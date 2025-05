Une révolution dans la prise de décision des jeunes

ChatGPT : un outil d’accompagnement pour les étudiants

Les utilisateurs les plus engagés

Envoyé par OpenAI Envoyé par Selon notre récente enquête, les étudiants âgés de 18 à 24 ans utilisent principalement les outils d'IA pour commencer des travaux et des projets, résumer des textes, explorer des sujets et trouver des idées créatives. Pour les utilisateurs de ChatGPT appartenant à ce groupe d'âge, un peu plus d'un quart de tous les messages sont liés à l'éducation ou à l'apprentissage (ce qui signifie que ces messages sont étiquetés comme étant liés au tutorat ou à l'enseignement par nos classificateurs internes), suivis par l'aide à la rédaction, les questions ponctuelles, l'aide à la programmation informatique et les conseils pratiques. Nos données détaillent les messages envoyés par ChatGPT et la manière dont les étudiants étiquettent eux-mêmes leur utilisation de l'IA. Nous prévoyons de nous associer à la communauté des chercheurs pour étudier l'impact de l'utilisation de ChatGPT sur l'apprentissage et les résultats scolaires.



Alors que la recherche académique sur l'impact de l'IA sur l'apprentissage n'en est qu'à ses débuts, une étude récente de l'Université de Harvard a montré que les étudiants utilisant le ChatGPT adapté à un cours de physique ont doublé leur engagement et amélioré leurs compétences en matière de résolution de problèmes - avec des gains particulièrement prononcés pour ceux qui avaient moins de connaissances de base.

L'IA comme conseiller dans la vie des jeunes adultes ?

La génération Z ne se contente pas d'utiliser ChatGPT pour finir ses devoirs ou régler des débats futiles : elle s'en sert pour prendre de vraies décisions de vie. Qu'il s'agisse de gérer des relations ou de planifier des changements de carrière, de nombreux jeunes utilisateurs se tournent apparemment vers le chatbot d'IA comme une sorte de confident numérique, selon Sam Altman.Au fur et à mesure que le ChatGPT devient plus sophistiqué, ses cas d'utilisation pratique augmentent. Et il s'avère que les différentes générations utilisent le produit différemment, d'après le PDG d'OpenAI : « En simplifiant à l'extrême, on peut dire que les personnes âgées utilisent ChatGPT pour remplacer Google. Peut-être que les personnes âgées de 20 à 30 ans l'utilisent comme un conseiller de vie, et que les étudiants l'utilisent comme un système d'exploitation », a déclaré Altman lors de l'événement AI Ascent organisé par Sequoia Capital au début du mois.La société de capital-risque Sequoia a investi pour la première fois dans OpenAI en 2021, lorsque la société était évaluée à 14 milliards de dollars. Aujourd'hui, OpenAI est évaluée à 300 milliards de dollars après l'un des plus importants cycles de financement privé jamais réalisés. Sequoia a également investi dans d'autres géants de la technologie tels que Nvidia, Reddit, Instacart, YouTube, Apple, Dropbox, Airbnb et Doordash.Selon Altman, les jeunes utilisent ChatGPT de la même manière qu'ils utilisent un système d'exploitation. Ils disposent de moyens complexes pour le configurer et le connecter à des fichiers, et ils ont mémorisé ou sauvegardé quelque part des messages-guides assez complexes : « Je veux dire que tout cela est cool et impressionnant », a déclaré Altman. « Mais il y a aussi le fait qu'ils ne prennent pas vraiment de décisions dans leur vie sans demander à ChatGPT ce qu'ils devraient faire ».Selon Altman, la popularité croissante de ChatGPT chez les jeunes adultes, en particulier les étudiants universitaires, peut être attribuée à leur familiarité avec les technologies numériques et leur ouverture à l'adoption rapide de nouveaux outils. Ce phénomène soulève plusieurs questions sur la manière dont l'IA modifie les processus décisionnels, notamment pour des choix aussi significatifs que la carrière, les relations personnelles, et même les trajectoires académiques. En effet, de plus en plus de jeunes se tournent vers ChatGPT non seulement pour obtenir des informations, mais aussi pour guider des décisions profondes et personnelles.« Les étudiants universitaires ne se contentent plus de demander des informations simples à ChatGPT », a expliqué Sam Altman. « Ils l'utilisent pour évaluer des options de carrière, réfléchir à des choix importants en matière d'éducation et parfois même pour orienter des décisions personnelles difficiles ». Cette évolution de l'usage de l'IA soulève des interrogations intéressantes sur les risques et les avantages d'une telle dépendance vis-à-vis d'une technologie capable de produire des réponses personnalisées et fondées sur des algorithmes.Les étudiants universitaires utilisent ChatGPT de multiples façons : pour rédiger des essais, organiser des idées pour des projets, ou encore demander des conseils sur des choix de cours. Mais plus récemment, l'usage de ChatGPT a évolué. Des sondages internes menés par OpenAI ont montré que de nombreux jeunes utilisateurs se tournent vers l'outil pour obtenir des avis sur des sujets qui les préoccupent, tels que la gestion du stress, les choix de carrière, ou encore la gestion de leurs relations sociales.ChatGPT devient ainsi un assistant numérique tout-en-un qui ne se contente pas de répondre à des questions factuelles mais intervient également dans des discussions plus personnelles. Par exemple, des étudiants qui se sentent incertains concernant leur orientation professionnelle peuvent demander à ChatGPT de les aider à choisir entre plusieurs options de carrière, en tenant compte de leurs compétences et intérêts.De plus, les étudiants utilisent également ChatGPT pour obtenir des conseils sur des décisions de vie plus larges, comme déménager dans une autre ville pour un stage, choisir des universités ou encore même pour des conseils sur les relations interpersonnelles. Le rôle de l’IA devient donc celui d'un conseiller virtuel, une sorte de mentor numérique qui pourrait un jour remplacer, ou du moins compléter, les conseils d'un professeur ou d'un parent.Dans un rapport publié en février, OpenAI a révélé que les étudiants américains étaient ses utilisateurs les plus engagés, non seulement en termes de nombre, mais aussi en termes d'intégration de l'outil dans leur routine quotidienne. Plus d'un tiers des Américains âgés de 18 à 24 ans ont déclaré utiliser ChatGPT, ce qui en fait le groupe d'âge le plus actif sur la plateforme. (Le New York Magazine a ponctué le phénomène d'un article sur le sujet : « Tout le monde triche pour aller à l'université »).La tendance est encore plus jeune. Une enquête réalisée en janvier 2024 par Pew Research a révélé que 26 % des adolescents américains âgés de 13 à 17 ans utilisaient ChatGPT pour leurs travaux scolaires, ce qui représente un bond considérable par rapport aux 13 % enregistrés en 2023. Ces chiffres témoignent d'une génération qui grandit avec l'IA non seulement comme un outil, mais aussi comme une sorte de conseiller numérique omniprésent. Les législateurs californiens ont présenté l'année dernière un projet de loi visant à obliger les sociétés d'IA à rappeler aux jeunes qu'ils ne parlent pas avec un être humain, et un rapport publié en avril par Common Sense Media et des chercheurs de Stanford a déclaré que les enfants ne devraient pas du tout utiliser les services d'accompagnement de l'IA.Lors d'une récente conversation sur le podcast Lex Fridman, Altman a souligné l'importance de construire des systèmes d'IA qui évoluent avec les utilisateurs au fil du temps : « Nous n'en sommes qu'au début de nos explorations, mais je pense que ce que les gens veulent, c'est un modèle qui apprend à me connaître et qui devient de plus en plus utile au fil du temps ».Les rapports montrent que les gens ont commencé à utiliser ChatGPT pour tout ce qui va des conseils en matière de relations aux questions commerciales et médicales. D'autres l'utilisent en remplacement d'une thérapie par la parole. Les jeunes utilisateurs peuvent le faire car ChatGPT se souvient des conversations précédentes que l'utilisateur a eues avec le produit d'IA. « Il dispose du contexte complet de chaque personne de leur vie et de ce dont ils ont parlé », a déclaré Altman.En attendant, les experts de ces domaines respectifs sont partagés...