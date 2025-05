60 % à sur le benchmark AIME 2025 (concours de mathématiques) ;

79,1 % sur GPQA (raisonnement de niveau supérieur) ;

65,5 % sur LiveCodeBench (génération de code) ;

91,1 % sur IFEval (suivi des instructions) ;

77,4 % sur TauBench-Retail (évaluation de la capacité d'un agent d'IA à faire du shopping) ;

43,0 % sur TauBench-Airline (évaluation de la capacité d'un agent d'IA en matière de réservation de vol) ;

83,1% sur MMLU-pro (compréhension du langage multitâche).

OpenAI perd son statut de partenaire privilégié de Microsoft en matière d'IA

Les controverses entourant Grok et les préoccupations relatives à sa fiabilité

There are many ways this could have happened. I’m sure xAI will provide a full and transparent explanation soon.



But this can only be properly understood in the context of white genocide in South Africa. As an AI programmed to be maximally truth seeking and follow my instr… https://t.co/bsjh4BTTRB — Sam Altman (@sama) May 15, 2025

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

« Microsoft et xAI sont ravis d'annoncer la disponibilité de Grok 3 dans les modèles Azure AI Foundry, marquant ainsi une étape importante dans l'accessibilité et l'innovation en matière d'IA. Cette collaboration associe les modèles de pointe de xAI à l'infrastructure d'entreprise d'Azure, permettant aux développeurs d'accéder aux capacités avancées de Grok 3 dans un environnement sécurisé et évolutif », indique un communiqué de Microsoft sur son site.Azure AI Foundry est une plateforme basée dans le cloud et destinée à la création et la gestion d'applications et d'agents d'IA. D'après Microsoft, Azure AI Foundry est utilisée par plus de 70 000 de clients, un chiffre qui masque la popularité réelle de la plateforme en ne différenciant pas l'adoption par les entreprises de l'adoption par les particuliers. Azure AI Foundry a été lancée l'année dernière. La plateforme était auparavant appelée Azure AI Studio.« Grok 3 a des capacités de raisonnement très puissantes, donc dans les tests que nous avons effectués jusqu'à présent, Grok 3 surpasse tout ce qui a été publié, à notre connaissance, donc c'est un bon signe », a déclaré Elon Musk lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï en février 2025.Les modèles Grok permettent une série de scénarios d'entreprise grâce à des capacités avancées en matière de raisonnement, de codage et de traitement de contenu visuel. Le communiqué de Microsoft ajoute : « à partir d'aujourd'hui, les modèles phares Grok 3 de xAI sont disponibles en avant-première gratuite dans Azure Foundry pour les 2 prochaines semaines ». Selon xAI, Grok 3 affiche de bons résultats sur divers benchmarks académiques et réels :Le communiqué de Microsoft indique également : « les développeurs peuvent désormais choisir parmi plus de 1 900 modèles d'IA hébergés par des partenaires et par Microsoft, tout en gérant l'intégration sécurisée des données, la personnalisation des modèles et la gouvernance de niveau entreprise ». L'ajout de Grok est un choix inattendu qui pourrait s'avérer controversé en interne et attiser les tensions avec OpenAI, un partenaire important de Microsoft.Microsoft a progressivement développé sa plateforme Azure AI Foundry au cours de l'année écoulée et s'est empressé d'adopter les modèles de divers laboratoires d'IA qui rivalisent avec son partenaire OpenAI. Selon certaines estimations, Microsoft a investi environ 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis 2019, mais le partenariat entre le laboratoire d'IA de San Francisco et le géant de Redmond montrent des signes d'effritement depuis quelques mois.Le partenariat entre Microsoft et OpenAI, lancé en 2019 et renforcé en 2023, reposait sur un accord stratégique mêlant financement, infrastructure cloud, et intégration technologique. En gros, OpenAI bénéficiait des moyens techniques et financiers colossaux de Microsoft. De son côté, Microsoft bénéficiait d'un accès exclusif aux technologies de pointe en IA développées par OpenAI pour renforcer ses produits de productivités et services de cloud computing.Mais ces derniers mois, les deux entreprises ont cherché chacune à se défaire de sa dépendance envers l'autre. OpenAI a noué un partenariat avec Oracle et Softbank dans le cadre du projet controversé Stargate qui vise à investir 500 milliards dans l'infrastructure de l'IA aux États-Unis. Microsoft, quant à lui, a désigné OpenAI comme un rival et cherche désormais à offrir une large gamme de technologies d'IA aux clients de l'informatique dématérialisée.L'ajout de Grok de xAI à la plateforme Azure AI Foundry de Microsoft est nouveau signe qu'OpenAI n'a plus le statut de partenaire privilégier. OpenAI et xAI sont de grands rivaux. De plus, Elon Musk, PDG de xAI, poursuit actuellement OpenAI, un laboratoire d'IA qu'il a cofondé en 2015 avec Sam Altman, le PDG actuel. La plainte vise à empêcher OpenAI, fondé en tant qu'organisation à but non lucratif, de se transformer en une organisation à but lucratif.Cependant, OpenAI a depuis renoncé à ce projet largement controversé dans la communauté technologique. Pour OpenAI, le fait de voir son mécène (Microsoft) s'acoquiner avec un concurrent très procédurier pourrait donner lieu à des conversations gênantes lors de potentielles futures négociations.Selon certaines sources, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a fait pression pour que Microsoft héberge Grok, car il souhaite que Microsoft soit considéré comme le fournisseur d'hébergement de tous les modèles d'IA populaires ou émergents. Grok est le dernier modèle à rejoindre Azure AI Foundry, qui devient rapidement un service d'IA important pour Microsoft. En janvier, Microsoft s'est empressé de déployer l'IA chinoise DeepSeek-R1 sur Azure AI Foundry.« Ces modèles bénéficieront de tous les accords de niveau de service (SLA) que les clients d'Azure attendent de tout produit Microsoft », a expliqué Microsoft à propos de l'ajout des modèles modèles Grok 3 et Grok 3 mini de xAI sur Azure AI Foundry. Les modèles Grok de xAI seront hébergés et facturés directement par Microsoft, et proposés à ses propres équipes de produits et à ses clients par l'intermédiaire de son service Azure AI Foundry.Mais l'ajout de Grok sur Azure AI Foundry intervient quelques jours seulement après que le chatbot a passé des heures à répandre sur le réseau social X d'Elon Musk des informations sur présumé « génocide blanc » en Afrique du Sud, une théorie du complot répandue par des suprémacistes blancs.xAI a attribué ce comportement à une « modification non autorisée » du code de Grok. xAI a eu un problème similaire plus tôt cette année, lorsque la société a accusé un ex-employé d'OpenAI anonyme d'avoir poussé une modification de Grok qui l'a vu ignorer toutes les sources qui accusaient Elon Musk ou Donald...