La conférence sur l'IA pour les développeurs "NVIDIA GTC" arrive à Paris pour une nouvelle édition, du 10 au 12 juin 2025, Porte de Versailles

La keynote de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, mercredi 11 juin à 11h au Dôme de Paris, Porte de Versailles

Plus de 40 sessions techniques : IA souveraine, cloud, data centers, IA agentique, IA industrielle et robotique

Des démonstrations concrètes d’applications IA

Des échanges avec des experts NVIDIA et des startups du programme NVIDIA Inception



Saviez-vous que 91% des personnes certifiées ont gagné en confiance en eux tandis que 32% ont reçu une augmentation de salaire ? Nous vivons actuellement un tournant majeur : l’ère de l’intelligence artificielle (IA) transforme à un rythme sans précédent notre façon d’apprendre et de travailler, et redéfinit les compétences nécessaires pour réussir. Pour vous aider à perfectionner vos compétences en IA, NVIDIA annonce que sa conférence GTC arrive à Paris le 10 au 12 juin Porte de Versailles, hall 7.3 !Rappelons-le, il s'agit de la traditionnelle conférence mondiale sur l'IA pour les développeurs, organisée par NVIDIA. Celle-ci rassemble habituellement des développeurs, mais aussi des ingénieurs, des chercheurs, des inventeurs et des professionnels de l'informatique.La GTC a été lancée en 2009 en Californie, avec un accent initial sur le potentiel de résolution des problèmes informatiques grâce aux GPU. Mais ces dernières années, l'accent de la conférence a été mis sur diverses applications de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond. Les sujets portent sur l'intelligence artificielle (IA), la science des données, l'apprentissage automatique et les machines autonomes. Chaque conférence commence par un discours du PDG et fondateur de NVIDIA, Jensen Huang, suivi d'une variété de sessions et de discussions avec des experts du monde entier.Cette année, la conférence NVIDIA GTC Paris est accueilli par Viva Technology 2025, le plus grand événement européen consacré aux startups et à la technologie. NVIDIA y proposera 6 ateliers pratiques de formation en anglais et la possibilité d'obtenir une certification , axés sur les thèmes suivants :En participant à GTC -, selon NVIDIA - vous resterez au faîte des dernières technologies et outils de développement qui vous aideront à bâtir vos prochains projets. Vous aurez accès au programme suivant :