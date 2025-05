Le prompt engineering, qui a émergé avec l'essor de l'IA générative, est en voie d'extinction. Les offres d'emploi proposant des salaires élevés pour cette compétence sont désormais presque inexistantes

Pourquoi le métier d'ingénieur de requête disparaît-il rapidement ?

les IA comprennent mieux le langage naturel : les modèles les plus récents (comme GPT-4.5, Claude 3, Gemini 1.5, etc.) peuvent répondre de façon pertinente à des requêtes très simples. Il n’est plus nécessaire de formuler des instructions complexes ;

des outils automatisent l'optimisation des requêtes : de nouveaux systèmes comme les agents autonomes ou les interfaces enrichies proposent eux-mêmes les bonnes requêtes, ou les génèrent à la place de l’utilisateur.

Les postes d'ingénieurs de requêtes ont-ils jamais vraiment existé ?

L'ingénierie de requête (prompt engineering) est le processus de structuration ou d'élaboration d'une instruction pour produire le meilleur résultat possible à partir d'un modèle d'IA. L'ingénieur de requête (prompt engineer) élabore des questions pour les chatbots d'IA et aide à optimiser leurs réponses en rendant compte aux développeurs. Dans certaines régions, ce rôle ne nécessite même pas de diplôme technique, mais peut être rémunéré jusqu'à 375 000 $.Cette compétence a été particulièrement recherchée entre fin 2022 et 2024, avec des offres d'emploi proposant des salaires élevés. Aujourd'hui, avec les progrès de l'IA, l'industrie ne considère plus l'ingénierie de requête comme un rôle à part entière, mais simplement comme une compétence attendue.Certaines entreprises utilisent même l'IA pour générer les meilleurs messages-guides pour leurs propres systèmes d'IA. Un rapport publié en avril 2024 suggère que l'IA a surpassé les humains en matière de persuasion. Le mois suivant, Anthropic a lancé un logiciel permettant à l'utilisateur de décrire ses objectifs et son chatbot Claude utilisera des techniques d'ingénierie de requête afin de créer « des requêtes beaucoup plus efficaces, plus précises et plus fiables ». Cela accélère les itérations et permet aux utilisateurs de tester différents scénarios plus rapidement . Le logiciel est disponible via la console en ligne d'Antropic. Dès son lancement, l'outil a été perçu comme une menace pour l'avenir du métier naissant d'ingénieur de requête. Aujourd'hui, les offres d'emploi pour ce poste ont pratiquement disparu. Le déclin de l'ingénierie de requête est une mise en garde pour le marché de l'emploi dans le domaine de l'IA.L'attrait de l'ingénierie de requête tenait en partie à sa faible barrière à l'entrée. Le poste ne nécessitait que peu d'expertise technique (ou pas du tout), ce qui en faisait une voie accessible aux personnes désireuses de rejoindre un marché en plein essor. Mais comme le poste était très généraliste, il était aussi facilement remplaçable. Les fabricants de chatbots ont rapidement inondé le marché d'outils permettant aux entreprises clientes de se passer de ces rôles.Malcom Frank, PDG de TalentGenius, compare l'ingénierie de requête à des fonctions telles que « magicien Excel » et « expert PowerPoint » ; des compétences précieuses, mais pour lesquelles les entreprises ne recrutent généralement pas individuellement. Et les ingénieurs de requête ne sont peut-être pas les seuls rôles à disparaître. Malcolm Frank imagine un monde où les agents d'IA, qui prennent déjà forme, remplaceront les tâches de niveau inférieur.Il explique : « l'IA se nourrit déjà d'elle-même. L'ingénierie de requête est devenue quelque chose d'intégré dans presque toutes les fonctions, et les gens savent comment s'y prendre. De plus, l'IA peut désormais vous aider à rédiger les messages parfaits dont vous avez besoin. C'est passé d'un travail à une tâche très, très rapidement ». De nombreux facteurs ont favorisé le déclin rapide du métier de l'ingénieur de requête pour l'IA, notamment :L'IA pourrait remplacer des millions de travailleurs. Toutefois, ses partisans soutiennent qu'elle créera autant d'emplois qu'elle en détruira. L'ingénierie de requête a déjà semblé soutenir cette affirmation, un tout nouveau titre d'emploi né de l'IA. Mais ce métier disparaît aussi rapidement qu'il est apparu.Tim Tully, associé de la société de capital-risque Menlo Ventures, n'a pas été surpris par le déclin de l'ingénierie de requête. Il travaille également en étroite collaboration avec des développeurs de logiciels, une profession déjà transformée par des assistants d'IA de codage tels que Cursor. Son point de vue est clair : « le véritable impact de l'IA ne réside pas dans la création d'emplois dans divers secteurs, mais dans des gains de productivité généralisés ».Il n'est pas certain que les entreprises ont vraiment recruté des ingénieurs de requête qui se seraient vu attribuer un titre individuel. « Ce n'est certainement pas le cas aujourd'hui. Il me semble que l'ingénierie de requête est davantage combinée avec, disons, un titre d'ingénieur en apprentissage automatique ou un titre d'architecte en automatisation », a déclaré Allison Shrivastava, économiste au sein du Hiring Lab de la société de recrutement Indeed.Il a ajouté : « il fait probablement partie de plus de titres d'emploi, mais je ne le vois pas nécessairement comme un titre d'emploi en soi ». Cela a toujours été le cas, même en 2023, lorsque LinkedIn était rempli d'ingénieurs de requête autoproclamés. 