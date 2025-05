Quand ChatGPT devient oracle : une femme demande le divorce après que ChatGPT a « prédit » que son mari la trompait,

en « lisant » le marc de café dans sa tasse

Le rôle de l’intelligence artificielle dans la vie privée

Une réflexion nécessaire sur l'impact de l'IA



Les outils d'intelligence artificielle (IA) tels que ChatGPT font de plus en plus partie de la vie quotidienne, et pas seulement pour aider au travail ou à l'école. Mais une femme aurait eu un peu trop confiance dans les capacités de ChatGPT à deviner les activités de son mari lorsqu'il n'est pas avec elle.Selon un quotidien grec, cette mère de deux enfants, dont le nom n'a pas été révélé et qui est mariée depuis 12 ans, a demandé au chatbot d'analyser les marc de café et de lui donner une « lecture ». La cafédomancie (également connue sous le nom de tasseomancie, tassologie ou tasseologie) est un « art divinatoire » consistant à prédire l'avenir en interprétant les traces laissées par le marc de café au fond d'une assiette ou d'une tasse.Bien que cette pratique soit largement perçue comme une forme de divination ludique, elle reste populaire dans de nombreuses cultures. C'est ainsi que cette femme a décidé de tester ChatGPT, un modèle de langage avancé développé par OpenAI, pour une interprétation moderne de ces symboles.Le résultat ? D'après le chatbot, sa tasse révélait une mystérieuse femme portant l'initiale « E » sur laquelle il était censé fantasmer - et avec laquelle il était destiné à entamer une relation. La tasse de sa femme, en revanche, brossait un tableau beaucoup plus sombre : il la trompait déjà et « l'autre femme » voulait détruire leur foyer.Les réponses de l'IA ont suffi pour que la femme les interprète comme un signe inéluctable de trahison.Il est essentiel de souligner que ChatGPT, comme tous les modèles de langage, ne possède pas une compréhension réelle des sentiments humains, des dynamiques de relations ou de la psychologie derrière les comportements humains. Son analyse est uniquement basée sur des algorithmes de traitement de données et des modèles statistiques. Pourtant, ce contexte n’a pas empêché la femme de prendre les paroles de l'IA à cœur et de la convaincre que le programme avait révélé un secret.« Elle aime souvent les choses à la mode », a déclaré le mari dans l'émission matinale grecque. Un jour, elle nous a préparé du café grec et a pensé qu'il serait amusant de prendre des photos des tasses et de les faire « lire » par ChatGPT. Il n'a pas pris la chose au sérieux. « J'ai ri en disant que c'était absurde. Mais elle ne l'a pas pris ainsi. Elle m'a dit de partir, a informé nos enfants du divorce, et l'instant d'après, je recevais un appel de son avocat. »Lorsqu'il a refusé d'accepter une séparation mutuelle, elle lui a signifié des papiers officiels trois jours plus tard. Son avocat se bat actuellement contre l'affaire, arguant qu'une interprétation des résidus de café générée par l'IA n'a aucune valeur juridique. « Il est innocent jusqu'à preuve du contraire », a déclaré l'avocat au Greek City Times.Selon le mari, ce n'était pas la première fois qu'elle s'intéressait aux systèmes de croyance alternatifs. Elle avait déjà suivi les prédictions d'un astrologue pendant près d'un an : « Il y a quelques années, elle a consulté un astrologue et il lui a fallu une année entière pour accepter que tout cela n'était pas réel », a-t-il déclaré.Le divorce a déclenché une vague de commentaires sur les médias sociaux grecs et a suscité l'avis de praticiens de la tasseographie, qui se sont empressés de souligner que photographier des restes n'est pas exactement le mode de fonctionnement de la tasseographie. Les lectures traditionnelles prennent également en compte les motifs de la mousse, le tourbillon et la soucoupe. Il ne s'agissait pas de divination, mais simplement de l'action des algorithmes.Et pourtant, nous en sommes là. Un mariage s'est effondré non pas sous le poids d'une trahison ou de mensonges, mais sous les pouvoirs d'interprétation d'un chatbot formé à l'autocomplétion de texte.L'IA n'est pas sensible. Elle ne comprend pas le café. Elle ne peut pas voir la culpabilité dans une tache. Mais elle peut vous renvoyer les peurs, les soupçons ou les fantasmes que vous lui inspirez. Parfois, c'est tout ce qu'il faut.Cet incident soulève de nombreuses questions concernant le rôle de l’intelligence artificielle dans la vie privée et les relations humaines. L’utilisation de ChatGPT pour interpréter des éléments de la vie intime peut-elle être considérée comme une intrusion dans la vie privée ? Les modèles d'IA, qui sont principalement des outils d’aide à la communication, devraient-ils être utilisés pour évaluer des aspects aussi personnels que la fidélité dans une relation ?L’une des critiques majeures émises à l’encontre de l’utilisation de ChatGPT dans cette situation réside dans le fait que l’IA, bien que capable de fournir des réponses basées sur des analyses linguistiques, n’a pas la capacité de comprendre des contextes émotionnels et humains profonds. Un texte généré par un algorithme ne peut pas saisir les subtilités des relations interpersonnelles et des comportements humains. Par conséquent, la décision de la femme de se fier à l’analyse de ChatGPT révèle non seulement un manque de discernement, mais aussi une surdépendance aux technologies qui, loin de résoudre les problèmes relationnels, peuvent parfois les exacerber.Cet incident ne doit pas être vu comme un cas isolé, mais plutôt comme une illustration des dangers potentiels d'une dépendance excessive à l'intelligence artificielle dans des domaines aussi personnels et humains. Si les technologies peuvent être utiles dans de nombreux aspects de notre vie, il est crucial de ne pas perdre de vue le fait que, contrairement aux humains, les machines ne peuvent pas comprendre la complexité des émotions, des motivations et des contextes.L’histoire de cette femme et de son mari est une invitation à réfléchir sur notre propre relation avec la technologie, sur l’importance de garder une certaine distance par rapport à l’IA, et sur le rôle que nous souhaitons qu’elle joue dans notre quotidien. Dans ce cas précis, ChatGPT n’a pas « prédit » une infidélité ; il a simplement offert une interprétation de données. Mais ce sont les actions humaines qui ont conduit à la fin d'une relation.Source : Greek City Time Peut-on réellement attribuer une quelconque autorité à une IA dans des domaines aussi personnels que la fidélité conjugale ?Comment l'utilisation de l'IA dans des pratiques traditionnelles, comme la tasseographie, modifie-t-elle notre perception de la technologie et de la divination ?Dans quelle mesure les individus sont-ils responsables de leurs décisions influencées par des outils technologiques ?Comment les systèmes juridiques devraient-ils aborder les cas où l'IA joue un rôle dans des décisions personnelles ou légales ?