur général de Stonepeak, une société d'investissement alternatif spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels.Donald Trump promet depuis longtemps de stimuler ce qu'il appelle le « beau charbon » pour l'alimentation des centrales électriques et pour d'autres usages, comme l'IA. La consommation énergétique croissante de l'IA a suscité de plus en plus de préoccupations. La directrice du markéting chez le fabricant de puces Arm Holdings a déclaré en 2024 que l'industrie doit rapidement trouver un moyen de réduire drastiquement les besoins énergétiques de l'IA.Elle a invité à adapter l'IA aux capacités actuelles de production d'énergie pour l'empêcher de submerger les réseaux électriques dans un avenir proche. Selon elle, l'IA pourrait engloutir un quart de l'électricité produite aux États-Unis d'ici 2030 si elle ne se défait pas de sa dépendance énergétique.La demande énergétique des centres de données devrait continuer à grimper dans les années à venir en raison de l'IA. Bien que de nouvelles sources d'énergie, comme les réacteurs nucléaires modulaires, soient en développement, elles ne seront pas prêtes avant plusieurs années. En attendant, l'administration Trump mise essentiellement sur les énergies fossiles , en particulier le charbon, pour répondre à la hausse de la demande énergétique de l'IA.Donald Trump a suspendu des initiatives liées aux énergies propres et mis en pause les prêts fédéraux pour les énergies vertes, au profit des combustibles fossiles. Les politiques énergétiques de l'administration Trump ont alarmé les opérateurs de centres de données et suscitent des préoccupations quant à leur impact sur l'innovation technologique et la compétitivité des États-Unis dans le domaine de l'IA face à la Chine, qui mise sur un mixte énergétique.Des leaders de l'industrie, comme Amazon et Equinix, soulignent l'importance des énergies renouvelables pour la rentabilité et la réduction des émissions. Ils mettent en garde contre les restrictions réglementaires qui pourraient entraver la progression du secteur face à des demandes énergétiques croissantes.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des attaques de Donald Trump contre les énergies renouvelables ?Selon vous, quels impacts ces politiques pourraient-elles avoir sur l'industrie technologique américaine ?