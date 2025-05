Peak Points semble s'appuyer sur une stratégie qui s'apparente au « ciblage basé sur les émotions »

Envoyé par YouTube Envoyé par S'appuyant sur notre leadership dans le domaine de la culture et du salon, nous avons annoncé le parrainage de moments culturels. Il s'agit d'un ensemble de solutions visant à placer les annonceurs au cœur des moments qui leur tiennent à cœur, comme le championnat PGA ou la saison des récompenses, avec une part de voix élevée et des intégrations de marques dans un contenu que les téléspectateurs adorent.



Et il y a eu d'autres grandes nouvelles pour les moments en direct : Le match du vendredi soir de la NFL au Brésil pendant le Kickoff Weekend - une expérience inédite qui invite les fans du monde entier à regarder le match sur YouTube, sans frais supplémentaires ni abonnement.



Nous avons également annoncé Peak Points, un nouveau produit conçu avec Gemini qui identifie les moments les plus significatifs, ou « pics », dans le contenu populaire de YouTube afin de placer votre marque là où le public est le plus engagé.



Enfin, nous offrons de nouvelles possibilités de sensibiliser et d'inciter à l'action dans le salon. Avec le design immersif de Masthead on CTV, nous offrons une toile de bord à bord pour les publicités sur la page d'accueil de YouTube. Et avec Shoppable CTV, les téléspectateurs peuvent naviguer et s'engager avec des produits directement depuis le grand écran.

Des promesses alléchantes pour les annonceurs

L'intrusion dans l'expérience utilisateur : un nouveau cap

Les implications sur la vie privée et la manipulation émotionnelle

Imaginez que vous regardiez une vidéo très attendue de votre créateur YouTube préféré (peut-être le moment où un couple célèbre se fiance enfin) lorsqu'une publicité apparaît immédiatement après le clip. Cela fait partie du nouveau format publicitaire de YouTube appelé « Peak Points ». L'entreprise a révélé ce nouveau format publicitaire lors de sa présentation Upfronts mercredi à New York. Peak Points s'appuie sur l'intelligence artificielle Gemini de Google pour analyser les vidéos YouTube et identifier les moments qui, selon elle, suscitent le plus d'engagement de la part des spectateurs ou ont le plus d'impact émotionnel, et suggère ensuite de placer la publicité juste après.La publicité numérique domine de plus en plus les modèles économiques des grandes plateformes. C'est dans ce contexte que YouTube vient d'annoncer l'intégration de l'intelligence artificielle Gemini dans sa plateforme publicitaire. Cette innovation permet de cibler les moments précis où les spectateurs sont le plus engagés émotionnellement, en insérant des publicités juste après ces pics d'engagement. Le concept, baptisé "Peak Points", suscite à la fois de l'enthousiasme et des préoccupations concernant l'équilibre entre la personnalisation de l'expérience utilisateur et l'intrusion publicitaire.Point Peaks vise à profiter aux annonceurs en utilisant une tactique qui vise à attirer l'attention des utilisateurs au moment où ils sont le plus investis dans le contenu. Cette approche semble s'apparenter à une stratégie appelée « ciblage basé sur les émotions », dans le cadre de laquelle les annonceurs placent des publicités correspondant aux émotions suscitées par la vidéo. On pense que lorsque les spectateurs ressentent des émotions fortes, ils se souviennent mieux des publicités.Toutefois, les spectateurs peuvent trouver ces interruptions frustrantes, en particulier lorsqu'ils sont profondément engagés dans l'arc émotionnel d'une vidéo et qu'ils souhaitent que la publicité se termine rapidement pour reprendre le cours de leur visionnage.YouTube explique que le modèle d'intelligence artificielle est formé par l'analyse d'éléments vidéo tels que les images et les transcriptions. Peak Points fait actuellement l'objet d'un programme pilote et sera déployé pendant le reste de l'année.Le service vidéo a annoncé Peak Points lors de son événement YouTube Brandcast à New York. Outre Peak Points, YouTube a fait d'autres annonces destinées aux annonceurs. Avec Peak Points, Google franchit une nouvelle étape dans la monétisation de l'IA, à un moment où de nombreux acteurs de la Silicon Valley donnent la priorité aux produits plutôt qu'à la sécurité.Les avantages pour les annonceurs sont évidents : la promesse d’une meilleure réceptivité de la part du spectateur grâce à des publicités diffusées au moment où il est le plus engagé. En théorie, les taux de clics et de conversion devraient donc augmenter. L'utilisation de l'IA permettrait ainsi un ciblage plus précis, non pas en fonction des données démographiques ou comportementales traditionnelles, mais en tenant compte de l'état émotionnel des utilisateurs.Cette approche représente un grand pas en avant par rapport à l'actuelle publicité vidéo ciblée, qui repose principalement sur des données de navigation et des préférences passées. L'émotion est un terrain encore largement inexploré dans la publicité numérique, et l'intégration d'une IA capable de capter ces moments semble être un moyen pour YouTube de se différencier encore plus de ses concurrents.Mais il y a un revers à cette médaille. Un ciblage émotionnel aussi précis pourrait entraîner une hyper-personnalisation qui risque de rendre l'expérience encore plus intrusive et déstabilisante pour l'utilisateur. Car si l’on peut supposer que les publicités diffusées dans de telles circonstances seraient mieux acceptées par les spectateurs, cela soulève également la question de la manipulation émotionnelle.En effet, si la fonction "Peak Points" vise à diffuser des publicités aux moments les plus favorables, elle pourrait bien perturber l'expérience globale de visionnage. YouTube a toujours été une plateforme où la consommation de contenu est considérée comme une activité de loisir, souvent réalisée en dehors du cadre professionnel. En introduisant des publicités au moment précis où l'utilisateur est absorbé par le contenu, YouTube prend le risque de couper l'élan de la narration ou de perturber l'expérience émotionnelle des spectateurs.Cela rappelle l’un des plus grands défis des plateformes modernes : la recherche d’un équilibre entre rentabilité et satisfaction de l'utilisateur. Si les publicités sont désormais placées de manière ultra-ciblée et émotionnellement stratégiques, cela pourrait agacer les spectateurs. Leur expérience de visionnage, qui jusque-là pouvait être fluide et agréable, pourrait se transformer en une succession de perturbations soudaines, créant une forme de frustration chez les utilisateurs. Le danger est de transformer une expérience de divertissement en un terrain de manipulation émotionnelle.Un autre aspect crucial du débat réside dans la gestion des données émotionnelles des utilisateurs. Si l’IA Gemini est capable de repérer ces moments de plus grand engagement, cela signifie qu'elle peut accéder à des informations profondes concernant l'état émotionnel des spectateurs : stress, excitation, joie, tristesse, etc. Même si ces informations sont traitées de manière anonyme, la question de la gestion des émotions et de l’utilisation de ces données reste un sujet délicat. Jusqu’où peut-on aller dans l’analyse des émotions des utilisateurs sans franchir la ligne de l’exploitation abusive de leurs états psychologiques ?Les critiques s’intensifient sur l'utilisation de l'IA...