Google I/O : Google déploie le mode IA pour tous les utilisateurs de Search d'abord aux États-Unis et ajoute des fonctionnalités comme le contexte ou les graphiques et diagrammes personnalisés

Du lien bleu à l'assistant intelligent : l'évolution de la recherche

Des tests en interne

Nos modèles Gemini contribuent à rendre la recherche Google plus intelligente, agentive et personnalisée.



Depuis leur lancement l'année dernière, les aperçus AI ont été utilisés par plus de 1,5 milliard d'utilisateurs et sont désormais présents dans 200 pays et territoires. Au fur et à mesure que les internautes utilisent les aperçus AI, nous constatons qu'ils sont plus satisfaits de leurs résultats et qu'ils effectuent des recherches plus souvent. Sur nos marchés les plus importants, comme les États-Unis et l'Inde, les aperçus d'IA entraînent une croissance de plus de 10 % des types de requêtes qui les affichent, et cette croissance augmente au fil du temps.



C'est l'un des lancements les plus réussis de ces dix dernières années dans le domaine de la recherche.



Pour ceux qui souhaitent une expérience de recherche AI de bout en bout, nous introduisons un tout nouveau mode AI. Il s'agit d'une réimagination totale de la recherche. Grâce à un raisonnement plus avancé, vous pouvez poser des questions plus longues et plus complexes au mode IA. En fait, les premiers testeurs ont posé des requêtes deux à trois fois plus longues que les recherches traditionnelles, et vous pouvez aller plus loin avec des questions de suivi. Tout cela est disponible dans un nouvel onglet directement dans Recherche.



Google prévoit d'intégrer Deep Search et la possibilité de générer des graphiques et des diagrammes personnalisés

Les piliers technologiques du mode IA

Google Search est en pleine métamorphose. Avec l'introduction du « Mode IA », officialisé lors de la conférence Google I/O 2025, le géant de la technologie amorce une révolution dans la manière dont nous interagissons avec le web. Ce nouveau mode transforme la recherche traditionnelle en une expérience conversationnelle, proactive et multimodale, marquant une étape décisive vers une recherche entièrement pilotée par l'intelligence artificielle.Depuis ses débuts, Google Search s'est appuyé sur des listes de liens pour répondre aux requêtes des utilisateurs. L'introduction des « Aperçus IA » en 2023 a marqué un tournant en proposant des résumés générés par l'IA, offrant une synthèse rapide des informations pertinentes. Aujourd'hui, avec le « Mode IA », Google franchit une nouvelle étape en intégrant une interface conversationnelle, semblable à celle de Gemini ou ChatGPT, permettant aux utilisateurs de poser des questions complexes et d'obtenir des réponses approfondies et personnaliséesEn 2024, Google Search a entamé une grande refonte en intégrant de nouvelles capacités basées sur l'IA . Ces changements sont intervenus en réponse à l'essor des moteurs de recherche propulsés par l'IA générative, dont Perplexity.ai et ChatGPT.En décembre, lors de la conférence annuelle DealBook du New York Times, Sundar Pichai a annoncé que Google Search allait connaître des changements profonds en 2025 : « La recherche elle-même continuera à changer profondément en 2025. Je pense que nous serons en mesure de répondre à des questions plus complexes que jamais. Je pense que vous serez surpris, même au début de 2025, par le type de nouvelles choses que la recherche peut faire par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui ».Traditionnellement, une requête sur Google aboutissait à une liste de liens vers des sites web pertinents. Avec l'intégration de l'IA générative, Google propose désormais des résumés directement dans les résultats de recherche, synthétisant l'information recherchée. Cette approche vise à améliorer l'efficacité de la recherche en fournissant des réponses immédiates aux questions des utilisateurs. Des tests ont été menés où ces résumés générés par l'IA apparaissent en priorité, reléguant les liens traditionnels au second plan. Il s'agissait des AI OverviewsFort de l'expérience acquise auprès du public américain, Google a voulu pousser l'expérience un peu plus loin.Aussi, en février 2025, Google a testé en interne un « mode IA » pour son moteur de recherche pour des réponses plus contextuelles. De quoi s'agit-il ? Le mode IA est décrit comme suit : « La recherche effectue des recherches intelligentes à votre place, en organisant les informations en rubriques faciles à digérer et en les accompagnant de liens permettant d'explorer le contenu du web ».Le mode IA est alimenté par une « version personnalisée » de Gemini 2.0 qui permet des « capacités de raisonnement et de réflexion avancées ». L'interface utilisateur n'est pas encore définitive, mais il existe une capture d'écran de la « version préliminaire » de l'expérience de bureau disponible pour les Googlers. Elle fonctionne également sur mobile.Google prévoit d'intégrer Deep Search, un dérivé de son mode Deep Research, à AI Mode. Google a été l'une des premières entreprises à lancer cet outil en décembre. Depuis, la plupart des entreprises d'IA, y compris OpenAI, ont proposé leur version de Deep Research, que vous pouvez utiliser pour demander à Gemini et à d'autres chatbots de prendre plus de temps pour créer un rapport complet sur un sujet. Avec son annonce, Google met cet outil à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs.Une autre nouvelle fonctionnalité du mode AI s'appuie sur le travail effectué par Google dans le cadre du projet Mariner, l'agent AI de navigation sur le web que l'entreprise a commencé à tester en avant-première avec des « testeurs de confiance » à la fin de l'année dernière. Cet ajout permet à AI Mode d'effectuer des tâches pour vous sur le web. Par exemple, vous pouvez lui demander de trouver deux billets abordables pour le prochain match de la MLB dans votre ville. AI Mode comparera pour vous des « centaines de billets potentiels » et vous proposera quelques-unes des meilleures options. À partir de là, vous pouvez effectuer un achat sans avoir fait le travail de comparaison vous-même.« Nous commencerons par les billets d'événements, les réservations de restaurants et les rendez-vous locaux », explique Google. « Nous travaillerons avec des entreprises comme Ticketmaster, StubHub, Resy et Vagaro pour créer une expérience transparente et utile ».Le mode IA inclura également bientôt la possibilité de générer des graphiques et des diagrammes personnalisés, adaptés à vos requêtes spécifiques. Dans le même temps, le mode IA sera plus personnalisé dans un avenir proche, Google introduisant une fonction optionnelle permettant à l'outil de s'inspirer de vos recherches passées. L'entreprise donnera également aux utilisateurs la possibilité de connecter leurs autres applications Google à AI Mode, à commencer par Gmail, pour obtenir des recommandations encore plus précises.[LIST][*]Lorsque vous avez besoin d'aller au-delà d'une réponse rapide, Deep Search pousse à l'extrême la technique de l'éventail de requêtes. Il peut effectuer des centaines de recherches, raisonner à travers toutes ces informations et générer un rapport d'expert entièrement cité en quelques minutes, ce qui peut vous épargner des heures de recherche.[*]Search Live intègre à Search les capacités d'IA conversationnelle en temps réel du Projet Astra. Vous pourrez appuyer sur l'icône « Live » en mode AI (ou Lens), pointer votre appareil photo sur quelque chose et avoir une conversation avec Search sur ce que vous voyez. Imaginez que vous obteniez de l'aide pour un projet délicat ou que des concepts complexes vous soient expliqués visuellement.[*]Grâce au « projet Mariner », le mode IA sera bientôt en mesure de vous aider à accomplir des tâches. L'exemple donné était de lui demander de « trouver deux billets abordables pour le match des Reds de ce samedi au niveau inférieur ». AI Mode analysera alors les options disponibles sur les différents sites, s'occupera de remplir les formulaires et vous présentera les choix possibles pour finaliser l'achat, vous permettant ainsi de garder le contrôle. Cela commencera par les billets d'événements, les réservations de restaurants et les rendez-vous locaux, avec des partenaires comme Ticketmaster, StubHub et Resy.[*]La nouvelle expérience d'achat AI Mode associera Gemini au Shopping Graph de Google. Elle vise à vous aider à rechercher l'inspiration, à examiner les options et à réduire le nombre de produits. L'une des fonctionnalités les plus remarquables sera la possibilité d'essayer virtuellement des milliards de vêtements à l'aide d'une simple image de vous-même, ainsi qu'une fonction de paiement...